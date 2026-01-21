Tecno

Uber trae nuevas funciones para mejorar la seguridad de adolescentes en los viajes

El servicio enfocado en jóvenes entre los 14 y 17 años de edad ya incluye monitoreo en tiempo real y grabación de audio

Uber amplía las opciones de supervisión parental, coordinación y flexibilidad en los traslados de jóvenes entre 14 y 17 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uber anunció la integración de tres funciones en Uber Teens, el servicio dirigido a adolescentes entre 14 y 17 años que permite solicitar arrendamientos bajo estricta supervisión parental.

Con el objetivo de brindar mayor flexibilidad y confianza, Uber sumó un chat grupal para coordinar recorridos, la opción de solicitar trayectos para los hijos y la alternativa de pago en efectivo.

Las nuevas funciones buscan responder a las exigencias de familias que acompañan el proceso de autonomía adolescente, mientras mantienen un monitoreo detallado de cada desplazamiento.

Cómo impacta el chat grupal en la coordinación de viajes en Uber

Todas las novedades son accesibles desde la app. (Foto: Uber)

El nuevo chat grupal permite a padres, adolescentes y arrendadores interactuar en tiempo real desde la aplicación, sin necesidad de llamadas externas ni intercambio de números telefónicos.

Esta funcionalidad agiliza la coordinación de recogidas y permite compartir indicaciones precisas sobre el punto de encuentro o cualquier ajuste en el recorrido, incrementando la claridad y el control en cada trayecto.

Además, contribuye a que los tutores puedan intervenir de manera instantánea ante cualquier eventualidad, un aspecto valorado por las familias que utilizan Uber Teens para los desplazamientos de rutina hacia colegios, centros deportivos y actividades recreativas.

Qué beneficios ofrece la opción de trayectos solicitados por los padres

La posibilidad de que padres o tutores gestionen directamente los trayectos para sus hijos responde a la necesidad de adaptar la movilidad familiar a los horarios y compromisos cambiantes de los adolescentes.

Los padres pueden solicitar desde la app un viaje para sus hijos y supervisarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mejora facilita la organización diaria, porque el adulto puede programar el viaje desde su propia cuenta, eligiendo el momento y el destino más conveniente.

Desde la introducción de Uber Teens, se han registrado más de 186.000 trayectos realizados en Colombia, lo que evidencia un uso intensivo por parte de familias que buscan alternativas seguras y flexibles.

Con esta función, la logística se simplifica y los padres mantienen el control sobre el proceso, sin que los adolescentes deban gestionar la solicitud por sí mismos en todas las ocasiones.

Por qué se incorpora el pago en efectivo y qué significa para los usuarios de Uber

La inclusión del pago en efectivo aporta autonomía y practicidad a los adolescentes, quienes pueden hacerse cargo del costo del trayecto sin depender exclusivamente de métodos electrónicos o tarjetas vinculadas a la cuenta familiar.

La plataforma permite pagos electrónicos y en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta alternativa amplía las opciones disponibles y se ajusta a contextos donde el acceso a medios de pago digitales resulta limitado.

Asimismo, fomenta la independencia de los jóvenes en sus actividades cotidianas, permitiendo que coordinen y resuelvan sus traslados de manera directa, siempre bajo la supervisión de sus padres a través de la app.

Qué medidas adicionales de seguridad acompañan estas funciones de Uber Teens

El servicio mantiene activas varias herramientas de seguridad predeterminadas en todos los viajes. Entre ellas figuran la grabación de audio durante el trayecto, el uso de un código PIN para verificar que el adolescente suba al vehículo correcto y la tecnología RideCheck, que alerta ante paradas imprevistas o desvíos.

Solo los arrendadores con las mejores calificaciones y mayor experiencia pueden recibir solicitudes de cuentas de adolescentes, lo que refuerza la confianza en el servicio.

Los trayectos cuentan con monitoreo en tiempo real, grabación de audio y control de acceso para mayor tranquilidad. (Foto: Uber)

Los padres pueden seguir en tiempo real cada traslado desde la app, recibir notificaciones y acceder al recorrido mientras este se desarrolla, lo que incrementa la sensación de seguridad y control.

Cuál es la opinión de los especialistas en desarrollo infantil sobre estas novedades

Expertos en desarrollo infantil y crianza destacan la importancia de proveer a los adolescentes de herramientas seguras y supervisadas durante su tránsito hacia la independencia.

Paula Sarmiento, psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana, subraya: “Promover la autonomía en los adolescentes no es soltarlos sin cuidado; es enseñarles a caminar con herramientas. Permitirles vivir experiencias reales, donde deciden, se responsabilizan y cuidan de sí mismos, fortalece su confianza y su criterio”.

De acuerdo con Sarmiento, las iniciativas tecnológicas pueden convertirse en aliadas para las familias, porque integran seguridad y autonomía en una misma experiencia.

