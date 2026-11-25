La Universidad de Buenos Aires anunció la subasta solidaria de unas ojotas que pertenecieron a Diego Armando Maradona, donadas por su exrepresentante Guillermo Cóppola. La iniciativa forma parte de la 1ª Noche a Beneficio de la UBA, con el objetivo de recaudar fondos destinados al Hospital de Clínicas a través del sitio web oficial de la institución.

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Un par de ojotas que pertenecieron a Diego Armando Maradona cerrarán este jueves 26 de noviembre la última jornada de “La Noche de la UBA”, la subasta benéfica de la Universidad de Buenos Aires para el Hospital de Clínicas. El remate se realizará íntegramente virtual, y se desarrollará entre las 13 y las 18.45 h a través del portal del Banco Ciudad.

El donante de la pieza principal fue Guillermo Cóppola, que fue representante y amigo del Diez, y sale a la venta en el lote 23, el último de la jornada, con un precio base de $ 2.000.000. La recaudación total de la iniciativa ya supera los USD 2.200.000 y tiene un destino preciso: equipar al Hospital de Clínicas “José de San Martín” con una plataforma robótica quirúrgica.

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La jornada del jueves es la segunda parte de “La Noche de la UBA”, una iniciativa solidaria de carácter anual que convoca a empresas, instituciones y particulares en torno a un objetivo diferente cada año, con la universidad como beneficiaria permanente. La primera edición comenzó con una velada presencial en la Facultad de Derecho que reunió a más de 800 personas y cerró con esa recaudación que ya superó los USD 2.200.000. Con ese monto, la UBA lanzará en diciembre la licitación para la compra del equipo robótico quirúrgico destinado al Clínicas, financiado con el aporte de empresas, instituciones, contribuciones particulares y donaciones.

El hospital que recibirá el beneficio atiende más de 365.000 consultas por año, practica más de 8.000 cirugías y forma a más de 1.500 profesionales de la salud. La plataforma que se adquirirá opera mediante instrumentos articulados de alta precisión combinados con un sistema de visualización tridimensional en alta definición.

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Según la UBA, el dispositivo reducirá complicaciones, acortará los tiempos de recuperación y ampliará la capacidad operatoria del Clínicas. Además, potenciará la formación de médicos y técnicos para todo el sistema de salud.

Las ojotas, donadas por Guillermo Cóppola, cierran la jornada como último lote a las 18.30 h, con un precio base de $ 2.000.000

La mecánica del remate online es simple: cada uno de los 23 lotes tiene un turno de 15 minutos. El primero abre a las 13 y los siguientes se van sucediendo a intervalos del mismo lapso hasta las 18.45. Para participar, hay que registrarse en subastas.bancociudad.com.ar/subasta/4014 desde cualquier dispositivo con conexión a internet, usando las mismas credenciales de autogestión del banco, y depositar una garantía de $ 10.000 por cada lote en el que se quiera ofertar, con plazo hasta las 11 del mismo jueves. Las ofertas se ven en tiempo real y quienes no resulten ganadores recibirán la devolución completa de la garantía de forma automática dentro de los siete días hábiles.

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La grilla musical arranca en el primer tramo de la tarde. El lote 1 es un parlante de la marca sueca Mondo, firmado por Bizarrap, quien es Innovation Partner de la firma y participa en el desarrollo y testeo de sus productos. La donación llega días después de que el productor se alzara con su quinto Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Urbana, por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”.

A continuación, el lote 2 es el chaleco que Duki usó durante su gira internacional 2025, una pieza única diseñada y confeccionada por Red Jaus, de Delfi Minetto, para Duki y Adidas, con el logo de la marca intervenido y cosido a mano. La gira recorrió Latinoamérica, Europa y Estados Unidos con más de 60 shows.

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El lote 3, por su parte, reúne el vinilo y el CD autografiados de Lali Espósito del álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, su sexto trabajo de estudio y uno de los más vendidos en Argentina en 2025, el disco que dio nombre a la gira con la que la artista llenó ocho estadios en Buenos Aires: cinco Vélez en 2025 y tres River en 2026.

