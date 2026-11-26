El guandú es un ingrediente habitual en la cocina panameña, donde se prepara principalmente con arroz. (Mida)

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La Asociación de Productores de la comunidad de Cañaveral, en la provincia de Veraguas, prevé cosechar 2.200 quintales de guandú en 44 hectáreas desde los primeros días de diciembre, cuando aumenta la demanda del grano por las celebraciones de fin de año en Panamá.

El guandú es un ingrediente habitual del arroz con guandú, el arroz con guandú y coco y el guacho de guandú, exquisiteces de la cocina tradicional panameña.

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Su consumo aumenta en diciembre, una época en la que la mayor demanda puede elevar los precios en mercados como Merca Panamá.

En los cinco años previos al ciclo 2020-2021, la producción acumuló un crecimiento de 29%,con mejoras en rendimiento y una participación relevante de pequeños y medianos productores de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé y los territorios comarcales.

Con el nombre científico de Cajanus cajan L., el guandú pertenece a la familia Fabaceae. En Panamá también recibe el nombre de frijol de palo; en otros países se conoce como gandul o pigeon pea.

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En Panamá el guandú también recibe el nombre de frijol de palo, y en otros países se conoce como gandul o pigeon pea. (Mida)

La planta tiene raíces profundas, fija nitrógeno atmosférico mediante su asociación con rizobios y tolera períodos de sequía moderada, condiciones que favorecen su cultivo en sistemas tropicales de bajos insumos.

El plan contempla la distribución de la cosecha en Merca Panamá y en tres cadenas de supermercados del país. La organización también comprará la producción de más de 20 agricultores independientes de la zona, según informó su presidente, Rosendo Gómez.

La Asociación de Productores de la comunidad de Cañaveral reúne a 48 productores y productoras. Gómez señaló que las labores de recolección y desgrane generan empleos directos e indirectos para residentes de la comunidad.

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El director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la provincia de Veraguas, Ricardo Botacio, indicó que la entidad mantiene equipos técnicos en campo para vigilar el estado fitosanitario del cultivo y apoyar las estrategias de venta. El objetivo, indicaron las autoridades agropecuarias, es garantizar la disponibilidad de guandú durante las fiestas decembrinas.

La asociación recibió una piladora con motor eléctrico, semillas certificadas, insumos y fertilizantes. Además, obtuvo un semental de alta genética destinado a mejorar el hato ganadero de sus integrantes.

Merca Panamá es el principal centro mayorista de productos agrícolas del país y recibe diariamente mercancías procedentes de distintas regiones productoras. Tomada de MiAmbiente

El acompañamiento incluyó la rehabilitación de puntos críticos de los caminos de producción mediante maquinaria pesada. Para Gómez, esa intervención facilita el traslado oportuno de la mercancía hacia los centros de venta.

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La gestión conjunta del Ministerio y otras instituciones públicas también permitió que la organización obtuviera un local propio en Merca Panamá, donde podrá exhibir y comercializar directamente sus productos.

Además del guandú, los productores de Cañaveral desarrollan un esquema que incluye ganado, maíz, arroz, frijol de bejuco, poroto y yuca. Esta producción diversificada forma parte de la actividad agrícola de la comunidad veragüense.

El cultivo atraviesa una transición durante el ciclo agrícola 2025-2026. La superficie sembrada muestra una expansión gradual en varias regiones, entre ellas Veraguas y Colón, de acuerdo con los avances de siembra y cosecha disponibles hasta marzo de 2026.

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Las estadísticas del ciclo 2024-2025 registraron 396,36 hectáreas sembradas, 365,84 hectáreas cosechadas y 4.756,73 quintales producidos a nivel nacional. El guandú estuvo presente en cerca del 80 % de las provincias, mientras las cifras definitivas del ciclo vigente siguen en proceso de consolidación.

Las labores de recolección y desgrane del guandú generan empleos directos e indirectos para residentes de la comunidad. (Mida)

La producción de guandú en Panamá atraviesa un período de transición en el ciclo agrícola 2025-2026, marcado por la expansión gradual de la superficie cultivada en varias regiones y una mayor presencia técnica del Estado y del sector privado.

Al mismo tiempo, el cultivo enfrenta alta sensibilidad frente a fenómenos como El Niño y las lluvias intensas, que afectan rendimientos, disponibilidad y precios.

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