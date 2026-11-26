Completar una compra mientras se toma un café o se camina por un centro comercial resulta tentador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Black Friday 2026 llega este viernes 27 de noviembre con una advertencia para quienes concentran sus compras en el celular: los ciberdelincuentes perfeccionaron sus métodos y ahora combinan tiendas clonadas con inteligencia artificial, anuncios patrocinados falsos y mensajes de texto que simulan problemas con la entrega de paquetes.

Antes de buscar ofertas, configurar cinco ajustes básicos en el teléfono puede reducir al mínimo el riesgo de fraude digital. La mayoría de las transacciones de esta jornada de descuentos ya se concretan desde dispositivos móviles, un dato que no pasa inadvertido para quienes diseñan estafas.

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El sentido común sigue siendo una herramienta clave para evitar caer en engaños, pero no es la única disponible: los propios teléfonos cuentan con funciones integradas que operan como una barrera automática frente a intentos de robo de datos.

El Black Friday 2026 llega este viernes 27 de noviembre con una advertencia para quienes concentran sus compras en el celular. REUTERS/Shannon Stapleton

Actualizaciones de software: el primer filtro de seguridad

Una de las puertas de entrada más comunes para los ataques son las versiones desactualizadas de los sistemas operativos. Android, iOS y navegadores como Chrome o Safari acumulan fallas de seguridad que, una vez conocidas, quedan expuestas si no se instalan los parches correspondientes.

Revisar que no existan actualizaciones pendientes es el primer paso. Esto se hace desde el apartado de actualización de software del teléfono. Después conviene entrar a la tienda de aplicaciones, ya sea Play Store o App Store, para actualizar tanto el navegador como las aplicaciones bancarias que se usarán durante las compras.

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Un sitio malicioso puede aprovechar una versión antigua de un navegador para robar datos de sesión sin que el usuario lo note. Mantener el sistema al día cierra ese margen de exposición antes de que comience la cacería de descuentos.

Activar las notificaciones push instantáneas para cada consumo permite detectar movimientos sospechosos apenas ocurren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo detectar tiendas falsas y bloquear apps maliciosas

Las páginas clonadas suelen imitar dominios casi idénticos a los de tiendas reconocidas, con diferencias mínimas que pasan desapercibidas a simple vista. Los navegadores modernos incluyen funciones capaces de detectar y bloquear estos sitios antes de que terminen de cargar, aunque solo si están activadas.

En Chrome, la opción se encuentra en el menú de privacidad y seguridad, dentro de navegación segura, donde debe seleccionarse la protección mejorada. En Safari, disponible en iPhone, el ajuste equivalente es el aviso de sitio web fraudulento, ubicado en la configuración de la aplicación.

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A esto se suma otra amenaza frecuente en esta temporada: mensajes de texto o de WhatsApp que alertan sobre un paquete retenido y piden descargar una supuesta app de rastreo. Ese archivo, en realidad, suele estar diseñado para leer códigos bancarios.

En Android conviene revisar el acceso especial para instalar aplicaciones desconocidas y confirmar que navegadores y apps de mensajería tengan ese permiso desactivado. En iPhone, el sistema bloquea instalaciones externas por defecto, aunque es recomendable verificar que no haya perfiles desconocidos instalados en la gestión de dispositivos.

El término Black Friday (Viernes Negro) se originó en Filadelfia (Estados Unidos) entre finales de los años 1950 y principios de los 1960. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Alertas bancarias y tarjetas virtuales para blindar cada pago

Incluso con todas las precauciones, existe la posibilidad de ingresar datos en una página fraudulenta. En ese escenario, la diferencia entre un susto menor y una cuenta vacía depende de la velocidad de reacción y de evitar exponer la tarjeta física principal.

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Activar las notificaciones push instantáneas para cada consumo, sin importar el monto, permite detectar movimientos sospechosos apenas ocurren. A esto se suma la posibilidad de configurar un límite diario de compras por internet acorde al presupuesto previsto para la jornada.

Cuando el banco lo permite, generar una tarjeta virtual o un CVV dinámico exclusivo para las compras del día añade una capa adicional de protección, ya que limita el uso de los datos reales de la tarjeta física.

Al momento de pagar o de abrir la app bancaria, lo recomendable es desconectar el Wi-Fi y recurrir únicamente a los datos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wi-Fi público, el riesgo oculto al pagar desde el celular

Completar una compra mientras se toma un café o se camina por un centro comercial resulta tentador, pero las redes Wi-Fi abiertas representan un blanco sencillo para interceptar información o para crear redes falsas que imitan el nombre del local.

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Desactivar la conexión automática a redes públicas utilizadas con anterioridad, desde los ajustes de Wi-Fi del celular, reduce ese riesgo. Al momento de pagar o de abrir la aplicación bancaria, lo recomendable es desconectar el Wi-Fi y recurrir únicamente a los datos móviles.

Ningún ajuste técnico reemplaza, de todas formas, una pausa breve antes de actuar. Frente a una oferta demasiado buena para ser real o un aviso urgente sobre una entrega, la recomendación es cerrar el mensaje y acceder directamente desde la aplicación oficial de la tienda donde se realizó la compra original.