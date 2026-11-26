Una investigación reveló que el 46 por ciento de los feminicidios documentados entre 2018 y 2024 no registra causas penales abiertas en Nicaragua. (REUTERS/Mayela Lopez)

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El sistema judicial de Nicaragua mantiene sin respuesta decenas de asesinatos de mujeres, con expedientes que no registran procesos penales, medidas de protección sin control público y una definición legal de feminicidio cada vez más limitada.

Una investigación de ContraData, junto a La Lupa Feminista y DESPACHO 505, documentó 360 feminicidios entre 2018 y 2024, pero solo 88 fueron tramitados bajo esa figura penal. Otros 166 casos, el 46.1% del total, no mostraban ningún proceso penal abierto en el sistema electrónico del Poder Judicial.

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El caso de Julissa Montoya retrata las fallas de ese circuito institucional. En enero de 2025, la mujer denunció por amenazas de muerte a Bayardo Morales. El hombre fue detenido y llevado ante un juez, que suspendió la persecución penal a pedido de la Fiscalía. La decisión se fundamentó, entre otros argumentos, en que el acusado no tenía antecedentes penales.

La resolución le impuso la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la mujer, de llamarla y de contactarla. También ordenó que recibiera terapia. En junio, con esas medidas aún vigentes, Morales llegó a la vivienda de la víctima en Villa Reconciliación, la asesinó y mató a la hija de ambos, de 13 años. Después se quitó la vida.

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La muerte del agresor cerró la posibilidad de una causa penal en su contra. Los documentos judiciales examinados por ContraData tampoco muestran una investigación administrativa que estableciera si hubo fallas en el seguimiento de las restricciones impuestas por el juez o si alguna institución debía responder por el incumplimiento de las medidas de protección.

El doble crimen de Julissa Montoya y su hija de 13 años ocurrió mientras permanecían vigentes las medidas cautelares contra el agresor. (Cortesía: LA PRENSA)

Casi la mitad de los feminicidios no figura en expedientes judiciales

ContraData rastreó expediente por expediente en la plataforma del Poder Judicial y encontró que 166 de los 360 feminicidios documentados no tenían un proceso penal identificado.

La falta de causas abiertas puede responder a distintos factores, entre ellos la ausencia de denuncia previa, la huida o muerte del agresor, deficiencias en el registro judicial o la clasificación de los asesinatos bajo otros delitos. Sin embargo, el régimen no divulga información suficiente para establecer cuántos casos llegaron a investigación, juicio y condena, ni cuántos quedaron sin esclarecimiento.

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Tampoco existen estadísticas públicas actualizadas sobre las órdenes de protección dictadas a favor de víctimas de violencia, su cumplimiento ni las sanciones ante eventuales incumplimientos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya había advertido sobre esa falta de información un año antes de la denuncia de Montoya.

Una defensora de derechos de las mujeres que permanece en Nicaragua sostuvo ante ContraData que la ausencia de registros forma parte de una decisión política. “Hoy no existen esos registros. Quieren aparentar a nivel internacional que Nicaragua es un país seguro”, afirmó.

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Los registros del Poder Judicial no contienen indagaciones administrativas sobre el seguimiento a las órdenes de protección dictadas a favor de las víctimas. (REUTERS/Mayela Lopez)

La Ley 779 redujo el alcance penal del feminicidio

El problema judicial también se vincula con las reformas a la Ley 779, aprobada en 2012 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Su versión original permitía considerar feminicidio los asesinatos cometidos por misoginia tanto en espacios públicos como privados.

Un decreto firmado por el dictador Daniel Ortega en 2014 y una reforma de la Asamblea Nacional en 2017 restringieron la aplicación del delito a hechos cometidos en relaciones de pareja. Desde entonces, la existencia de un vínculo sentimental entre la víctima y el agresor condiciona la calificación penal.

Dicha modificación deja fuera asesinatos de mujeres cometidos por desconocidos, familiares, compañeros de trabajo u otros agresores sin relación de pareja con la víctima. Esos hechos pueden ser procesados como homicidios, asesinatos u otras figuras penales, pero dejan de integrar el registro oficial de feminicidios.

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La consecuencia es una reducción de las cifras oficialistas y una mayor dificultad para medir la violencia motivada por razones de género. Para 2022, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) registró 19 feminicidios en Nicaragua. Ese mismo año, el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 57 casos dentro del país.

En 2023, el Anuario Estadístico del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) consignó 15 denuncias clasificadas por la Policía como feminicidios. El monitoreo independiente de Católicas por el Derecho a Decidir registró 52 crímenes machistas durante ese período.

Las modificaciones a la Ley 779 limitaron la figura penal de feminicidio exclusivamente a crímenes cometidos dentro de relaciones de pareja. (REUTERS/Mayela Lopez)

Sin información de cuántas denuncias terminan en condenas

La Policía informó que resolvió las 15 denuncias clasificadas como feminicidios en 2023, aunque no detalló cuántas derivaron en condenas, absoluciones, sobreseimientos o archivo. Esa falta de trazabilidad impide conocer el nivel de impunidad y evaluar la respuesta de fiscales, jueces, comisarías y organismos de protección.

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ContraData reconstruyó además 54 muertes violentas de mujeres en 2025 a partir de informaciones publicadas en medios oficialistas. Al seguir los casos en los registros judiciales, encontró solo 11 reconocidos como feminicidios.

El apagón estadístico se profundizó en los reportes internacionales. Según expertos de Naciones Unidas, Nicaragua remitió en 2023 datos limitados a feminicidios cometidos por parejas o exparejas. En 2025, el país ya no presentó cifras sobre ese delito a la CEPAL.

La información pública tampoco permite establecer qué sucede después de una denuncia ante las comisarías de la mujer, qué medidas se activan, si las víctimas acceden a refugios o si los agresores reciben seguimiento.

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