La sonrisa de Leo Mayer tras darle a Argentina el punto decisivo ante Gran Bretaña (Crédito: Archivo AAT)

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El andar calmo, la pausa, ese sello que parece llevar de su Corrientes natal. Leonardo Mayer llega de hacer el trabajo más satisfactorio que le ha dado la vida: ser un papá a tiempo completo, compartir el día a día con sus hijos y llevarlos a la escuela. Sereno, sonriente y de bajo perfil. Así es el Yacaré, el campeón de la Copa Davis 2016 que se sentó con Infobae a revivir esos momentos que llenaron de gloria al deporte argentino, y lo pusieron a él en un sitial de honor en la historia del tenis nacional.

- La primera vez que estuviste en una Copa Davis fue como sparring, en Marruecos, en 2004. Cuánto tiempo pasó…

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- ¡Muchísimo! La cantidad de cosas que pasamos en el medio (repite con esa sonrisa tímida que aún conserva)

- Y si mira para atrás el Leo Mayer consagrado, el que gana títulos y la Copa Davis, ¿se acuerda de aquel pibe que viajó a África?

- Sí, porque fue la primera vez que tuve contacto con un equipo que representaba a la Argentina. Yo nunca había podido representar al país cuando estaba en Menores. Así que fue mi primera y, encima, con un equipazo. Tremendos jugadores. (Guillermo) Coria, David (Nalbandian)... Era inganable ese equipo, imposible jugarle. A mí me costaba mucho. Yo tenía 16 años y con esa edad no es fácil jugar con un Top Ten.

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- En 2016, ya como integrante del equipo de Copa Davis, tocó ir al frío de Gdansk, Polonia, en la primera serie del año.

- (Se acuerda y empieza a reír) ¡Era un patín la cancha! Era incómoda la fecha (4 al 6 de marzo), incómodo el lugar, porque no era sencillo llegar ahí. Y la cancha volaba, una cosa impresionante.

- El árbitro de la serie admitió que estaba fuera de velocidad, pero que se iba a jugar igual.

- Y sí. La semana anterior me había ido a jugar el ATP 500 de Dubai para preparar esa serie contra Polonia y, también, para estar más cerca. A mí me gustaba mucho preparar la serie, trataba de llegar con días en la misma superficie. Pero cuando llegué a Gdansk y empezamos a entrenar, le dije a Orsa (Daniel Orsanic, el capitán) que esa cancha no era normal. Estaba muy rápida. Obviamente, él lo sabía, pero nos decía: “No, está bien, está al límite, pero está bien”. (Se ríe) Nos mentía para que no pensáramos en eso, pero no se podía jugar una pelota por la paralela, no había manera. Si querías tirar una bola paralela, se te iba después de la calle de dobles. Yo, más o menos, podía jugar el saque, eso me ayudaba muchísimo, era cuestión de devolver un par hasta que quebrabas una vez y, después, había que mantener el saque propio. Con la baja de Jerzy Janowicz (entonces 56° del ranking ATP, a quien las lesiones le impidieron jugar los primeros meses del año), el equipo polaco no era tan duro. Estaba (Hubert, actual 30° y ex número 6 del mundo) Hurkacz, pero todavía era junior, no era el de ahora. En sí, nuestro verdadero rival era la superficie. Pero se pudo ganar y se sacó adelante esa serie.

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Leonardo Mayer frente a Polonia por la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)

- La de Janowicz fue una baja sensible para Polonia.

- Sí, porque el doble de ellos era fuertísimo, imposible ganarles. Por eso, apuntamos a los singles. La pasamos bien, un lindo lugar, pero hacía mucho frío. Yo me fui, pero el resto del equipo se tiró al Mar Báltico después que se ganó (lanza una carcajada). El agua estaba congelada. Unos personajes hermosos.

- A esa serie fuiste con dos debutantes: Guido Pella y Renzo Olivo. ¿Pensaste que se podía perder?

- La verdad es que era todo incómodo. Un lugar tan lejos, tan incómodo en la fecha, porque justo está la gira en Sudamérica, que es la única oportunidad que tenemos de jugar a una hora y media de casa. Pero fuimos a intentarlo. No estábamos muy sobrados. Si lo ganábamos, espectacular; y si no, ya está. Guido y Renzo jugaban bien, pero no éramos especialistas en esa cancha. Entonces, no había certeza de que ibas a ganar partidos ni puntos, porque cuando tenés una cancha así, incómoda y rápida, el ranking no cuenta. Depende más de ver quién se adapta mejor y quién la puede meter del otro lado.

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- Y fue el puntapié inicial para lo que terminó siendo una gesta histórica para el deporte argentino. Después no jugaste en Pésaro, contra Italia, por los cuartos de final.

