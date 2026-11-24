Las dos producciones llaman la atención de distintas generaciones de fanáticos y jugadores. (Fotocomposición Infobae)

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Crear una imagen de Las Guerreras K-pop en el universo de GTA 6 desde WhatsApp requiere reunir buenas referencias, abrir una conversación con Meta AI y describir con precisión la escena.

La herramienta puede combinar elementos de distintas imágenes para proponer una versión nueva con estética urbana, vehículos, palmeras y luces de neón.

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El proceso puede hacerse desde el celular y sin instalar un editor adicional. La calidad del resultado depende, en buena medida, de las imágenes elegidas y del nivel de detalle del texto que acompaña la solicitud.

Es clave que las tres protagonistas de Las Guerreras K-pop aparezcan en las referencias. (Foto: Netflix)

Cuál es el primer paso para generar la ilustración

El primer paso consiste en guardar una imagen nítida de las protagonistas. Conviene elegir una fotografía o ilustración en la que aparezcan de frente, con el rostro visible y sin objetos que cubran el cuerpo.

Además, es útil revisar el tamaño del archivo antes de enviarlo. Una imagen borrosa, oscura o comprimida puede dificultar que la inteligencia artificial identifique detalles como el color del cabello, las prendas o los accesorios.

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La segunda imagen debe aportar el escenario. Para lograr una composición cercana al universo de Grand Theft Auto VI, se puede elegir una captura promocional con calles costeras, edificios bajos, autos deportivos, murales, palmeras o un atardecer sobre la ciudad.

No hace falta que las protagonistas aparezcan en la imagen del videojuego. La referencia sirve para marcar el tipo de ciudad, la iluminación y la paleta de colores. Una avenida tropical con luces de neón, una playa urbana o un estacionamiento junto a edificios modernos pueden dar mayor coherencia al resultado final.

Meta AI es la inteligencia artificial de Meta que está disponible en múltiples servicios. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo subir las referencias a Meta AI en la app de WhatsApp

Con ambas imágenes guardadas en el teléfono, hay que abrir WhatsApp y localizar el acceso a Meta AI, que puede aparecer como un chat propio o mediante el ícono circular de la herramienta. Después, se debe iniciar una conversación y pulsar el botón para adjuntar archivos desde la galería.

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Primero se pueden enviar las dos imágenes juntas: una con Las Guerreras K-pop y otra con la ambientación de GTA 6. La aplicación permite añadir texto antes de enviarlas, así que hay que incluir allí el pedido.

Qué prompt se puede usar para pedir la ilustración

El texto debe indicar quiénes aparecen, dónde están, qué ropa llevan, cuál es la composición y qué estilo visual se busca. En lugar de una frase breve, conviene detallar los elementos que se quieren conservar. Puede aclararse que no se agreguen textos, marcas de agua ni personajes adicionales.

Esta es una representación de Las Guerreras K-pop en el universo de GTA 6. (Foto: Gemini)

Un prompt posible es el siguiente: “Crea una imagen horizontal de tres guerreras K-pop en una ciudad costera inspirada en GTA 6. A la izquierda, una joven de cabello negro recogido, chaqueta de cuero negra y dos dagas. En el centro, una joven con larga trenza violeta, chaqueta amarilla y una espada con brillo azul. A la derecha, una joven de cabello rosado, ropa rosa y una lanza. Están frente a una camioneta con grafitis, palmeras, edificios y luces de neón al atardecer. Estilo de arte digital cinematográfico, colores intensos, alta definición, sin letras ni logotipos”.

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Cómo corregir el resultado si la primera versión no convence

La primera respuesta puede incluir cambios no deseados en los rostros, las manos, las armas o el fondo. En ese caso, no es necesario empezar desde cero.

Se puede responder sobre la misma imagen y pedir correcciones puntuales, como “mantén el cabello violeta en una sola trenza”, “cambia el vehículo por un auto clásico” o “elimina a las personas del fondo”.

La ilustración se puede convertir en una lámina para colorear. (Foto: Gemini)

Otra opción es modificar el encuadre. Si las protagonistas aparecen muy lejos, puede pedirse un retrato de medio cuerpo. Los ajustes breves y específicos suelen dar mejores resultados que un nuevo texto extenso con muchas órdenes a la vez.

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De qué forma descargar y compartir la imagen creada

Cuando Meta AI entregue una versión satisfactoria, hay que mantener presionada la imagen o abrir el menú de opciones del mensaje. Allí aparece la alternativa para guardarla en la galería. Antes de descargarla, hay que revisar que esté en buena resolución para publicarla en redes sociales o enviarla a través de un chat.

Asimismo, la imagen final puede compartirse desde WhatsApp, subirla a una historia o incorporarla a una publicación. Si se quiere probar otras variantes, como una versión para colorear, solo hay que conservar las referencias iniciales y cambiar detalles del prompt.