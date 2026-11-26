Una mano sostiene un saco de tela marcado con el símbolo del dólar frente a un mapa de América Central ilustrado con las banderas de sus países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica y Panamá concentran los salarios mínimos más altos de toda Centroamérica y también de América Latina. El país tico cerró 2026 con ₡373,092.30 mensuales, equivalentes a USD 841.17. Panamá se ubica en segundo lugar regional, con un salario cercano a los USD 706. Ambos datos surgen del relevamiento que hizo Bloomberg Línea, sitio de noticias financieras, sobre los pisos salariales vigentes en la región y publicado este jueves 26 de noviembre.

La comparación entre los países centroamericanos muestra una región fragmentada, con pisos salariales que van desde los USD 252 hasta los USD 841. Esa dispersión se repite, a mayor escala, en el resto del continente.

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Centroamérica, entre los extremos más altos y más bajos

Dentro del istmo, Honduras y Guatemala ocupan un lugar intermedio. Honduras fijó un salario mínimo promedio de HNL$14,917, unos USD 555, tras un ajuste de entre 6% y 7,5%. Guatemala, por su parte, mantiene un esquema que va de Q3,659 a Q4,252 según el sector, lo que equivale a un rango de USD 478.76 a USD 556.48.

Una infografía de Infobae presenta la disparidad de los salarios mínimos en América Latina a partir de un relevamiento elaborado por el medio financiero Bloomberg Línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador no modificó su esquema este año. El último ajuste, vigente desde el 1 de junio de 2025, mantiene los montos entre USD 272.53 y USD 408.80 según la actividad laboral. Nicaragua, en cambio, cierra con el salario más bajo de Centroamérica: C$9,237,86 en promedio, unos USD 252, después de subir 4%.

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República Dominicana, por su cercanía geográfica y económica con el istmo, completa el cuadro caribeño. Su salario mínimo osciló entre RD$16.993,20 y RD$29.988 según el tamaño de la empresa, lo que en dólares representa entre USD 283.90 y USD 500.90, tras un incremento nominal del 20% entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

Sudamérica repite la brecha entre países ricos y pobres

En Sudamérica, Uruguay y Chile encabezan la lista con los salarios más altos. Uruguay llegó a UYU$25.383, unos USD 626.30, tras un alza del 3.3%. Chile fijó CLP$553.553, equivalentes a USD 531.11, con un ajuste del 2.7%.

Una persona cuenta varios billetes de cien dólares estadounidenses con ambas manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia registró el mayor incremento porcentual entre las economías grandes de la región: 23.8%, que llevó su salario mínimo a COP$1.746.882 (USD 481.41), sin contar el auxilio de transporte. Ecuador, por su parte, mantiene su ingreso mínimo directamente fijado en dólares: USD 482, tras subir 2.55%.

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Brasil y México, las dos economías más grandes de América Latina, quedan rezagadas en la comparación por dólar. Brasil se ubica en USD 276.67 tras un aumento del 6,79%, mientras que México llega a USD 485,40 después de una suba del 13%. Argentina, con un ajuste de apenas 1.91%, cierra en ARS$406.400, unos USD 252.33.

Paraguay y Bolivia completan el panorama sudamericano con alzas más moderadas. Paraguay fijó PYG$3.044.000 (USD 475) tras subir 5%, y Bolivia llegó a BOB$3.300, unos USD 279,83, con el mayor incremento porcentual de toda la región: 20%.

Grandes fajos de billetes de colones costarricenses, incluyendo denominaciones de 1000, 5000 y 10000, se observan cuidadosamente apilados, representando el flujo monetario de la nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Venezuela y Cuba, los casos más extremos del continente

En el extremo inferior de toda América Latina se ubican Venezuela y Cuba, con ingresos mínimos inferiores a USD 4 mensuales. Venezuela mantiene su salario congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, lo que representa apenas USD 0.14 al tipo de cambio paralelo.

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Una familia venezolana de cinco integrantes necesitó en octubre USD 744.55 solo para cubrir gastos de alimentación, según el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros. Cuba, con una devaluación del 53% en su tasa paralela, llegó a CUP$3,210, equivalentes a USD 3.29.

“Los salarios mínimos por sí solos están, en casi toda la región, por debajo de lo necesario para cubrir una canasta básica (alimentos, vivienda, transporte)”, explicó Clara Inés Pardo, doctora en Economía y profesora de la Universidad del Rosario, a Bloomberg Línea.

Pardo amplió que “las brechas se explican por la combinación de nivel de desarrollo económico, inflación, tipo de cambio, estructuras tributarias y grado de formalización laboral”. La académica advirtió además que un salario alto no garantiza poder adquisitivo si los precios de vivienda, transporte y alimentos también son elevados.

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La inflación presiona los ingresos de toda la región

El aumento del costo de vida complica el panorama salarial en casi todos los países. Venezuela registró en octubre la inflación interanual más alta de América Latina, con 377%, seguida por Argentina con 33,1% y Cuba con 28,44%.

Honduras y Bolivia también muestran presiones relevantes, con tasas de 6,98% y 7,08% respectivamente. Colombia cerró octubre con una inflación del 6,3%, mientras que Perú alcanzó 5,25%, su mayor nivel desde 2023.

Un fajo enrollado de billetes de cien dólares estadounidenses sujeto con una banda elástica reposa sobre una superficie cubierta de más dinero en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La volatilidad de los precios de la energía durante 2026, vinculada a la guerra en Medio Oriente, añadió presiones inflacionarias adicionales en la región. En diciembre de 2025, la mediana de la inflación anual en América Latina y el Caribe se ubicaba en 3,1%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), nivel que se mantenía inalterado en mayo de 2026.

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El organismo advirtió en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026 que “el crecimiento proyectado del PIB regional para 2026 (2,2%) sería insuficiente para elevar de manera sostenida el ingreso por habitante”.

Perspectivas para las negociaciones de 2027

Las discusiones salariales de 2027 deberán equilibrar dos presiones opuestas: compensar la pérdida de poder adquisitivo sin alimentar una nueva ola inflacionaria. Analistas consultados por Bloomberg Línea describieron un escenario de mayores precios de la energía, tasas de interés elevadas y poco margen para impulsar aumentos reales.

Tras el aumento, Colombia ocupa el quinto lugar entre los salarios más altos de América Latina - crédito alponiente.com

“Los gobiernos tendrán que equilibrar dos objetivos: proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, que se ha erosionado este año, y no alimentar nuevas presiones sobre los precios en un contexto en que los bancos centrales siguen atentos a la inflación”, dijo Nicolás Cruz, analista de investigaciones económicas de Corficolombiana, al sitio.

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Cruz consideró probable que las decisiones “se apoyen más en criterios técnicos, como la inflación esperada y la productividad, y en el diálogo entre gobiernos, empresarios y trabajadores”. El analista agregó que las discusiones serán especialmente sensibles en Brasil, cuya inflación de 4,63% interanual en octubre superó el techo de su meta.

Argentina y Perú, pese a tener ya definidos sus esquemas de ajuste para el próximo año, también enfrentarán presiones adicionales por sus propios niveles inflacionarios, de acuerdo con la evaluación de Cruz.