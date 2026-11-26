Para instalarla en Android es necesario descargar un archivo APK desde páginas que no pertenecen a las tiendas oficiales. (XUPER TV)

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Xuper TV, antes conocida como Magis TV, se conoce como una alternativa para acceder a series, películas y deportes en vivo sin pagar una suscripción.

Sin embargo, su instalación en Android exige descargar una APK desde sitios externos a las tiendas oficiales, un mecanismo que puede exponer a los usuarios a archivos modificados o software malicioso.

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ESET analizó la APK de Magis TV e identificó permisos que exceden las funciones habituales de una plataforma streaming y que, en caso de ser explotados con fines maliciosos, podrían afectar la privacidad del dispositivo, los archivos almacenados y la seguridad de la red doméstica.

Algunas de estas autorizaciones podrían poner en riesgo la privacidad del usuario y los datos almacenados en el dispositivo. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Qué permisos solicita Xuper TV

El análisis de la empresa de ciberseguridad sobre la APK de Magis TV (ahora Xuper TV) detectó permisos que permiten acceder a información, archivos y funciones del dispositivo innecesarias para reproducir contenidos audiovisuales. Algunos son:

android.permission.GET_TASKS.

Permite recuperar información sobre las tareas que se ejecutan en el dispositivo. Según ESET, este acceso podría facilitar la identificación de otras aplicaciones utilizadas por el usuario y exponer información privada sobre su actividad.

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android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS.

Este permiso habilita el montaje y desmontaje de sistemas de archivos vinculados con almacenamiento extraíble. Un uso malicioso podría comprometer la seguridad del dispositivo.

El permiso android.permission.GET_TASKS permite consultar las aplicaciones y procesos que están activos en el equipo. REUTERS/Kim Hong-Ji

android.permission.POST_NOTIFICATIONS.

Habilita el envío de notificaciones. En una aplicación sin controles adecuados, esa función puede utilizarse para mostrar publicidad invasiva, mensajes de phishing o enlaces que intenten engañar al usuario.

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE.

Permiso que lee archivos guardados en el almacenamiento externo, como fotos, videos, documentos y otros contenidos que podrían incluir datos personales.

android.permission.READ_MEDIA_AUDIO.

Habilita la lectura de grabaciones de voz, música y otros archivos de audio almacenados en el equipo.

android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES.

Permite solicitar la instalación de paquetes adicionales. Esta autorización podría utilizarse para presentar una supuesta actualización o complemento y lograr que el usuario instale software adicional.

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Xuper TV anteriormente se llamaba Magis TV.

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE.

Acción que habilita la escritura, modificación o eliminación archivos del almacenamiento externo. ESET advirtió que esa capacidad podría usarse para alterar documentos, eliminar contenido importante o incorporar archivos maliciosos.

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps, es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos, en el dispositivo”, advirtió David Gonzalez Cuautle, Investigador de ESET Latinoamérica.

“Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”, agregó.

Una APK descargada fuera de Google Play u otras tiendas oficiales también puede afectar a otros dispositivos conectados a la misma red de WiFi. (Google)

Otra razón para no utilizar Xuper TV

Además de los excesivos permisos que solicita Xuper TV, la compañía de ciberseguirdad señaló que una aplicación instalada fuera de las tiendas oficiales puede comprometer otros equipos conectados a la misma red doméstica.

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En el caso de televisores inteligentes y dispositivos Set-Top Box, una APK de origen desconocido podría abrir la puerta a malware, publicidad invasiva, robo de datos o accesos remotos no autorizados.

Antes de instalar una plataforma streaming desde una fuente externa, conviene revisar los permisos solicitados y desconfiar de las aplicaciones que pidan acceso a archivos, notificaciones o la instalación de otros programas sin una justificación clara.

En televisores inteligentes y dispositivos Set-Top Box, instalar archivos de origen desconocido puede facilitar el ingreso de malware, publicidad invasiva o accesos remotos no autorizados. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Alternativas gratuitas y seguras para no usar Xuper TV

Frente a los riesgos de seguridad asociados con Xuper TV, existen plataformas legales que permiten ver películas, series y otros contenidos sin necesidad de instalar APK de origen desconocido.

Entre las opciones gratuitas está YouTube, que reúne películas, documentales, series web, conciertos y contenido educativo. Se puede utilizar Pluto TV, que ofrece canales en vivo y un catálogo de películas, series y programas sin exigir el inicio de sesión.

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Como alternativas legales a Xuper TV, los usuarios pueden recurrir a YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise, que ofrecen contenidos gratuitos sin requerir APK externas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Rakuten TV cuenta con una sección llamada “Free”, donde incluye películas gratuitas financiadas con publicidad.

Por su parte, RTVE Play, la plataforma digital de Radio Televisión Española, permite acceder sin costo a series, películas, documentales, informativos y programas de la televisión pública española.

Otra alternativa es FilmRise, una plataforma estadounidense con contenido gratuito sostenido por anuncios. Su catálogo incluye series y programas como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.