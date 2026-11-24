Secco propuso sostener el orden fiscal y la desregulación, junto con una flexibilización del tipo de cambio para que el Banco Central compre reservas

Guardar

La actividad económica permanece estancada desde comienzos de 2025, con fuertes diferencias entre sectores y dificultades para consolidar una recuperación. El economista Luis Secco analizó los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), cuestionó las herramientas de política económica del Gobierno y advirtió que el prolongado ajuste comienza a mostrar señales de desgaste social.

En diálogo con Infobae al Regreso, Secco sostuvo que la economía acumula dos trimestres consecutivos de caída y que los niveles de actividad se mantienen en valores similares a los del primer trimestre del año pasado. También se refirió a la brecha cambiaria, la falta de inversión y los desafíos que enfrenta el programa económico para recuperar el crecimiento.

PUBLICIDAD

Luis Secco advirtió por el estancamiento de la actividad y las diferencias entre sectores

“Estamos estancados desde fines del primer trimestre de 2025, con alguna oscilación. La particularidad es que la nueva oscilación son dos veces de caída”, afirmó Secco al analizar la evolución del EMAE.

El economista señaló que el promedio de la actividad esconde una marcada disparidad sectorial. Mientras minas y canteras, que incluyen la minería y la explotación petrolera, se encuentran once puntos por encima de sus niveles anteriores, otros rubros registran caídas de entre cinco y seis puntos.

Luis Secco afirmó que la economía argentina permanece estancada desde comienzos de 2025 y acumula dos trimestres consecutivos de caída (Infobae en Vivo)

La diferencia también se observa al comparar con 2023. Según detalló, construcción, industria y comercio acumulan brechas de hasta 20 puntos. Se trata de actividades con fuerte presencia en los centros urbanos y un peso significativo en el empleo.

PUBLICIDAD

Para Secco, esa desigualdad explica parte de la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la percepción de los hogares. “Hay como un contraste enorme entre los datos, que te confirman lo que ya pasó, y la percepción de la gente, que tiene más que ver con esta sensación de que no salimos de la recesión”, sostuvo.

En ese contexto, cuestionó la decisión del Gobierno de mantener sin modificaciones las herramientas del programa económico. “Cuando el Gobierno nos dice: ‘Me ato al mástil, me tapo los oídos, muero con las botas puestas’, recita los mantras de que no va a hacer absolutamente nada y eso te genera más incertidumbre”, afirmó.

PUBLICIDAD

Las críticas al programa económico y la presión sobre la brecha cambiaria

Secco diferenció el respaldo político que necesita el oficialismo de las medidas económicas necesarias para impulsar la actividad. Consideró que la aprobación de leyes y la construcción de gobernabilidad no alcanzan si no se traducen en soluciones concretas.

El programa financiero en dólares quedó desactualizado frente a los compromisos de deuda que vencen a partir de enero (REUTERS/Agustín Marcarian)

“Si el Gobierno insiste o cree que puede modificar los resultados económicos con respuestas de naturaleza política, aprobando tal o cual ley, me parece que estamos en mal camino”, planteó.

El economista aclaró que comparte los objetivos generales del programa, pero cuestionó los instrumentos elegidos para alcanzarlos. “Yo estoy de acuerdo con la Argentina que quiere mirar: una Argentina competitiva, productiva, que genera empleo y riqueza. Ahora, la pregunta es cómo llego a esa Argentina y ahí vienen los instrumentos”, explicó.

PUBLICIDAD

Entre los puntos que considera necesario revisar, mencionó el programa financiero en dólares presentado por el Gobierno en julio. A su entender, quedó desactualizado frente a los compromisos de deuda que comienzan a concentrarse desde enero y las dificultades para recuperar el acceso al financiamiento.

También analizó la ampliación de la brecha cambiaria, que ubicó entre el 16% y el 17% entre el dólar oficial y el contado con liquidación. Para explicar ese movimiento, señaló el cambio en la dinámica de intervención del Banco Central.

“El Banco Central hasta hace poco compraba dólares y ahora no puede comprar más. Entonces dice: dejalo que suba”, describió. A esa situación sumó la desconfianza de los agentes económicos y la preferencia por mantener sus ahorros en moneda extranjera.

PUBLICIDAD

En ese sentido, mencionó que alrededor de 1,7 millones de personas compran dólares todos los meses. Para Secco, esa demanda refleja las dudas que persisten sobre la sostenibilidad del esquema cambiario, incluso en un contexto de desaceleración inflacionaria.

El economista advirtió que el ajuste atraviesa una etapa de fatiga social en la que los costos superan a los beneficios percibidos (REUTERS/Irina Dambrauskas)

La fatiga del ajuste y la falta de inversión condicionan la recuperación

Al analizar la relación entre la baja de la inflación y la caída de la actividad, Secco rechazó que exista una contradicción permanente entre ambos objetivos. “El trade off inflación-desempleo rige en el corto plazo para economías muy estables; a largo plazo no hay un dilema tal”, explicó.

Sobre el índice de octubre, que registró una inflación del 2%, destacó el comportamiento de la inflación núcleo, que fue del 1,5%. “No es que la desinflación esté rota”, afirmó, aunque reconoció las dificultades que enfrenta el programa de estabilización.

PUBLICIDAD

El economista identificó otro problema en el desgaste que genera la continuidad del ajuste. Definió el momento actual como una etapa de “fatiga o cansancio”, en la que los costos de la estabilización adquieren mayor visibilidad que sus beneficios.

“Estamos en el pleno momento de fatiga, ya yo te diría casi un año de fatiga y cansancio, porque se ven más los costos que los beneficios”, sostuvo. Según su análisis, ese escenario también dificulta la recuperación del crédito y el consumo.

A ese diagnóstico sumó la debilidad de la inversión. “Argentina no invierte. Invierte 15 puntos del PBI. Los países normales que crecen invierten 20, 25”, señaló. Para Secco, ese nivel limita las posibilidades de sostener el crecimiento, mejorar los salarios y generar nuevos puestos de trabajo.

PUBLICIDAD

Luis Secco afirmó que la economía argentina permanece estancada desde comienzos de 2025 y acumula dos trimestres consecutivos de caída (Infobae en Vivo)

Consultado por las experiencias internacionales que suele citar el equipo económico, el economista cuestionó las comparaciones con países asiáticos como Taiwán, Singapur, Corea y Japón. Señaló que sus estructuras institucionales y políticas presentan diferencias importantes respecto de la Argentina, tanto por su organización estatal como por el grado de centralización de sus decisiones.

Por último, Secco enumeró los aspectos del programa que considera necesario preservar y aquellos que deberían modificarse. Entre los primeros mencionó la apertura económica, la desregulación y el orden fiscal. Sin embargo, insistió en que la política cambiaria y monetaria necesita cambios.

“Lo que quiero que se mantenga es la apertura económica, la desregulación, el cierto orden fiscal. El problema está en los instrumentos de macro de corto plazo: hay que dejar que el tipo de cambio flote y que el Banco Central compre más dólares, aunque los tenga que pagar más caro”, concluyó.

PUBLICIDAD

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.