- No, yo les dije a Orsa y al Niño Hood (subcapitán) que no iba a ir, porque me dolía mucho el hombro. Yo prefería que fuera otro que estuviese mejor, y ahí lo llamaron a Pico (Mónaco). En esa serie, el que gana dos puntos es Fede Delbonis.

- Después toca ir a Glasgow y volvés al equipo.

- Sí. Yo no jugué en Italia, además, porque defendía muchos puntos. También me estaba jugando ir a los Juegos Olímpicos, algo que nunca pude lograr. Cuando fui a Glasgow, ya había retrocedido hasta el puesto 110 del ranking. Llegaba de jugar un par de Challengers, no era lo mismo, pero quería preparar la serie.

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Una volea de Leonardo Mayer durante el cruce con Daniel Evans por la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)

- En esa eliminatoria, Juan Martín del Potro ya estaba incorporado al equipo, pero del otro lado estaba Andy Murray (número 2 del mundo). Juan Martín y Guido ganaron el primer día y el domingo, con la serie igualada, los argentinos querían a Del Potro en el quinto punto. Sin embargo, apareciste vos. ¿Cómo fue el momento de la decisión?

- Yo ya lo sabía desde el día anterior. Venía jugando muy bien durante la semana, estaba espectacular y al dobles lo jugamos bien con Juan Martín. Lo que pasa es que los otros (los hermanos Murray) jugaban demasiado bien. Imbatibles. Orsa y el Niño me habían dicho: “Bueno, Leo, vos vas a jugar mañana”. Y era casi cantado. Juan Martín (arrastraba un desgaste físico muy importante) no podía jugar y era muy difícil que Guido, Fede o yo le ganáramos a Murray. Entonces yo me preparé, pero fuimos los cuatro a entrar en calor a la cancha, para que no supieran quién iba a jugar el quinto punto. Habíamos generado una incógnita. Sabían que Guido iba al muere con Murray, pero estaba la duda de si jugaba Del Potro.

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- Del Potro ya había dado pistas de que no jugaría. ¿Te costó asumir la responsabilidad de cerrar la serie?

- Sí, obvio que sí, aunque cuando te lo anuncian vos decís: “sí, buenísimo, gracias. Vamos a full mañana”. Pero cuando te quedás solito, es durísimo. La cabeza te empieza a maquinar a un nivel... Pero los jugadores ya estamos acostumbrados a estas situaciones. No deja de ser, para nosotros, un partido más de tenis. No es la vida o la muerte, porque si perdemos tenemos que seguir jugando. Pero, a veces, el partido es muy importante y queda marcado, como me quedó a mí, y dicen: “Vos ganaste este partido”. En mi caso, era mi trabajo igual que para (Daniel, el rival) Evans y para todos.

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Leonardo Mayer junto a Juan Martín del Potro en el punto de dobles ante Gran Bretaña (Crédito: Archivo AAT)

- ¿En algún momento pensaste que podías perderlo? ¿Y cuándo dijiste: “ya es mío”?

- Yo entré a la cancha muy tenso. Los primeros games los jugué mal, pero cuando terminó el primer set le estaba agarrando la mano a Evans y ya me sentía muchísimo mejor. Lo había estudiado bastante bien, sabía más o menos lo que hacía y sentía que él estaba muy incómodo. Para cuando empezamos el segundo set, yo ya estaba mucho mejor. Le hago un break rápido y ahí sentí que no se me iba a escapar.

- ¿Te presionaba el griterío de los argentinos en el estadio?

- Para nada. Cuando íbamos caminando desde el vestuario a la cancha, el pasillo pasaba justo por debajo de la tribuna y la gente no paraba de alentar, era impresionante. Parecía que nosotros éramos locales. Los escuchaba y pensaba: “No puede ser esto”. Fue una de las sensaciones más lindas, pero también muy estresante. Tenías que vivir el momento, porque si empezás a irte para adelante el resultado te juega en contra. Así que tuve que hacer un stop del tiempo, decirme a mí mismo “pensá en el partido, solamente, en el punto a punto”. Y salió muy bien.

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- ¿Cuando culminó el viernes y quedaron 2 a 0 arriba en la serie, sintieron cierta euforia o todavía lo veían lejos?

-Estábamos muy emocionados, porque habían sido dos partidos muy difíciles. Sentíamos como que estábamos cerca, pero a la vez estábamos lejísimos. Había que seguir ganando y teníamos a Murray enfrente. Vos jugabas y siempre estaba Murray. Nos fuimos a dormir muy contentos, pero sabiendo que había que seguir luchando.

- ¿Los veían superiores?

