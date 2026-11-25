El diseño guarda semejanza con el módulo de cámara del iPad Pro M5, lo que sugiere un cambio de lenguaje visual. REUTERS/Shannon Stapleton

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Apple prepara una renovación estética para su gama económica de iPhone. Según imágenes de diseño asistido por computadora (CAD) vistas por Engadget, el iPhone 18e incorporaría un módulo de cámara cuadrado de inspiración similar al del iPad Pro M5, con una línea que se alejaría del diseño actual de lente al ras que caracteriza al iPhone 17e.

Las imágenes provienen de una fuente cercana a la cadena de suministro de Apple que ya había anticipado los colores del iPhone 17 y del iPhone 18 Pro antes de sus respectivos anuncios, lo que otorga cierto respaldo a la filtración.

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Cómo sería el nuevo diseño de cámara del iPhone 18e

El cambio más llamativo de la filtración recae en el iPhone 18e. El teléfono económico de Apple dejaría atrás el sistema actual, en el que la lente sobresale levemente y queda casi a ras de la parte posterior, con el micrófono y el flash LED integrados en recortes directos sobre el cristal trasero.

El iPhone 17e cuenta con el chip A19, que ofrece un rendimiento rápido y es compatible con las funciones de Apple Intelligence. Europa Press

En su lugar, las imágenes CAD muestran un módulo casi cuadrado de aproximadamente 28 milímetros (1,10 pulgadas) por 35 milímetros (1,37 pulgadas), que concentraría en una sola plataforma la cámara trasera, el flash LED y el micrófono posterior.

El diseño guarda semejanza con el módulo de cámara del iPad Pro M5, lo que sugiere un cambio de lenguaje visual más que una simple mejora funcional. De confirmarse, el iPhone 18e sería el único modelo de la próxima camada con esta plataforma de cámara, ya que los demás equipos filtrados mantendrían esquemas distintos.

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Un módulo de cámara cuadrado es una estructura elevada y delimitada en la parte trasera del teléfono que agrupa lente, flash y micrófono en un mismo bloque, a diferencia de los recortes individuales que Apple usa en sus modelos de entrada. Este formato, ya presente en el iPad Pro M5, otorgaría al iPhone 18e una apariencia más cercana a la de los modelos Pro.

Así luciría el iPhone 18e. (Engadget)

Qué otros cambios traerían el iPhone 18 y el iPhone Air 2

Los mismos archivos de diseño incluyen, además del iPhone 18e, los CAD del iPhone 18 básico y del iPhone Air 2, ambos con lanzamiento previsto para marzo de 2027. En el caso del iPhone 18 estándar, el diseño general se mantendría sin cambios, pero el módulo de cámara pasaría de un grosor de 3,45 milímetros (0,14 pulgadas) a 3,8 milímetros (0,15 pulgadas).

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Apple ha utilizado el mismo sensor Sony IMX904 de 48 megapíxeles en sus modelos básicos desde el iPhone 15, por lo que un módulo más grueso podría anticipar la llegada de nuevos sensores o de cámaras con prestaciones mejoradas.

El iPhone Air 2, por su parte, confirmaría a través de estas imágenes CAD los rumores previos sobre la incorporación de una segunda cámara trasera, una demanda recurrente tras las críticas que recibió la primera generación del equipo por contar con una sola lente.

El teléfono ultrafino de Apple conservaría su grosor de 5,6 milímetros (0,22 pulgadas), aunque el módulo de cámara también crecería de 3,45 milímetros (0,14 pulgadas) a 3,8 milímetros (0,15 pulgadas), con las dos lentes dispuestas de forma horizontal.

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El iPhone 18 y el iPhone Air 2 mantendrían la pantalla con Dynamic Island que ya utilizan los modelos actuales. (Apple)

Mark Gurman, de Bloomberg, el filtrador conocido como Digital Chat Station y el analista Jeff Pu habían adelantado que Apple sumaría una lente ultra gran angular a la segunda generación del Air, un dato que ahora las imágenes CAD respaldarían.

Qué pasará con la pantalla y el recorte frontal

Más allá de los cambios en la parte trasera, las filtraciones apuntan a que el iPhone 18 y el iPhone Air 2 mantendrán la pantalla con Dynamic Island que ya utilizan los modelos actuales, en lugar de adoptar el recorte más pequeño que incorporó el iPhone 18 Pro.

Esto marcaría una diferencia de diseño entre la gama Pro y los modelos estándar o económicos, que seguirían un camino propio en cuanto a la interfaz frontal, incluso cuando se acerquen a los modelos más caros en el diseño de sus cámaras traseras.

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Apple todavía dispone de varios meses antes de que estos dispositivos lleguen a las tiendas el próximo año, por lo que los cambios reflejados en las imágenes CAD podrían modificarse o descartarse antes del lanzamiento final.