Foto de archivo: la segunda víctima mortal quedó a un costado del bus de pasajeros. (Bomberos Municipales Departamentales)

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Las gremiales del transporte extraurbano suspendieron de manera indefinida desde este jueves 26 de noviembre el servicio entre La Antigua Guatemala y la Ciudad de Guatemala tras recibir amenazas de muerte y exigencias de extorsión de una estructura criminal que opera en el corredor hacia Sacatepéquez.

La decisión dejó sin esta conexión a centenares de trabajadores, estudiantes y turistas que se trasladan entre ambas ciudades.

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El corte del servicio ocurre mientras la violencia contra el transporte público se extiende a distintas zonas del país: 131 usuarios murieron desde enero de 2026 en ataques vinculados con grupos delincuenciales contra unidades colectivas.

La cifra refleja que las agresiones ya no afectan solo a conductores y ayudantes.

Gretrucex, Gretexpa, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y la Cámara Interamericana de Transportes, conocida como CIT, firmaron una carta abierta dirigida a las autoridades de seguridad. Las organizaciones denunciaron que el grupo criminal reclamó un pago inicial de Q250.000 y una cuota semanal de Q15.000.

Las amenazas alcanzan a pilotos, ayudantes y pasajeros. Las agrupaciones alertaron: “No podemos ni vamos a exponer a la población a una tragedia anunciada ante la falta de garantías mínimas de seguridad en las rutas y terminales de abordaje”.

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La paralización comenzó un día antes de que se conociera públicamente la carta y, hasta el jueves, no había una fecha confirmada para el restablecimiento del servicio, de acuerdo con Emisoras Unidas. La medida fue definida como indefinida y dependerá de una respuesta de las autoridades responsables de garantizar la seguridad en el trayecto.

Una carta abierta de las gremiales de transporte extraurbano anuncia la suspensión indefinida del servicio entre La Antigua Guatemala y la capital por amenazas de extorsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativos y vigilancia en terminales y carreteras

Los transportistas solicitaron al Ministerio de Gobernación y a la cúpula de la Policía Nacional Civil un despliegue inmediato de operativos de inteligencia, investigación criminal y resguardo permanente. El pedido abarca las paradas, terminales de abordaje y toda la extensión de la ruta entre la capital y La Antigua Guatemala.

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El objetivo planteado por las gremiales es localizar y desarticular a la organización responsable de las amenazas, a la que describieron como una “estructura terrorista”. También exigieron que los usuarios sean notificados formalmente sobre la suspensión, que continuará hasta que Gobernación restablezca el orden y brinde garantías de seguridad.

La crisis no se limita al corredor que conduce a Sacatepéquez. Durante el primer semestre de 2026, 35 conductores y ayudantes fueron asesinados por cobros ilegales y ataques vinculados con extorsiones, según informó Infobae en julio, cuando el sector también alertaba por el impacto del aumento del costo de los combustibles.

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Los dirigentes sindicales habían advertido entonces que los ataques armados se extendían a los pasajeros que viajaban dentro de las unidades. La suspensión de la ruta hacia La Antigua Guatemala se produce después de meses de reclamos por medidas de protección para quienes trabajan y utilizan el sistema de transporte extraurbano.

Para finales de agosto, el número de pilotos asesinados durante el año había ascendido a 37, tras un ataque en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala en el que murió un conductor de aproximadamente 30 años, según consignó Prensa Libre. A raíz de ese hecho, Gretexpa pidió al presidente Bernardo Arévalo de León y al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, un plan de seguridad permanente para las principales rutas extraurbanas.

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La organización también había solicitado la participación del Ejército de Guatemala en terminales y puntos de transferencia. El reclamo se centraba en reforzar la vigilancia en áreas donde los trabajadores del transporte quedan expuestos a extorsiones y ataques armados.

Menos autobuses en circulación por la inseguridad

La Asociación de Usuarios del Transporte Público alertó sobre una disminución de las unidades disponibles en algunos recorridos. En Villa Nueva, solo el 30% de los autobuses continúa en funcionamiento debido a la inseguridad, con el Obelisco y las zonas 7, 8, 11 y 12 de la capital identificados como puntos críticos.

Trabajadores de rutas cortas del sur y del norte del país describieron extorsiones diarias en testimonios recogidos por RCN Guatemala el 20 de noviembre. Las denuncias persistieron pese a que el Gobierno había otorgado semanas antes un beneficio fiscal al transporte extraurbano.

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Ese mismo día, la Policía Nacional Civil informó la captura en San Juan Sacatepéquez de dos presuntos integrantes de la mara salvatrucha, conocidos como alias “Canche” y “Seco”. Los detenidos cobraban un paquete que simulaba contener Q5.000 de una extorsión exigida a un vecino del sector, aunque el caso no fue vinculado con las amenazas contra la ruta hacia La Antigua Guatemala.

Al cierre de su comunicado, las organizaciones transportistas exhortaron al Estado de Guatemala a “cumplir con su mandato constitucional de garantizar la vida y la seguridad de sus habitantes”. La respuesta del Ministerio de Gobernación sobre los operativos solicitados definirá cuándo podría volver a funcionar la conexión suspendida.

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