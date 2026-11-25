Jamal Musiala padece "crisis de ausencia"

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El Bayern Múnich mantuvo el martes pasado, antes de viajar a Francia para enfrentar al Lille por la Champions League, una reunión con el equipo que representa a Jamal Musiala. El club alemán describió el encuentro como “un intercambio constructivo” con la agencia 11WINS, que gestiona la carrera del futbolista de 23 años.

El comunicado, publicado por la cuenta oficial del club en la red social X, remarcó que la salud del jugador está por encima de cualquier otra consideración para ambas partes. Musiala recibe en su camino de regreso el pleno apoyo tanto de la institución como de su entorno de representación. Dicho encuentro entre las partes, había sido catalogado por el diario alemán Bild como una “reunión secreta”.

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Ante la multiplicación de rumores en los últimos días sobre la situación médica del volante, el Bayern y 11WINS decidieron aclarar el origen del cuadro. Según el comunicado, Musiala fue examinado por primera vez por síntomas similares a ausencias el 22 de abril de 2025. El procedimiento se realizó de acuerdo con el club y su departamento médico, de manera inmediata tras la primera aparición de los síntomas neurológicos.

El comunicado del Bayern Múnich sobre la reunión con el equipo de Jamal Musiala

El jugador había explicado en agosto que padecía crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica. Se trata de un tipo de crisis epiléptica que puede generar una interrupción repentina y breve de la conciencia o de la conexión con el entorno: durante esos segundos, la persona puede detener una actividad, perder el tono muscular e incluso desplomarse, para luego retomar lo que hacía sin necesariamente advertir que atravesó un episodio. El tratamiento suele incluir fármacos anticonvulsivos o antiepilépticos, cuyo objetivo es reducir o impedir nuevos episodios mediante la estabilización de la actividad eléctrica cerebral, aunque la respuesta puede variar según la frecuencia de las crisis y la evolución clínica de cada paciente.

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Musiala atravesó dos desvanecimientos durante la pretemporada y volvió a sufrir otro episodio pocos días antes de reaparecer ante el Colonia, en un partido que terminó igualado 1-1. El futbolista había regresado a la competencia el 5 de septiembre, en la segunda fecha de la Bundesliga. Disputó cuatro partidos y marcó dos goles, pero una lesión muscular en los isquiotibiales interrumpió otra vez su actividad. Tras más de un mes fuera de las canchas, ingresó en los últimos veinte minutos del encuentro ante el Colonia, correspondiente a la décima jornada.

Las dos partes acordaron además continuar las conversaciones de manera asociativa y confidencial, lo que implica que no se difundirán más detalles públicos sobre la evolución del caso en el corto plazo.

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El diario alemán Bild reconstruyó algunos detalles adicionales del encuentro, que tuvo lugar en las oficinas del club en la calle Säbener Straße de Múnich. El medio identificó a los representantes de Musiala, Christian Schmid y Tobias Altschäffl, quienes ingresaron a la sede del club a las 11:06 horas del martes. Por parte del Bayern, participaron el director deportivo Max Eberl, el consejero delegado Jan-Christian Dreesen y el presidente Herbert Hainer.

Según Bild, los directivos del club planean observar la evolución de Musiala durante los próximos meses, hasta comienzos del año próximo, antes de volver a evaluar la situación. El entorno del jugador confía en que las ausencias, vinculadas a disfunciones neurológicas y a la medicación asociada, no le impedirán recuperar su nivel habitual.

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Eberl se refirió al encuentro horas más tarde, en el aeropuerto de Múnich, antes de partir hacia el norte de Francia para el partido ante el Lille. “Fue una conversación muy, muy constructiva”, afirmó el director deportivo, citado por Bild. Agregó que el club mantiene diálogo con Musiala desde hace meses, desde que se conoció su cuadro, y que la reunión del martes tuvo como principal conclusión que “queremos hablar con Jamal, no sobre Jamal”.

El directivo también descartó, ante una consulta directa del medio alemán, que se haya discutido una posible reducción salarial del jugador, cuyo contrato supera los 25 millones de euros brutos anuales. Esa posibilidad había sido planteada públicamente por el presidente honorario Uli Hoeneß y el miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge, en caso de que Musiala no recupere su nivel de élite. Según Bild, Eberl aseguró que la adaptación salarial no formó parte de la conversación.

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“Hoy se trató de que queremos volver a poner a Jamal en la cancha, de apoyarlo en el camino correcto en el que estaba antes de su lesión muscular en la selección. Esa es, en este momento, la única tarea que tiene el FC Bayern en su totalidad, darle a Jamal esa confianza, y ningún tema sobre dinero ni nada por el estilo”, afirmó el director deportivo.

Las declaraciones de los directivos habían generado controversia en los días previos. Rummenigge sostuvo que el club debía abordar las implicancias del contrato: “Jamal tiene un problema de salud y todo el mundo lo sabe. También es bien sabido que tiene un contrato que implica sumas de dinero muy importantes”. Y agregó que la entidad sospecha que le será difícil al futbolista volver a su nivel anterior. Hoeneß, por su parte, afirmó que “es perfectamente posible que no vuelva a alcanzar su nivel” y que las cantidades pactadas “ya no serían justificables” si eso ocurriera.

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Según una información publicada por la revista Stern, la renovación del vínculo de Musiala habría tenido un costo mayor al que se conocía hasta entonces: el atacante percibiría cerca de 25 millones de euros brutos por año y habría recibido una prima de 22 millones de euros por continuar en el club, en un contrato con una extensión de cinco años y un desembolso total que rondaría los 150 millones de euros. La misma publicación indicó que Hoeneß había calificado en privado el valor de mercado de Musiala como “cero” y que Eberl enfrentaba presiones internas por su manejo de la situación.

Las declaraciones de los dirigentes motivaron críticas de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), que consideró que podían responder a una estrategia de presión sobre el jugador y sus representantes antes de una eventual negociación. El exfutbolista Stefan Effenberg, que jugó en el Bayern y en la selección alemana, también cuestionó el tratamiento público del caso: “Hay que apoyar y proteger a un jugador lesionado. En todos los ámbitos, especialmente en público”.

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