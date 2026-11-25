El juez Mario Hichos declaró en rebeldía a exintegrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco tras evadir las órdenes de captura. (AGN)

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El juez segundo penal, Mario Hichos, declaró en rebeldía a exintegrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), luego de que las órdenes de captura giradas en su contra no se hicieran efectivas durante los allanamientos del 24 de noviembre.

La medida se produce mientras la institución mantiene a los sindicados con goce de salario y en período vacacional, según confirmaron fuentes vinculadas al proceso.

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El abogado Carlos Arana, representante de la Asociación Deporte Limpio, querellante adhesiva en el proceso, explicó que los informes de los operativos resultaron negativos, pues ninguno de los buscados fue hallado en su lugar de habitación.

Conforme al artículo 79 del Código Procesal Penal, el juzgado declaró la rebeldía de todos los coimputados por rehuir una orden de aprehensión vigente.

Durante las diligencias se decomisaron libros y actas del COG como parte de las acciones autorizadas judicialmente. Entre los señalados con orden de captura figura Gerardo Aguirre, expresidente de la entidad, junto a otras seis personas del antiguo Comité Ejecutivo.

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El expresidente de la entidad deportiva Gerardo Aguirre figura entre las siete personas con orden de aprehensión vigente. (Archivo/Comité Olímpico Guatemalteco)

Por ahora se sabe que las órdenes de captura alcanzaría a Gerardo Aguirre, María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, esposa del exalcalde de Ciudad de Guatemala Fritz García Gallont, así como a Juan Carlos Sagastume Bendaña, Claudia Lorena Rivera Lucas, Rafael Antonio Cuestas Rölz, Gerardo Estrada Mayorga y Helen Jeanyra González Orellana.

Vacaciones autoconcedidas en plena fuga

Según información recabada durante los allanamientos, varios de los sindicados solicitaron y se autorizaron vacaciones pese a no ejercer funciones de trabajadores administrativos, denunció Carlos Bezares, abogado de la diputada Karina Paz.

En el caso de Gerardo Estrada Mayorga, la firma de un oficio con fecha 23 de noviembre coincide con el período en que, según el registro interno, ya gozaba de licencia autoasignada, detalló a Infobae.

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Según Bezares: “el hecho de que un sindicado con orden de captura girada continúe percibiendo salario mientras permanece prófugo constituye uno de los puntos que la investigación analiza como posible obstrucción a la justicia”.

A esto se suma que la convocatoria a la asamblea donde se designaron autoridades interinas fue firmada por la vocal dos de la institución, una de las personas sindicadas y la primera en recibir orden de captura.

El Ministerio Público ha ejecutado dos allanamientos en el Palacio de los Deportes por una pesquisa sobre irregularidades en el presupuesto de 2022. (Archivo/Diario Oficial)

El abogado detalló que la diputada Karina Paz ya presentó una nueva denuncia no sólo por la forma en que se llevó a cabo la elección de la Junta Directiva Interina del COG, pues “ni siquiera cumplieron con los estatutos internos”, sino porque se fueron de vacaciones cuando no son empleados públicos.

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Una presentación espontánea y nuevas designaciones

El abogado Arana indicó que Helen González Orellana, secretaria administrativa del Comité Ejecutivo y primera persona con orden de aprehensión en el expediente, solicitó mediante sus abogados una presentación espontánea ante el juzgado. La audiencia quedó programada para marzo de 2027.

Tras los allanamientos del 16 y 19 de noviembre, la Asamblea General del COG designó un Comité Ejecutivo interino encabezado por Julio Cáceres como presidente y Nora Segura como vicepresidenta, además de tres vocales.

La excontralora Nora Segura asumió de forma simultánea la vicepresidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo interino. (La Hora)

La denuncia de la diputada Paz incluye a dos de los directivos interinos, quienes no pudieron ser nombrados en la Junta Directiva, porque tenían contratos con la institución, hecho que está prohibido en los estatutos del COG.

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El Ministerio Público (MP) mantiene la investigación bajo reserva judicial y no ha confirmado capturas efectivas hasta el momento.

Presupuestos millonarios bajo escrutinio

El COG administra un presupuesto de Q217,5 millones (aproximadamente USD 28 millones) para el ejercicio actual, mientras que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) maneja Q864,7 millones (unos USD 111,6 millones).

Para 2027, ambas entidades recibirán en conjunto Q981 millones (cerca de USD 126,6 millones), según el presupuesto aprobado por el Congreso.

El diputado José Chic documentó que Aguirre recibió Q486 mil (aproximadamente USD 62.700) en dietas entre enero y agosto, mientras que los viáticos al exterior del COG superaron los Q5,4 millones (cerca de USD 696.800) entre enero y septiembre.

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El MP continúa la investigación por presuntas irregularidades en documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal de 2022.