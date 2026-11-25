El tráiler de Avengers: Doomsday acumuló 563 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas según datos de WaveMetrix. (YouTube)

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La nueva película de Marvel se convirtió en uno de los estrenos cinematográficos más esperados de 2026, con el regreso de figuras de la franquicia y la incorporación de personajes que hasta ahora pertenecían a diferentes etapas de su universo.

La producción forma parte de la nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel, que busca reunir historias y protagonistas que durante años estuvieron separados en distintas sagas. La expectativa también está vinculada con el regreso de un equipo creativo que dirigió algunas de las entregas más taquilleras de la franquicia.

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El lanzamiento del último adelanto reavivó el interés por la película y generó una fuerte circulación de material promocional en redes sociales, en medio de las expectativas por conocer cómo Marvel conectará a sus principales equipos de superhéroes en una nueva historia.

563 millones de visualizaciones del tráiler en sus primeras 24 horas

El tráiler final de Avengers: Doomsday acumuló 563 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, según datos de WaveMetrix, firma estadounidense de análisis de audiencias digitales para la industria del entretenimiento, publicados por Deadline, publicación especializada en la industria del entretenimiento. La medición lo ubicó como el avance más visto de Disney en ese período y el segundo de una película a nivel global.

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La cifra contempla la circulación del material promocional en diferentes plataformas digitales y no exclusivamente el video publicado en YouTube. WaveMetrix recopila reproducciones en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube, por lo que el resultado reúne el alcance de distintas publicaciones relacionadas con la campaña.

El cálculo tampoco representa necesariamente espectadores únicos, ya que una misma persona puede visualizar el contenido varias veces o en diferentes plataformas.

WaveMetrix es una firma especializada en análisis de campañas de entretenimiento que monitorea videos publicados por estudios, películas, intérpretes, medios y otras cuentas vinculadas con la industria. Sus reportes permiten medir el alcance de los lanzamientos promocionales y comparar su desempeño durante períodos específicos.

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Disney programó el estreno en cines de Avengers: Doomsday para el 18 de diciembre de 2026. (Captura de tráiler oficial)

Estreno en cines el 18 de diciembre de 2026

Avengers: Doomsday llegará a los cines de Estados Unidos el 18 de diciembre de 2026, según el calendario oficial de Disney. El estreno marcará el regreso de los Vengadores a la pantalla grande después de Avengers: Endgame, lanzada en 2019.

Marvel publicó el tráiler final el 23 de noviembre y habilitó la venta de entradas. El adelanto ofrece nuevas imágenes de los personajes que participarán en la historia y anticipa el enfrentamiento entre héroes de diferentes universos.

La película será la quinta entrega cinematográfica principal de los Vengadores, después de The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

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La historia tendrá continuidad en Avengers: Secret Wars, cuyo estreno está programado para el 17 de diciembre de 2027.

El regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom

Robert Downey Jr. regresará al Universo Cinematográfico de Marvel como Doctor Doom, y no como Tony Stark o Iron Man, el personaje que interpretó durante más de una década.

En los cómics, Victor von Doom es el gobernante de Latveria, un científico y hechicero que mantiene una rivalidad con Reed Richards, líder de Los Cuatro Fantásticos. Su personaje es uno de los villanos centrales del universo Marvel y combina conocimientos científicos, habilidades mágicas y ambiciones de poder.

La incorporación de Downey Jr. fue anunciada por Marvel durante la Comic-Con de San Diego, evento anual de cultura popular, de 2024. El actor había interpretado a Tony Stark desde Iron Man (2008) hasta Avengers: Endgame (2019), película en la que concluyó la historia de su personaje.

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Marvel no ha revelado todavía todos los detalles sobre los planes de Doctor Doom ni la forma en que su amenaza afectará a los diferentes universos.

Los directores Anthony y Joe Russo asumirán la realización de la película sobre un guion desarrollado por Stephen McFeely. (Captura de tráiler oficial)

El elenco que regresa a la franquicia

La nueva película reunirá a intérpretes que participaron en distintas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel. Chris Evans volverá como Steve Rogers, Chris Hemsworth retomará a Thor y Anthony Mackie interpretará nuevamente a Sam Wilson, el nuevo Capitán América.

También estarán Paul Rudd como Scott Lang, conocido como Ant-Man; Sebastian Stan como Bucky Barnes; Tom Hiddleston como Loki; Simu Liu como Shang-Chi; Letitia Wright como Shuri; Winston Duke como M’Baku, y Florence Pugh como Yelena Belova.

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El elenco incluye además a David Harbour como Alexei Shostakov, Wyatt Russell como John Walker, Hannah John-Kamen como Ava Starr y Lewis Pullman como Bob Reynolds, también conocido como Sentry.

Marvel confirmó el regreso de Kathryn Newton como Cassie Lang, Danny Ramirez como Joaquín Torres, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Mabel Cadena como Namora, Alex Livinalli como Attuma y Tenoch Huerta Mejía como Namor.

La nómina también contempla a otros personajes de distintas producciones de la franquicia. El estudio todavía no ha detallado la participación individual de todos los intérpretes ni cuánto tiempo aparecerá cada uno en pantalla.

Los Cuatro Fantásticos en la historia compartida

Los Cuatro Fantásticos estarán representados por Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm.

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El equipo ingresó al Universo Cinematográfico de Marvel con The Fantastic Four: First Steps y ahora participará en una historia compartida con los Vengadores y los X-Men.

Reed Richards es uno de los personajes centrales de esta conexión debido a su rivalidad con Doctor Doom. En los cómics, ambos mantienen una relación marcada por enfrentamientos científicos, personales y políticos.

El tráiler muestra a Los Cuatro Fantásticos en la casa de Steve Rogers y Peggy Carter, una secuencia que anticipa su participación en el conflicto. Marvel no explicó todavía cómo se producirá ese encuentro ni qué buscará el grupo al acercarse a Rogers.

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La historia de la quinta entrega de los Vengadores continuará en el filme Avengers: Secret Wars en diciembre de 2027. (Marvel Studios)

Los X-Men de Fox que regresan al universo Marvel

La producción recuperará a varios actores de las películas de X-Men estrenadas por 20th Century Fox. Patrick Stewart volverá como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cyclops, Kelsey Grammer como Beast, Alan Cumming como Nightcrawler y Rebecca Romijn como Mystique.

Channing Tatum también retomará a Gambit. El regreso de estos intérpretes permitirá reunir a personajes de las anteriores películas de mutantes con los héroes de Marvel Studios.

El adelanto muestra a Cyclops y otros mutantes en medio de una confrontación que involucra a diferentes equipos. Sin embargo, Marvel no ha revelado cuál será el papel específico de los X-Men dentro del conflicto ni si todos los personajes tendrán la misma relevancia.

Los hermanos Russo de regreso tras la Saga del Infinito

Anthony y Joe Russo dirigirán Avengers: Doomsday después de haber estado al frente de Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Stephen McFeely participa en el guion, mientras que la producción está a cargo de Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz.

El regreso de los hermanos Russo vincula el nuevo proyecto con las dos películas que culminaron la Saga del Infinito y que reunieron a personajes de diferentes franquicias.

La historia continuará en Avengers: Secret Wars, prevista para el 17 de diciembre de 2027. Marvel todavía no divulgó una sinopsis completa de esa segunda película ni explicó cómo se resolverá el conflicto que comenzará en Doomsday.