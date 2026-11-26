Dos personas observan desde una azotea costera el avance de densas nubes de tormenta y lluvia sobre el mar embravecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuba enfrentará una temporada invernal marcada por una actividad meteorológica inusual debido a que la llegada de frentes fríos superará los promedios históricos por el impacto del fenómeno de El Niño.

Los especialistas del Instituto de Meteorología (Insmet) estiman que entre noviembre de 2026 y abril de 2027 arribarán más de 25 sistemas de este tipo al archipiélago, una cifra que sobrepasa con claridad la media climática habitual de 19 eventos para este ciclo del año.

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El calentamiento de las aguas del océano Pacífico, característico de El Niño, altera los patrones atmosféricos globales y modifica la circulación de los vientos en el continente americano. Esta alteración favorece el desplazamiento frecuente de masas de aire polar hacia el sur, lo que incrementa la vulnerabilidad de las zonas costeras cubanas frente a eventos hidrometeorológicos continuos durante los próximos meses.

El debilitamiento del vórtice polar ártico, combinado con la fuerza de este evento climático en el Pacífico, creará las condiciones para que el invierno caribeño rompa sus patrones ordinarios. Las autoridades científicas del Insmet señalaron que el impacto más significativo de El Niño se sentirá con fuerza entre noviembre de 2026 y enero de 2027, con un incremento sustancial en el volumen de precipitaciones, particularmente en las provincias del occidente del país.

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Una composición gráfica esquematiza la llegada de un frente frío y el descenso térmico en el archipiélago de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra de frentes fríos podría rebasar los 25 entre noviembre de 2026 y abril de 2027, un registro similar al del invierno de 2009-2010, cuando se contabilizaron siete incursiones polares tan solo en el mes de febrero.

Para el tramo comprendido entre febrero y abril de 2027, los meteorólogos prevén que los acumulados de lluvia sobrepasen las marcas habituales en todo el territorio nacional, mientras que las temperaturas diurnas y nocturnas se ubicarán por debajo de las medias tradicionales en febrero y marzo.

Cómo funciona un frente frío y por qué altera el clima insular

Un frente frío es la franja de separación o límite donde una masa de aire frío y denso avanza para desplazar a una masa de aire caliente y húmedo que se encuentra estacionada. Como el aire frío posee mayor densidad, se introduce por debajo del aire cálido como una cuña, lo que obliga al aire tibio a ascender con rapidez hacia capas más altas de la atmósfera.

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Este ascenso brusco provoca que el vapor de agua se enfríe y se condense de forma acelerada, lo cual genera nubes de gran desarrollo vertical. Para la población, el paso de estos límites térmicos se traduce en caídas repentinas de la temperatura, un giro repentino en la dirección de los vientos con rachas fuertes y ráfagas que suelen anteceder a chubascos y tormentas eléctricas.

Una mujer abriga a un niño con una bufanda en el interior de una casa en Cuba, mientras un hombre cierra las persianas de madera ante el viento exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones esenciales de prevención ante el arribo de frentes fríos

La entrada de estas masas de aire polar demanda acciones concretas en los hogares para reducir el impacto del cambio drástico de temperatura y los vientos intensos. Los organismos de socorro y especialistas en salud recomiendan adoptar las siguientes previsiones:

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Protección térmica y cuidado de la salud: Abrigarse de manera adecuada antes de salir a la intemperie, con especial atención en niños, personas de la tercera edad y pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como el asma, quienes son más susceptibles al choque térmico.

Aseguramiento de techos y objetos en altura: Fijar cubiertas ligeras, asegurar ventanas, retirar macetas u objetos de balcones y podar ramas secas que puedan desprenderse por la fuerza de las rachas de viento del norte.

Precaución ante el oleaje y la navegación: Suspender la salida de embarcaciones menores y evitar el tránsito o permanencia en paseos marítimos, malecones y rompientes rocosas ante el peligro de fuertes marejadas e inundaciones costeras.

El Insmet mantendrá la vigilancia sobre la evolución de estos sistemas invernales hasta finales de abril de 2027, período en el cual se espera que las precipitaciones superen los registros históricos en todo el territorio cubano y que los valores térmicos alcancen sus puntos más bajos entre febrero y marzo.