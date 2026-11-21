Hoy cualquier persona puede generar una canción completa en cuestión de minutos, sin saber tocar un instrumento, componer o producir música. Con una instrucción escrita es posible obtener melodías, arreglos, voces y una producción que parece terminada. La inteligencia artificial ya no es una promesa: está transformando la industria musical.
En 2026, Deezer informó que recibía cerca de 90.000 canciones generadas íntegramente con inteligencia artificial por día. El dato dimensiona un fenómeno que obliga a preguntarnos no solamente cómo va a cambiar la música, sino qué entendemos por crear.
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Llevo años trabajando en estudios de grabación, compartiendo procesos con músicos, compositores y artistas de diferentes culturas. Y si algo aprendí es que una canción no se define únicamente por su sonido. También está hecha de experiencias, decisiones, errores, búsquedas y emociones. De todo aquello que muchas veces no puede explicarse técnicamente.
La tecnología avanza, pero el criterio artístico sigue siendo fundamental
La música siempre evolucionó junto con la tecnología. Los sintetizadores, los samplers, la grabación digital y el Auto-Tune modificaron la manera de producir y dieron lugar a nuevas expresiones artísticas. Muchas de esas herramientas fueron cuestionadas en sus comienzos y terminaron incorporándose al lenguaje musical.
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La inteligencia artificial también puede ser una gran aliada. Permite restaurar grabaciones, separar instrumentos, resolver tareas técnicas, desarrollar maquetas y explorar arreglos. Puede ahorrar tiempo y acercar recursos que antes estaban reservados a producciones con grandes presupuestos.
Pero hay una diferencia entre utilizar una herramienta para desarrollar una idea y permitir que esa herramienta tome todas las decisiones.
A veces, una interpretación imperfecta tiene una emoción que ninguna corrección debería eliminar. Una respiración, un quiebre en la voz o una nota inesperada pueden ser precisamente lo que le da identidad a una canción.
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Un productor no está solamente para conseguir que todo suene bien. También debe interpretar una intención artística y ayudar a convertirla en una obra.
Una máquina genera una melodía melancólica, pero no puede sentir ni experimentar la tristeza que representa. Reproduce una interpretación convincente sin tener una historia detrás. Y aunque una canción creada con inteligencia artificial puede emocionar a quien la escucha, para mí sigue existiendo una diferencia entre generar un resultado y vivir la experiencia que dio origen a una obra.
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Democratizar la música no debería precarizar a quienes la hacen
La inteligencia artificial puede ofrecer oportunidades enormes a los artistas independientes. Hoy pueden experimentar, desarrollar ideas y producir materiales sin necesitar grandes inversiones. Esa democratización es valiosa.
Sin embargo, existe un riesgo: que empresas, agencias o productoras utilicen estas herramientas exclusivamente para reemplazar compositores, músicos de sesión y productores, con el único objetivo de reducir costos.
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Un músico aporta mucho más que las notas que interpreta. Aporta experiencia, criterio, personalidad y una manera particular de entender el lenguaje musical. También me preocupa que desaparezcan las oportunidades para quienes recién empiezan, que históricamente construyeron sus carreras participando en proyectos pequeños y aprendiendo de otros profesionales.
A esto se suma una discusión imprescindible sobre derechos de autor, entrenamiento de modelos, utilización de voces e identidad artística. La innovación no debería construirse a costa de los derechos de quienes hicieron posible la música que conocemos. Tiene que haber reglas claras, consentimiento y mecanismos de compensación.
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El desafío es innovar sin perder nuestra identidad
América Latina tiene una riqueza musical extraordinaria. Argentina, con su folklore, tango, rock y música popular, es un ejemplo de cómo la identidad cultural se construye a través de generaciones, instrumentos, ritmos y formas de interpretar.
La inteligencia artificial puede ayudar a que nuestros artistas accedan a nuevas herramientas y lleguen a más lugares. Pero también existe el riesgo de que las producciones se vuelvan cada vez más parecidas, atrapadas en fórmulas que funcionan y patrones que se repiten.
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Lo más interesante de la música muchas veces aparece justamente en aquello que no responde a una fórmula: una interpretación, un fraseo, un sonido o una imperfección que la vuelve única.
No necesitamos que la inteligencia artificial nos diga cómo debe sonar América Latina. Necesitamos utilizarla para que nuestras propias voces puedan llegar más lejos.
Creo que estamos frente a una revolución, pero producir más música no significa necesariamente producir mejor música. No se trata de elegir entre los músicos y las máquinas, ni de rechazar la innovación. La discusión es qué lugar queremos darle a cada uno.
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La inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinaria, capaz de ampliar nuestras posibilidades y cambiar profundamente la manera de trabajar. Pero el centro de la creación musical debe seguir siendo el ser humano.
Porque una canción no se vuelve importante por la tecnología con la que fue producida, sino por lo que consigue hacernos sentir. Y esa sigue siendo, para mí, la verdadera esencia de la música.