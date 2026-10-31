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Alphabet apuesta por los robotaxis de Waymo, pero el negocio todavía representa menos del 1% de sus ingresos

La compañía busca expandir sus vehículos autónomos a Londres y Tokio, mientras sus resultados financieros muestran las dificultades para convertir esa tecnología en un negocio rentable

Waymo aún no es un negocio rentables para Alphabet. REUTERS/Mike Blake
Waymo aún no es un negocio rentables para Alphabet. REUTERS/Mike Blake
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Alphabet registró ingresos por 127.600 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, pero una de sus divisiones tuvo resultados muy diferentes. Other Bets, el segmento que incluye a Waymo, su negocio de vehículos autónomos, generó 372 millones de dólares en ventas y registró pérdidas operativas por 2.050 millones de dólares entre julio y septiembre.

Los resultados muestran la diferencia entre el tamaño de los negocios principales de Alphabet y el de sus proyectos experimentales. Mientras Google Services y Google Cloud concentran la mayor parte de los ingresos de la compañía, Waymo continúa ampliando sus operaciones de transporte sin conductor y prepara su llegada a nuevos mercados internacionales, entre ellos Londres y Tokio.

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La división Other Bets representa aproximadamente el 0,29% de los ingresos trimestrales de Alphabet. Su facturación aumentó un 8% frente al mismo período del año anterior, cuando había registrado 343 millones de dólares. Sin embargo, sus pérdidas operativas también crecieron: pasaron de 1.430 millones a 2.050 millones de dólares.

Waymo apenas representa el 0,29% de los ingresos de Alphabet. REUTERS/Mike Blake
Waymo apenas representa el 0,29% de los ingresos de Alphabet. REUTERS/Mike Blake

Waymo busca expandirse a Londres y Tokio

Waymo es uno de los proyectos más importantes de Alphabet fuera de sus negocios tradicionales. La compañía desarrolla vehículos autónomos que ofrecen servicios de transporte sin conductor y actualmente opera en 15 ciudades de Estados Unidos.

Durante 2026, la empresa tiene previsto ampliar su presencia a más de 20 ciudades adicionales. Entre los destinos internacionales anunciados se encuentran Londres, en Reino Unido, y Tokio, en Japón.

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Para financiar ese crecimiento, Waymo anunció en febrero una ronda de inversión de 16.000 millones de dólares, que estableció una valoración de 126.000 millones de dólares para la compañía. Según informó la empresa, el financiamiento permitirá acelerar el despliegue de sus vehículos y ampliar la disponibilidad del servicio.

Waymo anunció que se expandierá a otras ciudades como Tokio y Londres. REUTERS/Mike Blake/File Photo
Waymo anunció que se expandierá a otras ciudades como Tokio y Londres. REUTERS/Mike Blake/File Photo

En ese momento, Waymo señaló que ofrecía más de 400.000 viajes semanales en seis áreas metropolitanas estadounidenses. También informó que durante 2025 triplicó su volumen anual de operaciones hasta alcanzar los 15 millones de viajes y que superó los 20 millones de trayectos acumulados desde el inicio de sus actividades.

En octubre, la compañía anunció otra operación financiera: un préstamo a plazo de 5.000 millones de dólares, su primera financiación mediante deuda. PIMCO, Blackstone y Sixth Street participaron como principales prestamistas sindicados, mientras que Goldman Sachs actuó como único coordinador principal.

La empresa indicó que estos recursos se utilizarán para ampliar sus servicios de transporte autónomo en Estados Unidos y otros países. A diferencia de una ronda de inversión, este mecanismo permite obtener capital mediante un préstamo que deberá ser devuelto bajo las condiciones acordadas.

Un coche autónomo Waymo blanco, un Jaguar I-Pace modificado, con sensores en el techo y los laterales, transita por una calle urbana
Waymo es un negocio de taxis autónomos que busca consolidarse en diferentes ciudades del planeta.

Cuánto dinero generan los negocios de Alphabet

El informe financiero del tercer trimestre permite observar la diferencia entre las divisiones de Alphabet. La compañía alcanzó ingresos consolidados por 127.600 millones de dólares, un crecimiento del 25% frente al mismo período del año anterior.

Google Services, que reúne actividades como el buscador, la publicidad, las suscripciones y YouTube, aportó 96.300 millones de dólares. Por su parte, Google Cloud registró ingresos por 30.700 millones de dólares, más del doble de lo obtenido un año antes.

Other Bets, en cambio, generó 372 millones de dólares. Alphabet explicó en su reporte que esta división agrupa varios segmentos operativos que, considerados individualmente, no tienen un peso significativo en los resultados generales. Sus ingresos proceden principalmente de servicios de transporte autónomo y conexión a internet.

Alphabet, la matriz de Google, dio a conocer sus resultados financieros del último trimestre. (Foto: Andrej Sokolow/dpa)
Alphabet, la matriz de Google, dio a conocer sus resultados financieros del último trimestre. (Foto: Andrej Sokolow/dpa)

En el mismo trimestre, Alphabet registró un beneficio operativo consolidado de 40.600 millones de dólares, un 30% más que en 2025. Su margen operativo alcanzó el 31,8%.

Alphabet también aumenta su inversión en inteligencia artificial

Otro de los datos destacados del informe fue el crecimiento de los gastos de capital de Alphabet. Durante el tercer trimestre, la compañía destinó 51.400 millones de dólares a este rubro, frente a los 24.000 millones registrados en el mismo período del año anterior.

La mayor parte de ese dinero se utilizó para desarrollar infraestructura tecnológica, incluidos servidores, equipos de redes y centros de datos destinados a respaldar sus servicios de inteligencia artificial.

Durante la presentación de los resultados, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, destacó el crecimiento de los ingresos y señaló que la compañía alcanzó una tasa de ingresos anualizados de medio billón de dólares.

En paralelo, las acciones de Alphabet registraron una caída el jueves que redujo su valor de mercado en 482.000 millones de dólares, el mayor retroceso diario desde su salida a bolsa en 2004. Según los analistas citados en la información financiera, el descenso estuvo relacionado principalmente con las perspectivas del negocio de búsqueda de Google.

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