GTA 6 rompió el récord de lanzamiento en PlayStation, con más de 39 millones de jugadores únicos en PS5 durante sus primeros días. (Sony - Rockstar)

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Grand Theft Auto VI (GTA 6) alcanzó más de 39 millones de jugadores únicos en PlayStation 5 durante sus primeros días y se convirtió en el mayor lanzamiento en la historia de la marca, según informó Sony. La cifra corresponde a personas que jugaron el título en la consola, no a unidades vendidas, y forma parte de los datos internos recopilados entre el 19 y el 22 de noviembre de 2026.

La compañía también confirmó que GTA 6 estableció un nuevo récord de jugadores simultáneos para un videojuego en PlayStation. El registro superó las marcas previas de títulos multijugador, gratuitos y para un solo jugador. Sony no precisó cuántos usuarios estuvieron conectados al mismo tiempo.

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GTA 6 acumuló 683 millones de horas de juego

En el mismo periodo, los jugadores de PS5 sumaron 683 millones de horas dentro del juego. De acuerdo con Sony, cada usuario dedicó un promedio de 17,4 horas a explorar Leónida durante los primeros días. La cifra da cuenta del tiempo total de juego registrado en la consola y no incluye una medición publicada para Xbox Series X|S.

Los jugadores de PS5 acumularon 683 millones de horas en GTA 6 entre el 19 y el 22 de noviembre, según datos de Sony. (Rockstar)

El dato de los 39 millones también se refiere exclusivamente a jugadores únicos en PS5. Por eso, no debe interpretarse como el total de personas que jugaron en todas las plataformas ni como una cifra de ventas. PlayStation presentó el resultado como un récord para la historia de sus consolas, que abarca cinco generaciones y tres décadas.

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La compañía atribuyó el logro a la comunidad que se sumó al lanzamiento, tanto a quienes siguen la saga desde hace años como a quienes probaron por primera vez un título de Grand Theft Auto. En su mensaje de agradecimiento, Sony destacó la recepción del juego y el trabajo de Rockstar Games.

El lanzamiento impulsó nuevas conexiones de PS5

El estreno también coincidió con otro hito para la consola. PlayStation registró el mayor número de PS5 conectadas por primera vez en un solo día desde el lanzamiento del sistema, fuera del periodo de las fiestas de fin de año. La marca no divulgó cuántas consolas se activaron.

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Además, Sony indicó que GTA 6 fue el primer juego utilizado en el 70 % de las nuevas PS5 conectadas durante ese periodo. El dato sugiere que el título tuvo un papel importante en la actividad de las consolas recién estrenadas, aunque el comunicado no especifica cuántas de ellas fueron compradas expresamente para jugarlo.

Jason y Lucía protagonizan la historia de GTA 6, ambientada en el estado ficticio de Leónida. (Sony)

El resultado llega tras una larga espera por la nueva entrega de la franquicia, que conduce a los jugadores por el estado ficticio de Leónida y por Vice City. La historia sigue a Jason y Lucía, protagonistas de una trama criminal ambientada en un mundo abierto. Su lanzamiento en PlayStation 5 y Xbox Series X|S movilizó a jugadores de distintas generaciones.

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Qué significan las cifras de PlayStation

Las estadísticas divulgadas por Sony describen la actividad dentro de su ecosistema durante la ventana inicial del lanzamiento. No permiten calcular las ventas totales de GTA 6 ni comparar el número de jugadores entre PlayStation y Xbox, pues la empresa no compartió datos equivalentes para la consola de Microsoft.

También conviene distinguir entre jugadores únicos y usuarios simultáneos. Los primeros son las cuentas o personas que accedieron al juego en el periodo informado; los segundos corresponden a quienes estuvieron jugando al mismo tiempo. Sony afirmó que el título rompió el récord de concurrencia en PlayStation, pero no reveló el máximo alcanzado.

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PlayStation informó que GTA 6 fue el primer juego utilizado en el 70 % de las nuevas PS5 conectadas durante el periodo de lanzamiento.

Con estas cifras, GTA 6 ya dejó una marca inédita para PlayStation en sus primeros días. La compañía señaló que los datos se basan en registros internos recopilados del 19 al 22 de noviembre de 2026, por lo que el balance cubre el lanzamiento y su fin de semana inicial, no el desempeño posterior del juego.