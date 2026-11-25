Una veintena de congresistas de Estados Unidos exigió el esclarecimiento del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. (Congresswoman Delia Ramirez﻿ )

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La congresista demócrata Delia Ramírez encabezó una carta firmada por 20 legisladores de Estados Unidos que exige una investigación transparente sobre el asesinato del exfiscal guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte, en la zona 5 de la capital. El reclamo busca que la embajada estadounidense impulse el esclarecimiento del doble homicidio y proteja a quienes denuncian corrupción, violencia y despojo de comunidades indígenas.

La misiva, fechada el 20 de noviembre y dirigida al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan K. Andrews, expresa “grave preocupación” por el crimen y por el hostigamiento judicial que, según los firmantes, afecta a defensores de derechos humanos, periodistas, ambientalistas y líderes indígenas.

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Solórzano Foppa había recibido protección policial durante 16 años, una medida que, de acuerdo con los congresistas, continuaba vigente frente a su vivienda cuando se produjo el ataque. Los legisladores reclamaron una pesquisa exhaustiva, creíble e independiente, ante las dudas planteadas sobre el avance inicial del caso.

Una veintena de congresistas de Estados Unidos exigió el esclarecimiento del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. (Congresswoman Delia Ramirez﻿ )

El reclamo por la violencia contra fiscales y defensores

El exfiscal era un crítico de la gestión de la ex fiscal general Consuelo Porras, bajo cuya conducción los legisladores sostienen que se consolidó “un aparato profundamente represivo”. Durante su carrera, persiguió casos de evasión fiscal y corrupción de alto nivel, además de enfrentarse a estructuras relacionadas con el despojo de comunidades indígenas, entre ellas la organización CIACS.

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“Como crítico acérrimo de la controvertida ex fiscal general Consuelo Porras, Solórzano Foppa persiguió con agresividad la corrupción estatal y desafió las redes de impunidad que facilitan la criminalización y el despojo de comunidades indígenas”, señalaron los congresistas en la carta.

Los firmantes reconocieron las primeras medidas del fiscal general Gabriel García Luna para desarticular estructuras institucionales heredadas de la gestión anterior. Sin embargo, advirtieron que organizaciones de la sociedad civil mantienen denuncias sobre un patrón sistemático de persecución judicial contra fiscales, periodistas, dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos.

“Su trágico asesinato, y las dudas en torno a la investigación, subrayan la vulnerabilidad más amplia de quienes desafían intereses arraigados”, afirmaron. También alertaron: “Los defensores de derechos humanos en todo el país siguen enfrentando violencia y persecución por defender sus derechos”.

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La embajada estadounidense había reafirmado el 22 de septiembre su compromiso de “apoyar la capacidad investigativa y los procesos judiciales de Guatemala”. A partir de esa declaración, los legisladores pidieron que la representación diplomática mantenga la presión para esclarecer el crimen, proteja a comunidades indígenas y líderes anticorrupción de posibles represalias y promueva reformas contra las estructuras criminales que, según denunciaron, cooptaron el sistema de justicia.

Barrio 18 y las líneas abiertas sobre posibles autores intelectuales

El Ministerio Público de Guatemala confirmó que la pandilla Barrio 18 fue autora material del doble homicidio. La fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar si existieron autores intelectuales y si agentes de la Policía Nacional Civil participaron en la planificación del ataque o en un posterior desvío de la pesquisa.

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“Efectivamente, fue el grupo terrorista denominado Barrio 18 el autor material del asesinato”, declaró el fiscal general en una conferencia de prensa. El funcionario defendió la reserva judicial del expediente para no comprometer la captura de otros involucrados.

Dos presuntos integrantes de la pandilla fueron detenidos y ligados a proceso por asesinato. Siete agentes policiales enfrentan cargos por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y traslado ilegal de armas de fuego.

El secretario general del Ministerio Público, Edwin Santiago Chavajay Chavajay, recordó que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó recientemente a Barrio 18 como organización terrorista. La causa por las actuaciones posteriores al ataque acumula 10 personas ligadas a proceso y la fiscalía anticipó nuevas capturas en las próximas semanas, tanto por la ejecución material como por eventuales responsabilidades intelectuales.

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La investigación contra los policías surgió tras la primera detención vinculada al caso. El mismo día del homicidio, la Policía Nacional Civil informó la captura de dos hermanos y el hallazgo de una carabina como prueba preliminar.

Durante la audiencia del 18 de octubre, la fiscalía detectó inconsistencias sustanciales en ese procedimiento y concluyó que no había elementos objetivos que relacionaran a los detenidos con los asesinatos. Por ese motivo solicitó la falta de mérito y el juez ordenó la liberación inmediata de ambos.

La sospecha de que el arma había sido colocada irregularmente para simular una prueba abrió una pesquisa sobre la actuación policial mediante reconstrucciones videoforenses, testimonios y peritajes científicos. El 10 de noviembre, nuevos allanamientos permitieron localizar municiones y armas de fuego, y derivaron en tres capturas adicionales por la titularidad del arma y la emisión de una constancia irregular.

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