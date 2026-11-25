Roberto Arzú García-Granados otorgó un plazo de cinco días a Rodrigo Arenas para que emita una retractación pública antes de iniciar una demanda por difamación en Florida. EFE/Esteban Biba

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Roberto Arzú García-Granados exigió a Rodrigo Arenas Echeverría una retractación pública por acusaciones que lo vinculan con un presunto plan para asesinar al editor guatemalteco y le otorgó un plazo de cinco días antes de avanzar con una demanda civil por difamación ante tribunales de Florida, Estados Unidos. La notificación fue enviada este miércoles por el equipo legal del político desde ese estado.

El requerimiento reclama una rectificación en español e inglés, además de una disculpa pública y el retiro de las afirmaciones difundidas en plataformas digitales y redes sociales. La corrección deberá publicarse con la misma prominencia que tuvieron los señalamientos originales.

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La notificación formal fue remitida por el despacho Concepcion Global PLLC, representante de Arzú en Estados Unidos, bajo la sección 770.01 de los estatutos de Florida. El documento señala que Arenas cuenta con un plazo de entre cinco y 10 días desde su recepción para cumplir con la exigencia.

Una nota de prensa emitida en Ciudad de Guatemala detalla la exigencia de retractación legal enviada en Estados Unidos por los representantes de Roberto Arzú a Rodrigo Arenas. (Roberto Arzú)

La rectificación exigida en redes y publicaciones

La defensa del dirigente guatemalteco identificó como objeto de la reclamación un comunicado difundido el 17 de agosto, publicaciones en redes sociales y un artículo aparecido el 5 de septiembre en Greater Caribbean Monitor, un boletín en inglés del mismo medio.

El pedido legal establece que la retractación debe ser íntegra y alcanzar los mismos canales en los que circularon las acusaciones. La representación de Arzú considera falsas las afirmaciones y se reservó la posibilidad de promover otras acciones judiciales para proteger su honor y reputación.

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Arenas es presidente y editor del medio digital República. Las publicaciones cuestionadas lo presentaron a Arzú como presunto autor intelectual de un supuesto complot para atentar contra su vida.

En un video publicado este miércoles en redes sociales, el político rechazó esa versión y sostuvo que ya había declarado bajo juramento en Guatemala. “Jamás he planeado ni participado en plan alguno para hacerle daño a él ni a nadie más, y así lo declaré bajo juramento en Guatemala”, afirmó.

Arzú también sostuvo que la discusión no apunta contra el ejercicio de la prensa ni contra las críticas dirigidas a figuras públicas. “La libertad de prensa es sagrada y debe estar protegida siempre. Lo que exijo es que se corrija una acusación falsa sobre la comisión de un delito”, señaló.

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Según su versión, las autoridades guatemaltecas determinaron que los señalamientos eran infundados porque Arenas no presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, no aportó pruebas y tampoco compareció a declarar pese a haber sido citado.

El dirigente advirtió que el conflicto podría llegar a la Justicia estadounidense si no se cumple el pedido de rectificación. “Señor Arenas, por respeto a los guatemaltecos, este es el momento de rectificar y evitar un juicio en su contra”, manifestó.

Un comunicado oficial de República informa sobre un plan de asesinato contra Rodrigo Arenas en Guatemala, implicando a Roberto Arzú García-Granados y Luis Contreras. (La República GT)

Las acusaciones sobre un presunto sicariato

La disputa se originó el 17 de agosto, cuando República publicó un comunicado que acusó a Arzú, al presidente del Congreso, Luis Contreras, y a otros diputados de planear un sicariato contra Arenas. La denuncia también incluyó presuntas amenazas contra José Fernando Orellana, director editorial del medio, y Alejandro Palmieri, editor de política.

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Ese señalamiento fue presentado ante el Ministerio Público de Guatemala y ante autoridades de Estados Unidos. El comunicado afirmó que Arzú habría contado con el apoyo de Contreras y que los supuestos sicarios procedían de la zona de Malacatán, en el departamento de San Marcos.

La publicación ubicó supuestas reuniones relacionadas con el plan en un local identificado como La Yeguada 10, que vinculó con el diputado Luis Aguirre. El legislador negó públicamente esa versión y presentó una denuncia propia contra el medio y contra Arenas.

Luis Contreras calificó las acusaciones de “falsos e irresponsables” y sostuvo que afectaban su honra y su condición de presidente del Congreso. Los cuestionamientos involucraron a dirigentes políticos en un escenario previo a las elecciones presidenciales guatemaltecas de 2027.

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó entonces como “alarmantes” los reportes sobre presuntos vínculos entre narcotráfico y poder político en el país.