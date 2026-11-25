Los activos argentinos se sobrepusieron a la volatilidad de Wall Street.

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La rueda financiera transitó sumamente volátil en el exterior y el contagio se potenció para los activos argentinos. Los números fueron evolucionando de menor a mayor, con un cierre relativamente auspicioso, antes del feriado de este jueves 26 en los Estados Unidos -por la celebración del Día de Acción de Gracias- y una rueda parcial revista para el viernes 27.

Por la mañana los pronósticos fueron más sombríos, con un dólar mayorista que tocó los 1.614 pesos, un salto del riesgo país holgado por encima de los 1.100 puntos y un piso desde el 21 de octubre de 2025 para los índices de la Bolsa porteña.

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Wall Street aportó a esta dinámica, con un índice tecnológico Nasdaq que perdió más de 3% por la mañana. El cierre casi neutro para el panel tecnológico habilitó una mejora de los índices financieros a escala global.

Así fue que el dólar en Argentina terminó en alza, aunque se alejó de los máximos intradiarios, el riesgo país concluyó con una baja por efecto de un rebote en la cotización de los bonos, mientras que los ADR -que llegaron a caer hasta 10%´terminaron casi todos positivos.

El promedio industrial Dow Jones subió 0,3%, mientras que el S&P 500 recortó 0,3 por ciento. El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cayó 0,6%, luego de haberse desplomado más de 3% por la mañana ante la preocupación de los inversores de Wall Street por la inflación y el auge de la inteligencia artificial, factores que afectaron negativamente a las acciones.

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En el exterior las acciones operaron con un desempeño más débil, ya que continuaron las ventas en el sector de semiconductores, y las acciones de Nvidia cayeron 3,9 por ciento. A pesar del importante repunte del viernes tras la reincorporación de Jensen Huang como CEO, el sector de la IA ha seguido bajo presión, ya que las dudas sobre su rentabilidad están afectando negativamente a las acciones.

La atención se centró además en los últimos datos del índice de Gasto en Consumo Personal (PCE), que mostraron que el PCE subyacente -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal- subió al 3,3% anual, para superar las expectativas de los economistas, que preveían una inflación del 3,2 por ciento. Este dato reforzó las apuestas a que la Reserva Federal norteamericana subirá las tasas de interés en diciembre, y los operadores prevén una probabilidad del 98% de un aumento de 25 puntos básicos el próximo mes.

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Rebote para acciones y bonos

Entre las acciones y ADR de compañías argentinas negociadas en dólares en Nueva York, no obstante, reaparecieron los números positivos, encabezados por Telecom (+5,7%), Cresud (+4,3%) y Grupo Galicia (+3,9%). Solo cayó Banco Francés (-2,1%): este papel llegó a hundirse 10% por la mañana.

Mientras que en la plaza cambiaria doméstica el dólar mayorista superó por primera vez la barrera de los 1.600 pesos, seguido de cerca por la entidad monetaria quien realiza compra o venta de divisas para regular la liquidez, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 0,6%,en los 81.707 puntos. El referente líder llegó a caer 4,5% al promediar la sesión -debajo de los 78.000 puntos- y medido en dólares tocó un piso desde el 21 de octubre del año pasado.

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Los títulos públicos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- estuvieron negociados de menor a mayor. Por la mañana los bonos Globales -con ley extranjera- estuvieron negociados con una baja de 1,3% en promedio, con algunas emisiones cuyo precio ya acumula un desplome del 10% en noviembre, como el caso del Global 20141 (GD41).

Antes de las 11 de la mañana, el riesgo país argentino anotó un máximo intradiario en los 1.139 puntos básicos, su nivel más alto desde el 2 de octubre del año pasado (1.065 puntos).

Pero con el correr de la rueda las cotizaciones empezaron a descontar las pérdidas y al cierre los Globales y Bonares promediaron una importante mejora de 1,9%, con lo cual el riesgo país pasó a anotar 1.067 puntos básicos, con una baja de 25 unidades para la Argentina respecto de los 1.092 puntos del martes.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión de IOL, comentó que “las bolsas de Nueva York mostraron un comportamiento volátil y dispar durante la jornada de este miércoles, logrando recortar la mayor parte de la corrección del sector tecnológico y de Inteligencia Artificial (IA). Si bien la cautela por los nuevos planes arancelarios de Estados Unidos y los sólidos datos de crecimiento e inflación PCE mantuvieron bajo presión a los fabricantes de semiconductores, durante la segunda parte de la rueda impulsaron una fuerte recuperación intradiaria que permitió al Dow Jones finalizar en terreno positivo, en la previa del feriado por Acción de Gracias”.

