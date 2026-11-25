GTA 6 reduce un 42% la actividad diaria de Call of Duty

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El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 provocó una caída de más de 3 millones de jugadores diarios en Call of Duty HQ, la aplicación que reúne entregas como Modern Warfare 4, Black Ops 7 y Warzone. La baja coincidió con los primeros días de disponibilidad del juego de Rockstar Games en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Los usuarios no abandonaron necesariamente Call of Duty de forma definitiva, pero el descenso refleja que parte de su tiempo de juego se trasladó a Leonida, el escenario de GTA 6.

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Call of Duty perdió el 42% de sus usuarios diarios

Las estimaciones de Alinea Analytics indican que Call of Duty HQ pasó de un promedio de 7,5 millones de jugadores diarios a 4,4 millones durante el fin de semana del lanzamiento de GTA 6. La diferencia representa una reducción cercana al 42% entre PlayStation, Xbox y Steam.

Call of Duty afronta una caída mayor que Fortnite y EA Sports FC 27

Los datos fueron compartidos por Rhys Elliott, responsable de análisis de mercado de la firma. Cuatro días después del estreno, la plataforma de Activision continuaba un 41% por debajo de su ritmo habitual, lo que sugiere que la recuperación inicial fue limitada.

La mayor caída ocurrió en PlayStation, una de las plataformas históricamente más importantes para Call of Duty. Allí, la disminución alcanzó el 44%, según las estimaciones. El dato resulta relevante porque GTA 6 solo llegó inicialmente a consolas de nueva generación, mientras que el cálculo de Call of Duty incluye también a Steam.

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Las cifras no proceden de Activision ni de Rockstar Games, por lo que deben interpretarse como una medición de terceros sobre la actividad de los jugadores. Aun así, el comportamiento permite observar el alcance que puede tener un lanzamiento esperado durante años sobre otros títulos con comunidades estables.

Fortnite y EA Sports FC 27 también registraron descensos

Call of Duty no fue el único juego afectado. Fortnite redujo su número de jugadores diarios en PlayStation y Xbox durante el mismo período, con una caída estimada del 28%. Su comunidad pasó de 17,8 millones de usuarios diarios a 12,8 millones, aunque recuperó parte de la actividad antes de terminar el fin de semana.

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La llegada de GTA 6 desplaza millones de sesiones en las consolas

El caso de EA Sports FC 27 fue similar. El simulador de fútbol habría perdido cerca del 27% de sus usuarios diarios, al pasar de 5,9 millones a 4,3 millones. Sin embargo, el título redujo posteriormente parte de esa distancia frente a su promedio, apoyado por una promoción que rebajó su precio.

La diferencia entre estos juegos apunta a que no todas las comunidades reaccionan del mismo modo a un lanzamiento masivo. Fortnite y EA Sports FC conservan modelos basados en temporadas, actualizaciones frecuentes, eventos y competiciones que pueden acelerar el regreso de los usuarios.

Call of Duty también cuenta con contenido periódico y una base consolidada, pero su descenso fue más prolongado. La explicación puede estar en el tiempo que exige un juego de mundo abierto como GTA 6, donde la campaña, la exploración y las actividades secundarias compiten de forma directa con las partidas multijugador nocturnas.

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El cruce de jugadores no explica por sí solo la caída

Alinea Analytics señaló que el 29% de quienes jugaron GTA 6 también habían dedicado tiempo a Fortnite durante el mes. En Call of Duty HQ, esa coincidencia fue menor, cercana al 16%.

La amplitud del mapa de Leonida, sus actividades y posibilidades de exploración llevaron a muchos usuarios a dedicar más horas a GTA 6, reduciendo temporalmente su participación en Call of Duty HQ - (Composición Infobae: rockstargames.com)

El dato sugiere que GTA 6 atrajo a jugadores más allá de la comunidad que comparte habitualmente con Call of Duty. La pérdida de actividad no se explicaría únicamente por una migración entre públicos similares, sino por la capacidad del título de Rockstar para ocupar el tiempo disponible de jugadores con intereses distintos.

Esta situación contradice la expectativa que Activision había planteado semanas antes. Tyler Bahl, director de marketing de la compañía, consideraba que el estreno de GTA 6 podía reactivar consolas que permanecían sin uso y abrir una oportunidad para que parte de esos usuarios probara la nueva entrega de Call of Duty.

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La caída de jugadores en otros títulos confirma que el efecto de GTA 6 trasciende su propio rendimiento comercial. El juego no solo compite por ventas: disputa horas de atención frente a servicios que dependen de usuarios activos, compras dentro de las plataformas y temporadas de contenido.

Para otras editoras, el lanzamiento obliga a revisar calendarios, promociones y actualizaciones. La llegada futura del componente en línea de GTA 6 podría intensificar esa competencia por el tiempo de los jugadores.