Google lanza el Pixel 10a, un modelo económico a menos de 500 dólares y con IA Gemini

Este modelo tiene un costo de 499 dólares. (YouTube: Google)

Google ha lanzado el nuevo Pixel 10a, un celular que ofrece funciones avanzadas a un precio considerado accesible por la compañía: 499 dólares. El Pixel 10a incorpora una cámara principal de 48 MP y una cámara ultra gran angular de 13 MP.

Es el modelo de la serie A que utiliza la mayor cantidad de materiales reciclados hasta la fecha, incluyendo por primera vez cobalto, cobre, oro y tungsteno reciclados.

El dispositivo cuenta con un marco de aluminio 100% reciclado con acabado satinado y una cubierta trasera de plástico compuesto en un 81% por materiales reciclados.

Los usuarios ya pueden reservar este modelo de Google. Cabe señalar que estará disponible en tiendas física y virtuales a partir del día 5 de marzo de 2026.

El Pixel 10a tiene cámara principal de 48 MP y ultra gran angular de 13 MP. (Google)

Qué chip tiene el Google Pixel 10a

El Google Pixel 10a está equipado con el chip Google Tensor G4, desarrollado a medida para ofrecer acceso total a Gemini, el asistente personal con inteligencia artificial.

Por ejemplo, puede ejecutar funciones como Gemini Live, que permite mantener conversaciones fluidas y naturales directamente desde tu dispositivo.

Además, puedes experimentar con Nano Banana para transformar tus fotos, combinar imágenes o aplicar estilos creativos únicos.

Otras funciones impulsadas por IA, como Circle to Search, te permiten obtener información adicional sobre cualquier elemento en pantalla simplemente haciendo un círculo, tocando o resaltando el contenido.

El Pixel 10a viene con el chip Google Tensor G4, que permite usar el asistente Gemini. (Google)

El teléfono también incluye herramientas útiles como Filtro de llamadas y Espera por mí, que ayudan a ahorrar tiempo y a evitar llamadas no deseadas.

El Google Tensor G4 es un procesador de ocho núcleos construido en tecnología de 4 nm. Su diseño prioriza la eficiencia y la inteligencia artificial, más que la potencia máxima. Está presente en la serie Pixel 9.

Cómo es el diseño y batería del Google Pixel 10a

El Google Pixel 10a se destaca como el teléfono más resistente de la serie A, gracias a su certificación IP68 contra agua y polvo, materiales duraderos y una pantalla protegida con Corning Gorilla Glass 7i, que ofrece mayor resistencia a rayones y caídas.

El Pixel 10a recibirá actualizaciones de sistema, seguridad y funciones durante siete años. (Google)

Su pantalla Actua de 6,3 pulgadas es un 11% más brillante que la del modelo anterior, mostrando imágenes y videos vibrantes incluso bajo la luz solar directa.

En cuanto a autonomía, el Pixel 10a supera a sus predecesores con una batería que dura más de 30 horas con uso normal y hasta 120 horas activando el modo Extreme Battery Saver. Además, la carga es más rápida comparada con la del Pixel 9a.

El dispositivo recibirá actualizaciones de sistema operativo, seguridad y funciones exclusivas (Pixel Drops) durante siete años. Para mayor seguridad, incorpora Satellite SOS en la serie A por primera vez, permitiendo contactar servicios de emergencia incluso sin Wi-Fi ni señal celular.

Qué funciones de fotografía el Google Pixel 10a

El Google Pixel 10a incorpora algunas de las herramientas fotográficas más avanzadas de la marca, disponibles por primera vez en la serie A.

El Pixel 10a es el modelo más resistente de la serie A, con protección IP68 contra agua y polvo. (Google)

Entre ellas destaca Auto Best Take, que selecciona automáticamente el mejor momento de cada persona en una foto grupal, analizando varios fotogramas para que todos luzcan bien con solo presionar el obturador.

Otra novedad es Camera Coach, impulsada por los modelos Gemini, que ofrece consejos personalizados sobre iluminación y composición en tiempo real, ayudando a mejorar la calidad de tus fotos y tus habilidades como fotógrafo.

Además, puedes editar imágenes fácilmente en Google Photos utilizando comandos de voz o texto, gracias a la inteligencia artificial. La función Add Me ahora admite grupos pequeños y grandes, permitiendo incluir a todos los miembros de la familia, e incluso agregarte después a la foto.

Para compartir tus recuerdos, Quick Share es compatible con AirDrop, facilitando el envío de imágenes y videos sin importar el tipo de dispositivo que utilicen tus contactos.