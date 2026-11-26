Las fiscalías superiores de adolescentes recibieron un promedio de 435 denuncias mensuales entre enero y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las denuncias por hechos delictivos presuntamente cometidos por adolescentes en Panamá aumentaron un 13.8% durante los primeros diez meses de 2026, con los delitos contra la libertad e integridad sexual como la categoría de mayor incidencia a nivel nacional.

Según las estadísticas del Ministerio Público, entre enero y octubre se recibieron 4,350 denuncias en las fiscalías especializadas de adolescentes, frente a las 3,824 registradas en igual período de 2025, lo que representa 526 casos adicionales.

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El informe de la Procuraduría General de la Nación refleja que los delitos de naturaleza sexual alcanzaron las 1,572 denuncias, frente a las 1,144 del año anterior, un incremento del 37.4% en el período analizado.

Otra de las categorías que experimentó un crecimiento significativo fue la de delitos contra la vida y la integridad personal, que pasó de 480 a 875 denuncias, equivalente a un aumento del 82.3%.

En conjunto, estas dos categorías representaron el 56.3% de las denuncias recibidas por las fiscalías de adolescentes durante 2026, aunque el informe no desglosa los tipos específicos de delitos que integran cada clasificación.

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Los delitos contra la libertad e integridad sexual representaron el 36.1% de las denuncias registradas a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos relacionados con el patrimonio económico también registraron un incremento, al pasar de 531 a 743 denuncias, mientras que los delitos contra la seguridad colectiva alcanzaron los 671 casos, frente a los 463 del año anterior.

En cuanto a los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, las estadísticas oficiales contabilizaron 405 denuncias hasta octubre de 2026, lo que supone un crecimiento del 79.2% respecto a las 226 del período anterior.

La distribución geográfica de las denuncias ubica a Panamá en el primer lugar, con 1,174 registros, seguida por Chiriquí, con 702, y Panamá Oeste, con 663. Estas tres áreas concentraron el 58.4% del total nacional.

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Uno de los mayores incrementos porcentuales se produjo en Veraguas, donde las denuncias pasaron de 183 a 264, un aumento del 44.3%. En Bocas del Toro se contabilizaron 468 casos, frente a los 353 de 2025.

En Colón, las fiscalías registraron 271 denuncias, mientras que en Darién se reportaron 108, frente a las 91 del año anterior. Herrera presentó una variación menor, al pasar de 127 a 129 registros.

Las denuncias por delitos contra el patrimonio económico aumentaron un 39.9% respecto al mismo período de 2025. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En contraste con la tendencia nacional, San Miguelito registró una disminución de 301 a 287 denuncias. También se reportaron reducciones en Coclé, donde los casos pasaron de 190 a 182, y en Los Santos, de 103 a 102.

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El incremento de las denuncias estuvo acompañado de una mayor actividad judicial. Las fiscalías especializadas contabilizaron 7,184 audiencias durante los primeros diez meses de 2026, frente a las 6,130 realizadas en 2025, un aumento del 17.2%.

Las audiencias de formulación de imputación pasaron de 715 a 765, mientras que las relacionadas con la legalización de aprehensiones aumentaron de 336 a 394. También se realizaron 462 audiencias de acuerdos de pena.

En materia de medidas cautelares, el Ministerio Público reportó 561 medidas aplicadas, de las cuales 268 correspondieron a detenciones provisionales y las 293 restantes a medidas distintas a la detención, según las estadísticas nacionales.

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Aunque el número total de medidas cautelares disminuyó respecto a 2025, las detenciones provisionales aumentaron un 9.8%. El año anterior se habían contabilizado 244, frente a las 268 registradas durante el actual período estadístico.

Las autoridades judiciales aplicaron 268 medidas de detención provisional hasta el cierre de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balance judicial también refleja un incremento en los fallos condenatorios. Hasta octubre se registraron 581 sentencias condenatorias y tres absolutorias, mientras que en igual período de 2025 se contabilizaron 427 condenas y 10 fallos absolutorios.

Respecto a los mecanismos alternativos de solución de conflictos penales, las autoridades reportaron 2,334 procedimientos, entre los cuales predominó la aplicación del principio de oportunidad, con 1,461 registros, seguido de los acuerdos de pena, con 463.

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Las estadísticas también incluyen 236 procedimientos de conciliación, 20 de mediación y 137 suspensiones del proceso sujetas a condiciones. En esta clasificación, el Ministerio Público precisa que los datos corresponden a registros por personas.

Durante el período analizado, las fiscalías superiores de adolescentes reportaron 2,798 causas egresadas definitivamente, frente a las 2,510 de 2025. Entre las principales formas de salida figuraron el criterio de oportunidad y la declinatoria a la esfera administrativa.