“En la plaza local, los activos argentinos aprovecharon la mejora en el humor externo para ensayar un rebote luego de varias jornadas de castigo. Los títulos públicos en dólares se dieron vuelta y anotaron subas de hasta el 2% en ambas legislaciones”, afirmó Vlassich.

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Contribuyó que en medio del ruido que generó la suba inicial del riesgo país y del dólar, el ministro de Economía, Luis Caputo, despejó una de las principales dudas del mercado: cómo hará el Gobierno para afrontar el pago de USD 4.378 millones en enero. Además de los dólares que ingresarán desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), financiamientos con garantías y la venta de AySA, precisó que el Tesoro comprará al Banco Central USD 1.800 millones con pesos obtenidos a partir del superávit primario.

Caputo explicó el esquema durante una entrevista con Neura. Según su cálculo, el Gobierno contará con USD 2.600 millones provenientes de distintas fuentes y completará el monto del vencimiento con los USD 1.800 millones que el Tesoro adquirirá al BCRA.

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Desde un punto de vista internacional, Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants, observó una “profunda fractura estructural dentro de la renta variable global, mientras el Dow Jones conquista hitos históricos por encima de los 50.300 puntos respaldado por flujos hacia la economía real, el sector tecnológico y de inteligencia artificial sufre una crisis de credibilidad y gobernanza simbolizada por la revisión crediticia negativa sobre Nvidia y el escrutinio sobre el apalancamiento financiero del sector”.

Séptima suba para el dólar

El dólar volvió a negociarse en alza este miércoles, en la séptima sesión operativa con presión alcista sobre la tasa de cambio. El dólar mayorista cerró con ganancia de 11 pesos o 0,7%, a 1.604 pesos, tras operarse a un máximo de 1.614 pesos al mediodía.

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“Sobre el cierre se produjo un cambio abrupto de tendencia. Tras el ingreso de importantes órdenes de venta, vinculadas al desarme de posiciones en futuros y a ventas del BCRA en ese mercado para intentar contener la escalada, la cotización corrigió cerca de cinco pesos y retrocedió hasta los $1.607. La presión vendedora continuó y llegó a marcar mínimos de $1.602, desde donde rebotó para finalmente cerrar en $1.604″, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En el transcurso de noviembre, el dólar mayorista amplía a 70 pesos o 4,6% la suba, un movimiento que apunta a superar con creces la inflación estimada para el noveno mes del año.

En el segmento de contado se negociaron USD 695,9 millones, pero el BCRA volvió a estar ausente en la operatoria por tercera rueda consecutiva. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 4 millones, a 48.748 millones de dólares.

“En los dos primeros días hábiles de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 24 peso, muy por encima de los 8,50 pesos de aumento registrado en el mismo lapso de la semana anterior”, reseñó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar al público ganó 15 pesos o 0,9%, a $1.630 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.632,65 para la venta y $1.580,26 para la compra.

En tanto, el dólar blue experimentó un incremento de diez pesos o 0,6%, a 1.710 pesos, luego de haber marcado más temprano un máximo nominal de 1.740 pesos. Se trató de la octava rueda seguida con ganancias para el dólar informal.

A la vez, el “contado con liquidación” mediante acciones cedió cerca de 15 pesos o 1%, en los 1.777,85 pesos.

La suba del dólar en Argentina no es ajena al avance del dólar en Brasil, país vecino y principal socio comercial, dado el volumen del intercambio de bienes y servicios. Es decir que la devaluación del real ejerce influencia en la devaluación del peso argentino.

Este miércoles el dólar en Brasil cayó ocho centavos, a 5,82 reales por unidad, una baja que contribuyó a apaciguar la suba de la divisa estadounidense en la plaza local.

El dólar en Brasil mantiene un avance del 17,3% en el último mes, desde los 4,96 reales del lunes 26 de octubre. Este salto cambiario en Brasil tuvo una relación directa con el triunfo de Lula da Silva en el balotaje que lo habilitó a ejercer un cuarto período presidencial.

Un punto a tener en cuenta es que más allá de la suba del dólar en Argentina, el tipo de cambio mantiene un ajustado incremento de 149 pesos o 10,2% en casi once meses transcurridos en 2026, bastante lejos de la inflación acumulada en el período, próxima al 28 por ciento.

Por eso mismo, el dólar mayorista aún permanece alejado del techo de las bandas cambiarias, que el BCRA estableció para la fecha en los 1.982,89 pesos. Así el tipo de cambio oficial se ubica a 378,89 pesos o 23,6% de dicho límite teórico para la flotación administrada. Hay que recordar que en algunas ruedas operativas de septiembre y octubre del año pasado el tipo de cambio oficial tocó el techo previsto por el régimen cambiario, una “corrida” con demanda récord en medio del calendario de las elecciones de medio término.