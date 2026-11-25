La mítica azotea de los Beatles no tendrá música en vivo en su nuevo museo en Londres (EFE)

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El ayuntamiento de Westminster, en pleno centro de Londres, ha negado la posibilidad de programar música en directo en la emblemática azotea donde la legendaria banda británica The Beatles ofreció su último concierto, una decisión tomada tras las objeciones de los vecinos por las molestias sonoras que ocasionaría.

Este rechazo, decidido la pasada noche, afecta a los promotores del que será el primer museo dedicado a los Beatles en Londres, que abrirá sus puertas el año próximo en el mismo edificio, donde el cuarteto también grabó su último disco -Let It Be- en 1969.

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El museo, que no tiene fecha concreta de inauguración pero ha sido prometido “para 2027”, estará situado en el número 3 de la calle Savile Row, en el distrito de Westminster, donde se ubicaba la sede de Apple Corps, la compañía con la que la banda grabó su último disco de estudio Let It Be, que apareció cuando ya se habían separado.

Una placa en el edificio recuerda actualmente que fue allí donde la banda, en una fría tarde del 30 de enero de 1969, grabaron en la azotea el último concierto que ofrecieron juntos. Arropados con abrigos, John, Paul, George y Ringo aún fueron capaces de transmitir una gran energía, pese a las desavenencias internas que ya eran de dominio público.

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El Ayuntamiento de Westminster autorizó la apertura en 2027 de un museo dedidaco a la emblemática banda en Savile Row, pero vetó los conciertos en la histórica azotea por las quejas vecinales

Las grabaciones y pruebas del disco Let It Be fueron luego completadas en los estudios de Abbey Road, aún existentes. Es ahí donde se fotografiaron juntos atravesando un paso de cebra para el disco que lleva el nombre de la calle, una calle que hoy en día sigue siendo lugar de peregrinaje para los turistas en Londres, que se fotografían mientras emulan a la banda de Liverpool.

El Ayuntamiento de Westminster explicó anoche, tras la aprobación final, que el museo “dará a los fans la ocasión de ingresar en el edificio que desempeñó un papel central en los años finales de los ‘Cuatro Fabulosos’ (así como) experimentar la historia de las localizaciones auténticas donde realmente sucedieron las cosas”.

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Experiencia inmersiva en la azotea, pero no conciertos

El museo incluirá una exposición con material de archivo de Apple Corps, una recreación de estudio donde se grabó parte de aquel disco póstumo “y un acceso a la misma azotea, donde los fans disfrutarán de una experiencia inmersiva recreada con las últimas tecnologías”.

The Beatles

Sin embargo, el comunicado no hace mención del detalle más controvertido del proyecto: la posibilidad de que aquel mítico concierto pudiera ser de algún modo recreado con espectáculos en vivo en el mismo escenario, pues finalmente los vecinos han impuesto su criterio sobre las expectativas de los turistas.

El acceso a la azotea incluye varias condiciones: nunca más de 20 personas en la azotea y una “barrera acústica” para que la experiencia inmersiva no supere los 55 decibelios, según otros detalles que revela el diario The Telegraph.

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Se repite así la historia: en aquel concierto de 1969, la policía desenchufó los cables que alimentaban los altavoces a los 42 minutos de que hubiera empezado el concierto. Y nunca más volvieron a tocar juntos.

Fuente: EFE