- La jugada de Juan Martín el primer día había salido bien, pero también estaba (Kyle, llegó a ser 14° del ranking) Edmund, que tenía un muy buen año y una cancha que era muy difícil. Ellos tenían mejor equipo sobre esa superficie, eran muy favoritos. Nosotros sabíamos que había que festejar un poquito y bajar rápido a la realidad, porque necesitábamos un punto más. Había que sacar los remos e intentar ganar.

Leonardo Mayer festejo su victoria ante Daniel Evans, de Gran Bretaña (Crédito: Archivo AAT)

- ¿Cuál fue la serie en la que sentiste que Argentina podía ganar la Davis?

- Para mí, empieza a tomar mucha fuerza el año anterior, cuando le ganamos a Brasil. A partir de ahí se fue armando un equipo muy sólido, los jugadores, el cuerpo técnico, estábamos muy firmes. Confiábamos mucho en cada uno de nosotros. Se nos escapa la semifinal que le ganábamos 2-1 a Bélgica, pero el equipo se fue haciendo duro. No nos asustábamos con la Copa Davis. Podíamos ganar o perder, pero no teníamos miedo de jugarla. Eso hizo que cada uno mejorara o mantuviera un buen nivel.

- ¿Le adjudicarías a alguien la obtención de la Copa Davis?

- Mirá, nosotros tuvimos a Juan Martín que ganó sus dos partidos contra el N°1 del otro equipo (a Murray en Gran Bretaña, y a Marin Cilic en Croacia), pero cada uno de nosotros ganó puntos importantes. Porque si Guido no hubiese ganado su punto en Glasgow, no nos habríamos puesto 2 a 0 arriba el primer día. Y si yo no hubiese ganado el quinto punto contra Gran Bretaña, o lo mismo Delbonis contra Italia o Croacia, tampoco habríamos podido concretarlo. Por eso, creo que todos tuvimos nuestros momentos. Todos, en algún momento, hicimos algo como para conseguir la Copa ese año.

- Contra Croacia, jugás el dobles con Del Potro, que al otro día le gana a Cilic y pone la serie 2-2. Y cuando juega Delbonis, Juan Martín, Guido y vos se quedan en el vestuario viendo el partido.

- Sí, sí. (se ríe al recordar la escena) ¡Pará! Ya nos habíamos quedado en el vestuario durante el partido de Juan Martín. Estábamos en la cancha, y cuando perdía dos sets a cero, nos fuimos con Guido. Como después empezó a ganar, ahí dijimos: “No, no vamos a ir a la cancha”. Y así fue como miramos el partido de Juan Martín y el de Fede en el vestuario.

- O sea, lo viste por televisión…

- Había una tele, pero no mirábamos el partido. Nos tapábamos los ojos (usa sus manos para cubrir su cara y se sigue riendo) y solamente escuchábamos a la hinchada. Así sabíamos, de acuerdo a los gritos, cómo iba el resultado. Eso fue una locura. Nos dábamos cuenta por los ruidos de la gente, porque sabíamos que la gente de Argentina alentaba de una manera cuando se ganaba y los de Croacia golpeaban esos globos largos entre sí. Entonces, sabíamos cómo iba, así, como de memoria. Pero no te podría contar nada de ninguno de los partidos, porque no vi nada.

- Pero en el último game de Delbonis, justo antes de la consagración, ustedes estaban al costado de la cancha

- Sí, lo miramos desde la entrada a la cancha. Pero nos decíamos que si llegaba a perder ese game nos volvíamos otra vez al vestuario. Y lo terminó ganando. Una locura.

El festejo argentino tras la consagración en la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)

- Por eso fueron los últimos en arrojarse encima de la montaña humana que se armó en el festejo.

- Y sí, porque estábamos afuera. No queríamos ni ver el partido porque habíamos empezado ganando y, después, no queríamos que Fede nos viera y se desconcentrara.

- De repente, te viste levantando la Copa Davis, la tenías en tus manos. ¿Qué sentiste en ese momento?

- Uno está que no entiende nada, porque entrás, festejás, cantás, das la vuelta y no te ponés a pensar en qué pasó antes. Vos solamente estás festejando. Yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que habíamos ganado la Copa Davis. Encima que a mí no me gustaba mucho el tema de las cámaras ni nada de eso, y fue como demasiada exposición. Me di cuenta hace poco lo que eso generó, lo que hicimos, todo el hito de haberla ganado. Ahí, adentro de la cancha, alzábamos la copa, le dábamos besos, la abrazábamos y festejábamos. Nos sacamos fotos con la gente. Fuimos locales, literalmente. Y cuando se terminó el partido se fueron todos los croatas y quedamos sólo los argentinos. Fue algo espectacular.