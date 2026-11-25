El nombre de la especie rinde homenaje a una mujer esclavizada que participó en la reforestación del Bosque de Tijuca en el siglo XIX (Miguel Relvas Ugalde)

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Científicos brasileños identificaron una nueva especie de anfibio que vive bajo tierra en el estado de Río de Janeiro y la denominaron Siphonops maria. El nombre busca acercar al público a un grupo de animales que pocas personas han visto fuera de los museos o de las zonas donde habita.

Según informó la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP), la nueva especie se conoció a partir de un estudio sobre animales recogidos en áreas de bosque de Río de Janeiro. Los investigadores creen que solo vive en esa región, aunque todavía necesitan encontrar más ejemplares para conocer con precisión el tamaño de su territorio.

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La elección del nombre tiene dos motivos. Por un lado, recuerda a una mujer llamada María que integró un grupo de once personas esclavizadas que plantó más de 100.000 árboles en el Bosque de Tijuca entre 1861 y 1874. Por otro, rinde homenaje a las millones de brasileñas que comparten uno de los nombres más usados en el país.

Un animal que pasa casi toda su vida bajo tierra

Las cecilias son anfibios sin patas que pueden parecerse a una serpiente pequeña o a una lombriz grande. Sin embargo, no son reptiles. Viven la mayor parte del tiempo bajo el suelo, donde abren túneles y buscan alimento.

Sus ojos son muy pequeños y ven poco. Para orientarse, usan partes sensibles de la cabeza que les permiten notar lo que hay alrededor. Esa vida escondida explica por qué son animales difíciles de encontrar y de estudiar.

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El especialista Luís Felipe Toledo, profesor de la Universidad Estatal de Campinas, contó que incluso para quienes investigan anfibios no es habitual verlos en libertad. “Yo mismo solo he visto uno en el campo una vez”, afirmó en declaraciones recogidas por la fundación.

La dificultad para encontrarlas también complica la tarea de saber cuántas especies existen. Dos animales pueden verse casi iguales por fuera, aunque pertenezcan a grupos diferentes. Por eso, los científicos comparan su cuerpo, sus dientes, sus huesos y pequeñas muestras de ADN.

La nueva especie estuvo confundida con otra durante años

Las cecilias carecen de extremidades y emplean zonas sensibles en la cabeza para desplazarse bajo la tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El animal que sirvió para reconocer a Siphonops maria fue recogido en 2015 en el Parque Nacional Serra dos Órgãos, una zona montañosa de Río de Janeiro. En un primer momento, se creyó que pertenecía a una especie ya conocida, llamada Siphonops hardyi.

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El investigador Adriano Oliveira Maciel, del Museo Paraense Emílio Goeldi, notó que tenía diferencias en los anillos que recorren su cuerpo y en sus dientes. Más tarde, el estudio del ADN confirmó que se trataba de una especie distinta.

“También terminó siendo un homenaje a las mujeres de Brasil”, explicó Maciel. “Aquí hay más de 12 millones de Marías. Todo el mundo conoce a una”, añadió. El científico recordó que su madre y varias de sus tías llevan ese nombre.

La búsqueda en colecciones antiguas aportó otra pista. Maciel revisó animales conservados en museos de París y de Río de Janeiro y encontró algunos que habían sido anotados como Siphonops hardyi, pero que en realidad compartían las características de la nueva especie.

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Uno de ellos había sido recogido en 1902 en la misma región de Serra dos Órgãos. Eso indica que el animal estuvo guardado e identificado de forma equivocada durante más de un siglo, hasta que las nuevas comparaciones permitieron distinguirlo.

Las imágenes de los huesos confirmaron las diferencias

Los investigadores diferenciaron a Siphonops maria de otras especies mediante el recuento de sus anillos corporales, su dentadura y análisis de ADN (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de revisar el aspecto externo y el ADN, el equipo utilizó un equipo que toma imágenes del interior del cuerpo sin cortarlo. Así pudo observar los huesos de la cabeza y encontrar pequeñas diferencias frente a otras cecilias parecidas.

El trabajo también llevó a ordenar de otra manera a algunas especies brasileñas. Tres animales que antes estaban incluidos en un grupo separado pasaron a formar parte del mismo grupo que Siphonops maria. Sus nuevos nombres son Siphonops brasiliensis, Siphonops fredi y Siphonops insulanus.

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Estos cambios permiten llevar un registro más claro de la vida silvestre brasileña. Saber qué especies hay y en qué lugares aparecen es importante para proteger los bosques donde viven, sobre todo en la Mata Atlántica, una zona que perdió gran parte de su vegetación original.

Los investigadores encontraron además dos grupos de cecilias parecidas a Siphonops hardyi en São Paulo y Espírito Santo. Podrían ser especies todavía desconocidas, pero hacen falta más animales para compararlas antes de llegar a una conclusión.

Las muestras históricas siguen siendo una barrera para la investigación

Un ejemplar capturado en 1902 permaneció clasificado bajo una etiqueta equivocada durante más de un siglo en colecciones científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las dificultades está en que algunos ejemplares antiguos de Brasil se encuentran en museos de otros países. En el Museo de Historia Natural de Londres hay al menos dos cecilias recogidas en Brasil durante el siglo XIX que podrían ayudar a responder preguntas pendientes.

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El equipo pidió autorización para tomar una pequeña muestra de esos animales y analizar su ADN, pero el museo no aceptó la solicitud. Sin esa comparación, resulta más difícil confirmar si los ejemplares hallados en otras zonas pertenecen a nuevas especies.

La situación forma parte de un problema más amplio. Durante el período colonial, muchos animales, plantas y otros materiales de países del Sur Global fueron enviados a instituciones de Europa y América del Norte. Para los científicos de los lugares donde se recogieron esas muestras, el acceso puede ser limitado.

Mientras tanto, el equipo continuará buscando cecilias en distintos puntos de la Mata Atlántica. Cada nuevo ejemplar puede ayudar a entender mejor la diversidad de estos anfibios que pasan su vida lejos de la vista, debajo del suelo de uno de los bosques más amenazados de Brasil.

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