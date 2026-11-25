Matías Kulfas advirtió que la actividad económica de la Argentina continuará estancada durante 2027

Guardar

Matías Kulfas cuestionó la estrategia económica del gobierno de Javier Milei y advirtió que la actividad continuará estancada durante 2027. El exministro de Desarrollo Productivo criticó el atraso cambiario, la caída del empleo y la falta de inversiones, y sostuvo que el programa actual no ofrece condiciones para una recuperación generalizada.

En una entrevista con Infobae al Regreso, el economista analizó la intervención oficial en el mercado cambiario, la situación de la industria y la construcción y las perspectivas de crecimiento, en una jornada en la que el dólar superó los $1.100.

PUBLICIDAD

Al referirse a la estrategia del Gobierno frente a la suba de la divisa, Kulfas consideró que el Ejecutivo decidió sostener el esquema cambiario pese a las tensiones financieras. “Creo que las señales que está dando es que efectivamente se atan al mástil y van con esto hasta el final”, afirmó.

El exfuncionario sostuvo que, después de las elecciones de octubre del año pasado, existía la posibilidad de permitir una mayor flexibilidad del tipo de cambio para favorecer la acumulación de reservas y mejorar la competitividad de los sectores productivos. Sin embargo, señaló que el Gobierno optó por intervenir en el mercado cambiario y en el de futuros para contener las cotizaciones.

PUBLICIDAD

El exfuncionario señaló que el Gobierno nacional intervino en el mercado cambiario y de futuros para contener la divisa (Infobae en Vivo)

También cuestionó las declaraciones oficiales sobre la disponibilidad de divisas para enfrentar eventuales episodios de inestabilidad. “Cuando dicen que tenemos una bazuca gigante de dólares para enfrentar cualquier corrida, creo que están más bien mostrando debilidad”, sostuvo.

Kulfas advirtió que la economía seguirá estancada en 2027

Para el economista, la principal dificultad del programa es la falta de una recuperación extendida al conjunto de las actividades productivas. Si bien reconoció el crecimiento de la energía y la minería, que registraron una expansión del 30% desde el inicio de la gestión de Milei, advirtió que ese desempeño contrasta con la situación de la mayoría de los sectores.

Como referencia, mencionó el Monitor de Economías Regionales de Coninagro, que releva 19 actividades y del cual, según indicó, solamente cinco se encontraban en una situación favorable.

PUBLICIDAD

Kulfas también puso el foco en las consecuencias sobre el mercado laboral. “Esos sectores que crecen, y algunos mucho, te explican el cinco por ciento del empleo en Argentina. El 95% del empleo está explicado por sectores que están cayendo desde que Milei es presidente”, afirmó.

En ese contexto, enumeró una caída del 10% en la industria y del 15% en la construcción, además de la pérdida de 300.000 puestos de trabajo formales, de los cuales 100.000 corresponden al sector industrial, y el cierre de 32.000 empresas.

La industria acumuló una caída del 10% y la economía registró la pérdida de 300.000 empleos registrados

A partir de esos indicadores, el exministro descartó una recuperación significativa durante el próximo año. “Yo no veo que el año que viene esto se revierta”, sostuvo. Y agregó: “No veo ningún motor, ningún driver, como decimos los economistas, que haga revertir esta situación de una economía planchada”.

PUBLICIDAD

En su diagnóstico, identificó al ajuste fiscal, la política de ingresos y el agotamiento del crédito como factores que condicionan la actividad. Cuestionó que el Gobierno mantenga una política contractiva del gasto y limite las recomposiciones salariales, mientras que el financiamiento que había impulsado el consumo durante 2024 y 2025 perdió fuerza por el aumento de la morosidad.

A esos factores sumó el atraso cambiario, que, según su análisis, contribuyó a desacelerar la inflación, pero perjudicó la competitividad de la producción nacional. “El atraso cambiario ayudó a acelerar la desinflación, pero agregó problemas muy graves en el nivel de actividad”, afirmó.

PUBLICIDAD

Las propuestas de Kulfas para reactivar la economía

El exministro también planteó alternativas para impulsar la producción sin abandonar el equilibrio fiscal. Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a la escasa inversión en infraestructura: sostuvo que el Estado destina el 0,3% del PBI a obra pública, frente al 4% que debería invertir de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para financiar un programa de infraestructura, propuso revisar beneficios impositivos y utilizar parte de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según explicó, las acciones en poder del organismo equivalen aproximadamente al 1,6% del PBI y podrían venderse para constituir un capital inicial destinado a obras.

PUBLICIDAD

Kulfas propuso financiar obras de infraestructura con la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (Infobae en Vivo)

Kulfas consideró que esa inversión permitiría generar empleo y movilizar actividades vinculadas con la construcción y la producción de materiales. También cuestionó la reducción de aranceles a las importaciones y la eliminación del impuesto PAIS para esas operaciones, al considerar que las medidas perjudicaron a los productores locales.

“Lo que se hizo fue favorecer el desarrollo industrial de China, de Brasil, de Vietnam, no de Argentina”, afirmó.

En materia tributaria, propuso avanzar hacia un IVA federal que permita eliminar Ingresos Brutos y las tasas municipales. Para el economista, la dificultad para implementar reformas de ese alcance es principalmente política y requiere acuerdos entre las distintas fuerzas.

PUBLICIDAD

El atraso cambiario y la inversión

Kulfas también cuestionó la relación entre el esquema cambiario y las perspectivas de inversión. Afirmó que la formación de capital acumula cinco trimestres consecutivos de caída y consideró que la pérdida de competitividad desalienta nuevos proyectos productivos.

Como parte de su análisis, comparó los movimientos de divisas desde la flexibilización del cepo para personas físicas, en abril de 2025. Según sus cifras, se liquidaron aproximadamente USD 50.000 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que las compras de dólares de particulares alcanzaron los USD 60.000 millones.

El proyecto de reforma para la Carta Orgánica del Banco Central contempla restricciones a la emisión y al endeudamiento externo (REUTERS/Matías Baglietto)

El exministro aclaró que no propone regresar a las restricciones cambiarias, sino modificar la política económica y revisar el nivel del tipo de cambio. Como referencia, mencionó que una cotización entre un 30% y un 40% superior a la actual se acercaría a los promedios históricos.

PUBLICIDAD

Por último, se refirió a una eventual reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Respaldó la posibilidad de limitar la emisión monetaria para financiar al Tesoro, pero reclamó que también se establezcan restricciones al endeudamiento en moneda extranjera.

“También limitemos el endeudamiento en moneda extranjera a lo pavote”, planteó.

Para Kulfas, las crisis argentinas no pueden explicarse exclusivamente por el déficit fiscal. Si bien cuestionó el “populismo fiscal del peronismo”, también apuntó contra lo que definió como “populismo cambiario” de los gobiernos no peronistas.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.