Las lluvias en el sur de Brasil y Misiones provocaron el aumento de nivel en los ríos de la cuenca del Plata

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Los registros elaborados por Prefectura Naval indican que los ríos que conforman la cuenca del Plata han elevado su nivel en los tramos altos y medios en las últimas horas. La variación, de carácter significativa en algunos casos, se debe a las intensas lluvias que se registraron en la zona sur de Brasil, donde está el nacimiento de los cursos de agua, y en el norte argentino, Misiones principalmente.

El Iguazú frente a la localidad misionera de Andresito pasó de una altura de 2,7 mt el martes a 4,8 este miércoles. Algo similar ocurrió en Iguazú, donde la cota saltó 60 centímetros en 24 horas. Las represas brasileñas ubicadas sobre el río han duplicado sus embalses en el transcurso de un día.

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El Paraná, en tanto, tuvo incrementos significativos aguas arriba de la represa de Itaipú, motivando que la presa suba casi 20 metros su nivel. Aguas abajo, el incremento es menor, pero ya se nota en el segmento entre las ciudades argentinas de Libertad a Posadas. A pesar de ello, ninguna ingresó en estado de alerta o de evacuación.

Donde sí hay zonas afectadas por las aguas es en el tramo medio. San Javier y Santa Fe Capital (Santa Fe) y Hernandarias, Paraná, Diamante y Victoria (Entre Ríos) están por encima de los parámetros de evacuación. En tanto, Goya y Esquina (Corrientes); Reconquista y San Lorenzo (Santa Fe) y La Paz (Entre Ríos) están en alerta.

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Diversas localidades de Santa Fe y Entre Ríos superaron las marcas de evacuación por la crecida del río Paraná

El trayecto inferior del Paraná y su delta antes de desembocar en el río de la Plata está viendo transitar la onda de crecida (una suerte de ola lenta que se desplaza) desde Villa Constitución hasta las inmediaciones de San Isidro y Olivos. En esta zona tampoco se registran puntos donde haya alerta o evacuación. Ni siquiera en Rosario, donde se habían encendido las alarmas. El nivel se estacionó a 5 cm de la primera advertencia y ahora se espera una baja paulatina hasta que llegue el nuevo pico que se forma en el norte.

En la otra costa oriental del Litoral argentino, el río Uruguay consolida la crecida que se ha venido marcando en los últimos días. El tramo entre El Soberbio (Misiones) y Bompland (Corrientes) se sostiene con valores crecientes. Alba Posse ingresó en situación de alerta. Es la única localidad complicada. Es que, si bien las aguas suben, se mantienen alejadas de los parámetros que encienden las alarmas por ahora.

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Un panorama complejo

El último reporte del INA (Instituto Nacional del Agua) marca que el periodo de precipitaciones intensas en el sur de Brasil y el norte argentino se prolongará durante los próximos siete días.

El impacto de las lluvias se dará cuando los ríos reciban ese caudal que se agregará a cotas ya elevadas.

Esta situación llevó a la represa de Yacyretá a estar recibiendo un caudal de agua que está en noviembre un 82% por encima del promedio histórico. Algo parecido se registró en septiembre (+37%) y octubre (+106%).

El Instituto Nacional del Agua notificó que las precipitaciones en la región continuarán durante los próximos siete días

En su último informe hidrológico, la represa que comparten Argentina y Paraguay notificó: “Los caudales afluentes se incrementaron como consecuencia de las precipitaciones registradas en la cuenca de aporte directo al embalse y la del río Iguazú, sumado a las variaciones en las descargas de las centrales emplazadas en esta última”.

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“Para los próximos días —añade— se prevé una tendencia ascendente de los caudales afluentes, con niveles aguas abajo de la Central que acompañarán dicha evolución. En Ituzaingó los niveles se mantendrían por debajo del nivel de alerta. En Ayolas (Paraguay) permanecerían por encima de los niveles de alerta e inundabilidad”, evaluó.

La represa de Salto Grande sobre el río Uruguay, en tanto, se prepara para el pico con una lenta baja de su embalse.