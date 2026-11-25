Keila Daiana Da Costa, oriunda de la localidad de Terciados Paraíso en Misiones, residía en Brasil desde hacía dos años (Facebook: Diario La Realidad "San Javier Misiones")

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Keila Daiana Da Costa tenía 24 años, había cruzado la frontera buscando un futuro mejor y terminó atrapada —junto a su pareja— por una tormenta que desbordó el río Indaiá en la ciudad brasileña de Ubatuba. Desde el domingo por la noche, cuando el temporal descargó con violencia sobre esa localidad del estado de São Paulo, nadie volvió a verla con vida. Los bomberos de Brasil la buscan en el agua turbia, entre ramas y vegetación sumergida, mientras su familia espera noticias del otro lado de la frontera.

Da Costa había nacido en Terciados Paraíso, una localidad del departamento de San Pedro, en Misiones. Hacía aproximadamente dos años que había tomado la decisión de instalarse en Brasil, en el estado paulista, con la mirada puesta en encontrar trabajo y en estar cerca de uno de sus hermanos, que también vive allí.

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Así había trazado una nueva etapa de su vida, lejos de su provincia natal pero sin cortar los lazos con su familia en Argentina, con quienes mantenía contacto permanente.

Rubén Da Costa, padre de la joven, advirtió sobre las alertas por deslizamientos de cerros en la zona de búsqueda (Facebook: Noticias de Misiones)

Desde Misiones, la familia de Keila sigue cada novedad. Su padre, Rubén Da Costa, habló con Misiones Online y no pudo disimular la angustia: “No tenemos nada concreto. Se sigue buscando y allá sigue el tiempo feo y llueve”, expresó. También contó que otro de sus hijos permanece en Brasil mientras los equipos de emergencia continúan con los operativos, y que tanto la Defensa Civil como los Bomberos participan de las tareas, aunque las condiciones meteorológicas y el riesgo de deslizamientos de cerros complican el escenario. “Hay mucho peligro y alertas de deslizamientos de cerros y de todo un poco. Estamos esperando qué pasa más adelante”, completó.

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La situación de los padres de la joven es también límite: según informó su hermana al medio El Territorio, todavía no pudieron llegar a Ubatuba porque algunos tramos de las rutas que atraviesan las sierras y permiten el acceso a esa ciudad permanecen cortados. Mientras tanto, el hermano que reside allí sigue de cerca el desarrollo del operativo y oficia de nexo entre los rescatistas y el resto de la familia.

Ante la imposibilidad de trasladarse y la urgencia de los gastos que implica acompañar la búsqueda desde tan lejos, los familiares de Da Costa lanzaron un pedido de ayuda económica. “Tu aporte, por pequeño que sea, hace una gran diferencia”, expresa el mensaje que comenzaron a difundir para convocar a la solidaridad de la comunidad. Quienes deseen colaborar pueden hacer una transferencia al alias ruben.lorenzo.

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Cómo fue el episodio y cómo sigue la búsqueda

Según reconstruyeron medios locales brasileños, entre ellos G1 Globo, la noche del domingo Keila y su pareja, Enzo Antônio, de 30 años, circulaban en motocicleta cuando la corriente del Indaiá los sorprendió. El episodio ocurrió sobre el puente Casanga, en el barrio del mismo nombre, en un momento en que el caudal se desbordó e inundó distintos sectores de Ubatuba. Un testigo oyó gritos de auxilio durante el temporal, aunque la fuerza del agua le impidió intervenir. Poco después, las autoridades hallaron la motocicleta semisumergida dentro del río.

Keila Da Costa y Enzo Antônio

El lunes, los rescatistas localizaron el cuerpo de Enzo en la zona del puente de Casanga. El hallazgo ocurrió el mismo día en que el joven hubiera cumplido 31 años. También se dio a conocer que era un hombre trans, que había elegido ese nombre y prefería ser llamado de esa manera. Vivía desde hacía años en Ubatuba, había ayudado a criar a un sobrino y trabajaba en una pizzería.

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Fue su sobrino, Gabriel Alexandre, quien tuvo que reconocer el cuerpo. En diálogo con TV Vanguarda, recordó el vínculo que los unía: “Él fue como un padre para mí. Me crió desde que nací, desde que supe quién soy”. Tras lamentar la muerte de su tío, aseguró que “siempre vivirá en el corazón de todos los que lo conocieron”.

El rastro de Da Costa, en cambio, aún no aparece. El operativo de búsqueda está a cargo del Cuerpo de Bomberos de Brasil y cuenta con efectivos del Grupo de Bomberos Marítimos (GBMar) y del 11.º Agrupamiento de Bomberos, además de voluntarios. El rastrillaje se concentra en el río Indaiá, sus márgenes y el área marítima próxima a su desembocadura. Los rescatistas despliegan una moto acuática y una embarcación inflable, mientras otros efectivos recorren a pie sectores con vegetación, ramas y obstáculos donde la joven podría haber quedado atrapada. También se utilizan drones para cubrir zonas de difícil acceso.

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Una de las principales dificultades del operativo es la escasa visibilidad bajo el agua, producto de las intensas lluvias que afectaron la zona. El teniente Rafael Vitor explicó a medios locales que la turbidez del río y la presencia de vegetación y obstáculos sumergidos impiden, por razones de seguridad, la intervención de buzos. La ampliación del perímetro comprende un tramo de aproximadamente 900 metros desde el punto donde, según testimonios, un vecino habría observado a una mujer pedir auxilio durante la tormenta, en cercanías del puente de Casanga.