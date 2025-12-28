Tecno

La forma más fácil de compartir archivos entre iPhone y Android con Quick Share y AirDrop

La función de intercambio rápido de contenido debutó en la serie Pixel 10 y pronto estará disponible en más dispositivos Android

Tradicionalmente, compartir archivos entre dispositivos
Tradicionalmente, compartir archivos entre dispositivos Android se ha realizado mediante Bluetooth. (Imagen ilustrativa Infobae)

Compartir archivos entre dispositivos móviles suele formar parte del día a día, ya sea para enviar imágenes a amigos o transferir documentos laborales. Si bien este proceso resulta sencillo entre smartphones que utilizan el mismo sistema operativo, la transferencia entre iPhone y Android históricamente suponía obstáculos adicionales.

Sin embargo, la reciente compatibilidad entre Quick Share de Google y AirDrop de Apple propone una solución rápida y eficiente que elimina la tradicional barrera entre ambos ecosistemas móviles.

Compatibilidad entre Quick Share y AirDrop: intercambio inalámbrico entre iPhone y Android

Hasta hace poco, compartir archivos entre Android y iPhone requería aplicaciones externas, cables o servicios en la nube. Ahora, Google ha anunciado la integración de Quick Share con AirDrop, permitiendo que los usuarios de un Google Pixel y un iPhone puedan transferir archivos de manera inalámbrica y directa.

Un Google Pixel 10 junto
Un Google Pixel 10 junto a un iPhone 17. GOOGLE

Esta función, disponible inicialmente en la serie Pixel 10, se expandirá progresivamente a otros dispositivos Android. El objetivo es que las fotos, documentos y vídeos viajen sin complicaciones entre sistemas operativos distintos, eliminando la necesidad de suscribirse a servicios adicionales o instalar apps de terceros.

Cómo transferir archivos de Android a iPhone con Quick Share y AirDrop

El procedimiento para enviar archivos desde un Google Pixel a un iPhone inicia abriendo Quick Share desde el panel de accesos rápidos del dispositivo Android. Tras acceder a la pestaña de envío y seleccionar los archivos deseados—fotos, vídeos, documentos—, el sistema mostrará los dispositivos cercanos compatibles.

El iPhone debe tener AirDrop habilitado y visible para todos los usuarios. Una vez detectado el iPhone, solo hay que seleccionarlo en Quick Share. El destinatario recibirá una notificación emergente en su iPhone, donde deberá aceptar la transferencia. Inmediatamente, los archivos se almacenarán en el dispositivo iOS, listos para su uso.

Recurso de envío de foto
Recurso de envío de foto entre Quick Share y AirDrop. GOOGLE

Transferir archivos de iPhone a Android: AirDrop y Quick Share en acción

El proceso inverso resulta igual de intuitivo. Cuando se desea enviar archivos desde un iPhone a un Google Pixel, basta con abrir el archivo en cuestión, tocar el icono de compartir y elegir AirDrop. El Google Pixel, por su parte, debe tener Quick Share abierto en modo de recepción.

El iPhone detectará el Pixel como dispositivo disponible, y al seleccionarlo, la transferencia se completa tras la aceptación en el móvil Android. Los archivos aparecen automáticamente en el apartado de contenido compartido en el Pixel, almacenándose en el dispositivo sin pasos adicionales.

Esta integración entre Quick Share y AirDrop posiciona el intercambio de archivos entre iPhone y Android como una experiencia fluida, rápida y segura, beneficiando tanto a usuarios domésticos como a quienes requieren transferencias ágiles en el ámbito profesional.

Google ha anunciado la integración
Google ha anunciado la integración de Quick Share con AirDrop. (Imagen ilustrativa Infobae)

Formas tradicionales de compartir archivos entre dispositivos Android

La forma tradicional de compartir archivos entre dispositivos Android se ha basado principalmente en el uso de tecnologías inalámbricas como Bluetooth. Este método permite transferir fotos, videos, documentos y otros archivos de un teléfono a otro sin necesidad de cables ni conexión a internet.

Para iniciar el proceso, ambos usuarios deben activar el Bluetooth en sus dispositivos, emparejarlos mediante una solicitud y, una vez vinculados, seleccionar el archivo y elegir la opción de envío por Bluetooth. Aunque este sistema es sencillo y no requiere aplicaciones externas, la velocidad de transferencia puede ser limitada, especialmente con archivos de gran tamaño.

Otra alternativa tradicional incluye el uso de tarjetas microSD, que permiten mover archivos físicamente de un dispositivo a otro. También es común recurrir a conexiones USB y computadoras intermedias: los usuarios copian los archivos desde un Android a la PC y luego los transfieren al segundo dispositivo.

Estas soluciones, aunque eficaces, han ido perdiendo protagonismo frente a opciones más rápidas y convenientes, como las aplicaciones de transferencia directa y el uso de servicios en la nube.