Los fondos de la subasta financiarán una plataforma robótica quirúrgica para el hospital que atiende más de 365.000 consultas por año

Los lotes 4 y 5 completan el bloque musical: una armónica firmada por Andrés Ciro Martínez, líder de Ciro y los Persas y voz histórica de Los Piojos, junto con su estuche también autografiado; y el sombrero y los anteojos de Abel Pintos, uno de los cantautores con mayor convocatoria de la música argentina.

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El segmento deportivo arranca a las 14.15 con los lotes de fútbol, básquet y tenis. Leandro Paredes, mediocampista surgido en Boca Juniors y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, es el protagonista de tres camisetas del club firmadas por jugadores del plantel, distribuidas en los lotes 6, 21 y 22. El lote 7 lleva la camiseta de la Selección Argentina con la que Néstor Craviotto disputó la Copa América Ecuador 1993, torneo que consagró al equipo dirigido por Alfio Basile, con el que también había ganado la Copa América 1991; fue el último título de la Selección mayor hasta la Copa América 2021.

El lote 8 es una camiseta de River Plate autografiada por campeones del mundo con la Selección en Qatar 2022 vinculados al club, donada por la propia institución. Y el lote 19 es la camiseta roja de Independiente con el número 10 y el apellido de Ricardo Enrique Bochini, donada por el propio Bocha, protagonista de las Copas Libertadores de los años setenta y de 1984 y de las dos Copas Intercontinentales del club (1973 y 1984), además de integrante del plantel campeón del mundo en México 1986.

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En básquet, el lote 9 es la camiseta de la Selección Argentina con el número 7, firmada y donada por Fabricio Oberto, integrante de la Generación Dorada, campeón olímpico en Atenas 2004 y campeón de la NBA con San Antonio Spurs en 2007.

El remate online se realizará el jueves 26 de noviembre a través del portal del Banco Ciudad, con 23 lotes de música, deporte y arte

Los lotes 10 y 11 pertenecen a los hermanos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo y tienen precio base de $ 900.000 cada uno. El primero es la raqueta con la que Juan Manuel eliminó a Jannik Sinner, número 1 del mundo, en la segunda ronda de Roland Garros 2026, remontando dos sets en contra (3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1) el 28 de mayo, en lo que fue su primera victoria ante un top 10 y el quiebre de una racha de 30 triunfos consecutivos del italiano. El segundo es la raqueta con la que Francisco Cerúndolo eliminó al estadounidense Taylor Fritz, noveno preclasificado, en la tercera ronda del US Open 2026 el 5 de septiembre, también tras remontar dos sets (3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4), con la que alcanzó por primera vez los octavos de final en Nueva York.

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La franja de arte comienza a las 15.45 h y reúne pinturas, esculturas y objetos de artistas argentinos. Las obras de los lotes 12, 13, 14, 16, 17 y 18 fueron donadas a través del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA: “Niña con cabestrillo”, óleo sobre tela de 80 × 100 cm de Josefina Madariaga (2019); “Conciliábulo”, técnica mixta sobre tela de 120 × 120 cm de Laura Delgado (2009); “Compañero de estudios”, termo y mate fileteados a mano por Silvia Dotta (2026), una pieza en filete porteño declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO; “EnteAlasAlado”, óleo sobre lienzo de 100 × 100 cm de Filio Acosta del Río (2016); “Tarot”, tinta china sobre papel de 52 × 52 cm de Paula Otegui (2021); y “2602”, acrílico sobre tela de 50 × 35 cm de Pablo Siquier (2026), referente de la abstracción geométrica argentina y autor del lote de mayor precio base de toda la subasta, con $ 11.130.000.

El lote 15 es una obra original de Milo Lockett en esmalte sintético al agua sobre papel barnizado (102 × 72 cm), donada por el artista. El lote 20 es una escultura de Mauro Ketlun de 30 × 40 × 85 cm, construida a partir de una antigua cabeza de antílope cervicapra y piezas de hierro recuperadas del ferrocarril y de viejas construcciones, con una figura de cuerpo humano femenino y cabeza animal; Ketlun expuso en el Carrousel du Louvre de París.

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La jornada cierra a las 18.30 h con el lote 23, el par de ojotas que Cóppola manifiesta que perteneció al Diez. Más información sobre la iniciativa en uba.ar/porlauba/.