La Caja de Seguro Social registró incumplimientos en la entrega de 9,972,522 unidades de medicamentos correspondientes a 25 renglones. Cortesía CSS

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Cerca de 10 millones de unidades de medicamentos no fueron entregadas por 19 empresas proveedoras de la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá, según una segunda relación de incumplimientos contractuales divulgada este miércoles 25 de noviembre.

El informe, firmado por el director general de la institución, Dino Mon Vásquez, identifica 25 renglones de medicamentos afectados, cuyo valor contractual asciende a 1,057,802.91 dólares, incluyendo tratamientos destinados a pacientes con enfermedades crónicas.

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Entre los productos que registran mayores incumplimientos figuran los medicamentos para controlar la diabetes, con más de ocho millones de tabletas pendientes de entrega, además de antibióticos y fármacos utilizados en tratamientos cardiovasculares y oncológicos.

La publicación se produce en medio de las constantes quejas de los asegurados por la falta de medicamentos, las dificultades para conseguir citas médicas y las deficiencias en la calidad de la atención en las instalaciones sanitarias.

El nuevo listado identifica a Medipan y Best Medical como las empresas con mayor volumen de unidades incumplidas, al concentrar conjuntamente 8,889,600 unidades, equivalentes al 89.1% del total reportado por la institución.

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Más de ocho millones de tabletas destinadas al tratamiento de la diabetes figuran en el segundo listado de incumplimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Medipan, la CSS registra incumplimientos en la entrega de 4,678,400 unidades de gliclazida, utilizada para controlar la diabetes tipo 2, por un valor contractual de 177,779.20 dólares.

Best Medical, por su parte, registra 4,211,200 unidades no entregadas, correspondientes a claritromicina, cefalexina y metformina, medicamentos utilizados para tratar infecciones bacterianas y controlar los niveles de glucosa en sangre.

También figura Baxter de Panamá, con incumplimientos correspondientes a 11,810 unidades de icodextrina, utilizada en diálisis peritoneal, cuyo monto asciende a 266,669.80 dólares, el mayor valor contractual individual del segundo listado.

La institución aclaró que los montos divulgados no corresponden a multas impuestas y que los incumplimientos de los proveedores tampoco significan necesariamente que esos productos estén agotados en las farmacias institucionales.

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La CSS ha impuesto aproximadamente 12.8 millones de dólares en multas a proveedores de medicamentos desde octubre de 2024. (Cortesía: Vecteezy)

La primera relación, divulgada el 23 de noviembre, identificó a ocho empresas proveedoras con incumplimientos en 18 renglones de medicamentos, cuyos compromisos contractuales representaban un valor de 738,257.76 dólares.

En conjunto, ambos listados comprenden 43 renglones de medicamentos, con entregas incumplidas por un valor contractual cercano a 1.8 millones de dólares, aunque existen proveedores que aparecen en ambas publicaciones.

En una carta abierta divulgada anteriormente, Mon atribuyó los problemas de abastecimiento a los incumplimientos contractuales, el incremento de la demanda y la redistribución de inventarios hacia las regiones afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

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Aunque la administración reporta niveles de abastecimiento superiores al 90%, las organizaciones de pacientes cuestionan las diferencias entre las existencias reportadas institucionalmente y la disponibilidad efectiva de los tratamientos en las policlínicas.

Dino Mon Vásquez, director general de la CSS, anunció que la institución evalúa nuevas sanciones contra los proveedores. Cortesía

Desde octubre de 2024, la CSS ha impuesto aproximadamente 12.8 millones de dólares en multas a proveedores de medicamentos, aunque reconoce que las sanciones económicas no garantizan por sí mismas la continuidad de los tratamientos.

La administración evalúa aplicar medidas adicionales, entre ellas la ejecución de fianzas de cumplimiento y la inhabilitación temporal de empresas para participar en futuras contrataciones de la CSS y del Ministerio de Salud (Minsa).

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Para recuperar los inventarios, la entidad recurre a mecanismos de compras por desabastecimiento crítico, contrataciones directas excepcionales y ampliaciones de las cantidades contempladas en contratos vigentes, manteniendo los precios originalmente pactados.

Mon también informó que la institución incorporó 18 nuevos medicamentos para enfermedades crónicas a su cuadro oficial y espera recibir otros 11 a principios de 2027, ampliando las alternativas terapéuticas disponibles para los asegurados.

La administración mantiene diciembre como el período previsto para recuperar los principales medicamentos afectados, mientras trabaja en herramientas digitales que permitan contabilizar cuántos pacientes reciben sus recetas completas y cuántos se retiran sin tratamiento.

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Los anuncios, sin embargo, todavía no establecen las fechas específicas de reposición de cada producto ni cuantifican los pacientes afectados por la interrupción de sus tratamientos y los correspondientes gastos en farmacias privadas.