La decisión de la compañía responde a un crecimiento que la plataforma considera insostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tidal eliminará cerca de 29 millones de canciones creadas íntegramente con inteligencia artificial a partir del 9 de diciembre de 2026. La plataforma de streaming confirmó que, además, rechazará entre 80.000 y 85.000 pistas diarias generadas por IA una vez entre en vigor la prohibición.

El anuncio lo realizó Robert Andersen, responsable de música de Tidal, a través de una publicación en X. Según sus datos, la música generada por IA representó el 43% de las canciones distribuidas a la plataforma durante los últimos 90 días, una cifra que llevó a la empresa a endurecer su política.

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Por qué Tidal decidió prohibir la música de inteligencia artificial

La decisión de Tidal responde a un crecimiento que la plataforma considera insostenible: casi la mitad de todo el contenido que recibía en los últimos tres meses provenía de generadores de IA. Ante ese volumen, la empresa optó por pasar de las medidas parciales a una prohibición total.

La plataforma de streaming confirmó que, además, rechazará entre 80.000 y 85.000 pistas diarias generadas por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio de música en streaming había comenzado meses atrás a etiquetar y desmonetizar las canciones identificadas como generadas íntegramente por inteligencia artificial. Sin embargo, Andersen explicó que esa estrategia resultó insuficiente frente al ritmo de crecimiento del fenómeno.

El ejecutivo también aportó un dato que, según él, respalda la medida desde la perspectiva del oyente: el 96% de las canciones generadas por IA no recibe ninguna reproducción.

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“Creemos que esto tendrá repercusión tanto para los artistas como para los oyentes, dado que el 96% de las canciones generadas por IA no reciben ninguna reproducción”, afirmó Andersen.

Tidal es un servicio de música en streaming por suscripción enfocado en ofrecer audio de alta calidad y respaldar a los artistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué consiste la prohibición de música de inteligencia artificial en Tidal se resume en una medida concreta: a partir del 9 de diciembre, la plataforma bloqueará el ingreso de canciones creadas exclusivamente con IA y borrará de su catálogo las que ya identificó bajo esa categoría, afectando a unos 29 millones de temas.

Cómo funcionará el bloqueo a distribuidores y canciones generadas por IA

Tidal no se limitará a retirar canciones ya publicadas. La plataforma también prohibirá a los distribuidores de música enviar pistas creadas con inteligencia artificial, lo que implica un filtro previo a la llegada de ese contenido al catálogo.

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Para sostener ese control, la plataforma utilizará la herramienta de detección de IA Ircam Amplify junto con comprobaciones de metadatos, mecanismos pensados para rechazar las canciones generadas exclusivamente con esta tecnología antes de que lleguen a los oyentes.

La empresa fue explícita respecto a los límites de su política: no prohibirá las canciones creadas con la ayuda de herramientas de IA, siempre y cuando la inteligencia artificial no sea el único resultado del proceso creativo.

La plataforma utilizará la herramienta de detección de IA Ircam Amplify junto con comprobaciones de metadatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distinción busca proteger a artistas que incorporan estas herramientas como parte de un proceso con intervención humana, sin alcanzar a la producción íntegramente automatizada.

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En una publicación aparte en X, Tidal detalló el problema que busca combatir con esta política. “La música generada íntegramente por IA, con la intención de engañar a los oyentes e imitar a los artistas, es otro problema grave que no ha hecho más que aumentar: desvía las reproducciones y los derechos de autor de los artistas y confunde a los fans”, señaló la plataforma.

Qué otras plataformas de streaming combaten la música generada por IA

Tidal no es la única plataforma que endurece su postura frente a la música generada por inteligencia artificial. Bandcamp prohibió este tipo de contenido a principios de este año, una medida previa a la que ahora adopta Tidal.

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YouTube implementó etiquetas de música de IA, sumándose a una tendencia de la industria que combina distintas estrategias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras plataformas de streaming musical optaron por enfoques distintos, basados en etiquetado y ajustes algorítmicos en lugar de prohibiciones totales. Spotify anunció recientemente que eliminó 50 millones de canciones basura y spam de IA de las recomendaciones durante el último año.

Spotify también lanzó nuevas insignias de “persona de IA” para los artistas que usan una identidad de inteligencia artificial, una forma de transparencia dirigida a que los oyentes identifiquen el origen del contenido sin necesariamente eliminarlo del catálogo.

Por su parte, YouTube implementó etiquetas de música de IA, sumándose a una tendencia de la industria que combina distintas estrategias: desde el etiquetado y la desmonetización hasta la eliminación directa, como ahora aplicará Tidal a partir de diciembre.

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