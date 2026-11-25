Horacio Rodríguez Larrreta y el Turco García

Guardar

Horacio Rodríguez Larreta recorrió el Premetro junto a Claudio “el Turco” García y respaldó un proyecto para proteger, modernizar y extender el servicio, en una aparición que también dejó una señal política hacia la elección porteña de 2027.

El ex jefe de Gobierno porteño viajó en una de las formaciones con el ex futbolista, conversó con usuarios y se comprometió a impulsar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la iniciativa elaborada por el Partido Integrar, que preside Daniel Amoroso. El proyecto busca evitar cualquier reducción o interrupción del sistema sin aval legislativo y propone inversiones para renovar la infraestructura.

PUBLICIDAD

La recorrida reunió a dos dirigentes que participaron de las elecciones de 2025, aunque en competencias diferentes. Rodríguez Larreta encabezó la lista de Volvamos Buenos Aires para la Legislatura porteña, mientras que García se postuló como candidato a diputado nacional. En ese contexto, la foto compartida puede leerse como un gesto de acercamiento político y territorial de cara a 2027.

Durante la recorrida, García destacó el compromiso del actual legislador porteño para llevar la iniciativa al recinto. “Me alegra que Horacio se haya acercado para escuchar el proyecto que presentamos con el Partido Integrar para mejorar, proteger y extender el Premetro y que se haya comprometido a presentarlo en la Legislatura”, afirmó.

PUBLICIDAD

Ambos dirigentes recorrieron el Premetro

Rodríguez Larreta, por su parte, vinculó el planteo con la necesidad de fortalecer el transporte público en los barrios del sur. “Hay que mejorar el transporte público, que es importantísimo. Contá conmigo, Turco”, sostuvo durante el viaje.

El proyecto prevé declarar al Premetro como un servicio estratégico y de interés público. De aprobarse, las decisiones sobre una eventual reducción, interrupción o desmantelamiento de la red requerirían autorización previa de la Legislatura porteña.

La propuesta también fija un plazo de 180 días para que el Gobierno de la Ciudad presente un plan integral con renovación de unidades, más frecuencias, obras en estaciones, medidas de seguridad y mejoras de accesibilidad. Además, incluye la publicación periódica de indicadores sobre el funcionamiento del servicio.

PUBLICIDAD

La iniciativa impulsada por Amoroso surgió tras reuniones con usuarios y trabajadores del sistema. Entre sus puntos centrales, establece la realización de estudios de factibilidad en un plazo de un año para identificar nuevos recorridos, con prioridad para los barrios del sur que tienen menos alternativas de transporte público. Luego, el Ejecutivo debería presentar un plan de expansión con plazos y fuentes de financiamiento.

Según datos obtenidos por el Partido Integrar mediante pedidos de acceso a la información pública, durante 2025 se ejecutó apenas el 28 % del presupuesto destinado al Premetro. El espacio advirtió que las unidades tienen cerca de 40 años de antigüedad y reclamó inversiones para evitar un deterioro mayor del servicio.

PUBLICIDAD

García también recordó la aprobación de una ley vinculada con la prevención de consumos problemáticos, una iniciativa que impulsó junto al partido y que fue tratada por la Legislatura. “Ya metimos un proyecto sin banca, crucemos los dedos para que los vecinos puedan viajar como se merecen”, expresó.

La imagen proyecta un posible trabajo conjunto hacia 2027

La recorrida ocurre mientras distintos sectores empiezan a ordenar sus estrategias para la próxima elección de jefe de Gobierno. Larreta busca recuperar centralidad en la política porteña luego de su salida del PRO y de su regreso a la Legislatura, mientras que García y el Partido Integrar acumulan trabajo territorial en clubes y barrios del sur.

PUBLICIDAD

Sin un anuncio electoral formal, el respaldo al proyecto del Premetro y la aparición conjunta suman un indicio de posible coordinación entre ambos espacios. La agenda de transporte, con impacto directo en la zona sur, quedó como el primer eje público de ese entendimiento.