Messi agredió a un rival durante la derrota del Inter Miami en la MLS

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El técnico interino de Columbus Crew, Laurent Courtois, profundizó sus cuestionamientos a Lionel Messi por el pelotazo que impactó en el rostro de Gonzalo Tapia durante el primer partido de la serie de playoffs de la Major League Soccer (MLS). El entrenador sostuvo que la acción excedió una infracción merecedora de tarjeta amarilla.

En declaraciones a The Columbus Dispatch, Courtois retomó el episodio del 21 de noviembre, cuando el capitán de Inter Miami apuró un lateral e impactó contra la cara del delantero chileno durante el tiempo adicional de la primera parte. El árbitro Allen Chapman amonestó a los dos futbolistas: a Messi por conducta antideportiva y a Tapia por impedir la rápida ejecución del saque de banda.

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La jugada se produjo cuando el equipo de Miami perdía 1-0 y jugaba con un hombre menos por la expulsión de Gonzalo Luján. El argentino buscaba reanudar el juego, Tapia se interpuso delante suyo y el cruce derivó en el impacto de la pelota sobre el rostro del atacante de Columbus.

“Todo el mundo sabe que eso fue más que una amarilla. Es triste, realmente triste”, había dicho Courtois después del encuentro, que terminó con triunfo de Columbus Crew por 3-0. Dos días más tarde, el DT mantuvo su postura y amplió su análisis sobre el comportamiento de Messi.

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El técnico de Columbus Crew apuntó contra Lionel Messi

El entrenador francés consideró que la polémica no puede reducirse al momento preciso en que Messi arrojó la pelota. “Hay varias maneras de ver esa situación. Si hablamos puramente de fútbol, creo que cuando se tiró dentro de nuestra área antes en el partido debió recibir una amarilla para empezar”, afirmó. Courtois aludió a una acción previa dentro del área de Columbus, en la que entendió que Messi simuló una infracción.

Luego vinculó ese episodio con el cruce ante Tapia, uno de los jugadores decisivos de la noche por sus dos goles. “El incidente no es solo el saque lateral. Es toda la secuencia que lleva a eso, y se puede ver que hay intenciones extrañas, como mínimo”, agregó el técnico.

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Tapia había disputado una pelota con Messi en campo de Columbus antes de que el balón saliera por una de las bandas. Mientras el chileno se acercaba a la línea, el argentino lo empujó desde atrás. Después, cuando el delantero demoró su regreso al campo, Messi tomó la pelota, se la apoyó primero sobre el rostro y luego se la arrojó desde corta distancia. El atacante de Columbus cayó al césped y se tomó la cara. Messi, a su vez, reclamó que Tapia había cometido mano. La situación generó protestas de ambos equipos, aunque el árbitro resolvió el incidente sin recurrir al VAR.

Tras el partido, Tapia evitó escalar la controversia. “Fue una jugada de partido, no sé si es roja, no soy árbitro para decirlo, pero es una jugada de partido y quedó ahí”, declaró el delantero chileno.

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La cobertura de The Columbus Dispatch también incluyó una valoración editorial adversa sobre la reacción de Messi y el comportamiento de Inter Miami. El medio sostuvo que la respuesta del argentino ante la cercanía de Tapia fue “infantil” y la vinculó con una actitud recurrente dentro del plantel de Miami.

“La sobrerreacción de Messi ante esa invasión de su espacio fue infantil y propia de un equipo de Miami lleno de estrellas que se creen superiores, discuten cada fallo en contra, a menudo en grupo, y se pasean por el campo como si fuera suyo. El Crew sabe que puede esperar más de lo mismo en el segundo partido”, señaló el periódico estadounidense.

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El texto también recordó otro cruce entre Messi y Columbus Crew esta temporada. El 27 de septiembre, en el ScottsMiracle-Gro Field, el argentino pisó el pie del mediocampista Santiago Rodríguez durante la derrota de Inter Miami por 2-1.

Courtois destacó que sus jugadores no perdieron la concentración tras el incidente y valoró la tarea arbitral más allá de su desacuerdo con la decisión sobre Messi. “Estoy feliz de que mis jugadores mantuvieran la calma y de que el árbitro, salvo en esa jugada, hiciera un trabajo increíble para conservar un criterio correcto. Eso es todo lo que pedimos: que sea justo e imparcial”, expresó.

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Columbus llegó al entretiempo con una ventaja de 1-0, gracias al penal convertido por Tapia a los nueve minutos. En el complemento, Taha Habroune amplió la diferencia a los 52 y el propio delantero chileno selló el 3-0 a los 58. Tapia marcó dos goles en una victoria que dejó a Inter Miami obligado a ganar el siguiente partido para sostenerse en los playoffs.

La serie de primera ronda de la MLS se disputa al mejor de tres encuentros y no contempla la diferencia de gol como criterio de desempate. Columbus Crew necesita otra victoria para avanzar, mientras que Inter Miami debe imponerse el 27 de noviembre en el ScottsMiracle-Gro Field para forzar un tercer duelo.

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El Comité Disciplinario de la MLS conserva la facultad de revisar la jugada entre Messi y Tapia y de aplicar una multa o una suspensión. Por ahora, el argentino permanece habilitado para el segundo partido de la serie.