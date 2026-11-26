Dario Amodei, CEO de Anthropic, rechazó públicamente que la IA deba reemplazar a las instituciones democráticas. (Reuters)

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El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, rechazó las interpretaciones que le atribuyen defender que la humanidad entregue su autoridad política a sistemas de inteligencia artificial.

En una extensa publicación en X, Amodei afirmó que ceder la gobernanza a las máquinas es una idea terrible y que su obra escrita ha sostenido de manera constante la necesidad de que la IA esté sujeta a procesos democráticos legítimos.

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La aclaración surgió después de que un informe de Axios, publicado el 25 de noviembre, expusiera las diferencias entre líderes tecnológicos respecto a la relación futura entre la humanidad y las máquinas superinteligentes. Según Amodei, los críticos confundieron su respaldo a la automatización de tareas complejas con una supuesta defensa del gobierno de las máquinas.

La aclaración del ejecutivo llegó tras un informe de Axios sobre las diferencias entre líderes tecnológicos acerca del futuro de la IA. (Reuters)

La democracia como límite infranqueable

Amodei comparó los argumentos a favor de una gobernanza dirigida por IA con las defensas históricas del autoritarismo. Señaló que, desde los filósofos griegos y romanos, los partidarios de la autocracia han sostenido que esta permite tomar decisiones más rápidas y eficaces que los procesos democráticos. Para el CEO de Anthropic, incluso si esa premisa fuera cierta, nunca debe sacrificarse la legitimidad ni la autodeterminación en nombre de la eficiencia o la seguridad.

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“Este argumento contra la autocracia se aplica palabra por palabra contra el gobierno por IA, y siento con la misma fuerza que entregarle la gobernanza a la IA es una mala idea”, escribió Amodei en su publicación.

El ejecutivo recordó que en una entrevista con CBS, realizada hace un par de meses, pidió de manera explícita que la IA sea gobernada democráticamente. Según sostuvo, el mismo llamado aparece en sus ensayos Policy on the AI Exponential, Machines of Loving Grace y The Adolescence of Technology, además de We Must Pace the Frontier.

Anthropic descarta que Claude desarrolle modelos sucesivos de forma autónoma sin supervisión humana. (Reuters)

Los ensayos que delinearon su postura

En Machines of Loving Grace, publicado en 2024, Amodei exploró cómo la IA avanzada podría fortalecer la participación democrática. Propuso emplear estos sistemas para ayudar a los ciudadanos a comprender políticas públicas, resolver desacuerdos y encontrar puntos en común, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones democráticas sin transferir autoridad política a las máquinas.

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En enero de 2026 retomó estas preocupaciones en The Adolescence of Technology, un ensayo que examinó cómo una IA poderosa podría habilitar a gobiernos autoritarios y amenazar las libertades individuales. Allí, Amodei también advirtió contra la acumulación excesiva de poder político por parte de las empresas tecnológicas, un argumento que extendió ahora a aquellas compañías que intentarían transferir esa autoridad a la propia IA.

Automatizar tareas no es lo mismo que gobernar

La postura de Amodei se vuelve más matizada cuando se refiere a tareas individuales. El CEO respalda que la IA asuma trabajos cada vez más complejos en medicina, transporte, desarrollo de software y energía, aplicaciones que, según sostuvo, pueden acelerar la investigación, mejorar la productividad y salvar vidas.

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El CEO defendió la negativa de su empresa a permitir que sus modelos impulsen armas autónomas, pese a riesgos legales. (Europa Press)

Sin embargo, identificó varias razones para restringir ciertos despliegues. Una de ellas es la autosuperación recursiva, el proceso mediante el cual los sistemas de IA ayudan a desarrollar sucesores cada vez más capaces. En su ensayo de septiembre de 2026, We Must Pace the Frontier, Amodei advirtió que este proceso podría superar la capacidad de los investigadores para comprender y controlar el desarrollo de la IA.

Anthropic tampoco considera seguro que Claude desarrolle de manera autónoma modelos de frontera sucesivos sin supervisión humana significativa. Amodei sostuvo que la investigación en seguridad debe avanzar al mismo ritmo que las capacidades de la IA.

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El empleo plantea otro desafío: la automatización de extremo a extremo podría alterar los puestos de trabajo más rápido de lo que los trabajadores logran adaptarse, lo que, en su opinión, podría justificar demoras en algunos despliegues. Amodei también advirtió sobre el riesgo de confiar sin cautela en investigaciones de alineación generadas por IA.