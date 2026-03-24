Más grande que la Estación Espacial: el proyecto de datos que Elon Musk acaba de lanzar al espacio

SpaceX planea lanzar una constelación de satélites para establecer centros de datos en el espacio. (Composición Infobae: SpaceX / Reuters)

Elon Musk acaba de revelar detalles de un ambicioso proyecto espacial: centros de datos en órbita más largos que la Estación Espacial Internacional (ISS). Los satélites, que destacan por sus enormes paneles solares, están diseñados para proporcionar capacidad de computación para inteligencia artificial a una escala nunca vista, superando incluso la longitud del cohete Starship V3, que mide 124,4 metros.

Centros de datos en órbita: satélites gigantes para la computación de IA

SpaceX planea lanzar una constelación de satélites para establecer centros de datos en el espacio, cada uno equipado con paneles solares de dimensiones excepcionales.

Musk no precisó la longitud exacta, pero aseguró que cada satélite será considerablemente más largo que el Starship V3 y superará en tamaño a la ISS. El diseño presentado es solo una “versión mini” de lo que está por venir, según el propio Musk, quien anticipa que los modelos futuros serán aún mayores.

SpaceX planea lanzar una constelación de satélites para establecer centros de datos en el espacio. (Hugh Lewis/SpaceX)

Estos satélites están pensados para captar grandes cantidades de energía solar y alimentar así el procesamiento de IA de alta densidad. Las primeras versiones prometen 100 kilovatios de potencia de computación, pero SpaceX ya proyecta una evolución hacia modelos capaces de operar en un “rango de megavatios”.

Musk explicó que la imagen divulgada refleja tanto la escala de los paneles solares como la del radiador, elementos clave en el funcionamiento de estos centros de datos orbitales.

Capacidad de computación y el objetivo de millones de satélites

En la Tierra, compañías como xAI —también dirigida por Musk— ya están planificando centros de datos de IA con capacidades que alcanzarán los 1.000 megavatios.

La imagen compara el tamaño de un robot Optimus, el Starship V3 y el satélite AI Sat Mini, mostrando que este último supera en longitud a los demás. (SpaceX)

Sin embargo, el plan espacial de SpaceX apunta mucho más alto: prevé lanzar hasta 1 millón de satélites para sus centros de datos en órbita, lo que permitiría ofrecer miles de gigavatios de capacidad de computación para inteligencia artificial desde el espacio.

El propio Musk se muestra convencido de la viabilidad técnica del proyecto: “Confiamos en que esto es factible. No se requieren nuevas leyes de la física ni nada imposible para lograrlo”, afirmó. El uso del cohete Starship, con su gran capacidad de carga, es la clave para poner en órbita estos satélites de tamaño inédito.

Preocupaciones por la saturación orbital y la gestión del tráfico espacial

El despliegue masivo de satélites para centros de datos despierta inquietudes entre astrónomos y expertos en espacio. Actualmente orbitan la Tierra unos 15.000 satélites, de los cuales aproximadamente 10.000 pertenecen ya a la red Starlink de SpaceX.

FILE PHOTO: Elon Musk waves to the crowd during the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

El nuevo diseño confirma que estos centros de datos serán mucho más grandes que los satélites Starlink V2 actuales, incrementando los retos para la gestión del espacio orbital.

Hugh Lewis, profesor de astronáutica en la Universidad de Birmingham y especialista en desechos espaciales, advierte sobre la complejidad de mantener la seguridad de una constelación tan densa.

Según sus cálculos, “si hay un millón de mini satélites con IA en funcionamiento, la constelación en su conjunto realizaría 272 millones de maniobras de mitigación de riesgo de colisión por año”, lo que equivale a casi nueve maniobras por segundo, todos los días. En un periodo de 15 años de licencia, el total acumulado sería de 4 mil millones de maniobras.

FILE PHOTO: SpaceX's logo and an Elon Musk photo are seen in this illustration created on December 19, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El desafío de coordinar semejante cantidad de satélites y evitar colisiones con desechos espaciales o con otros dispositivos en órbita representa una de las principales incógnitas del proyecto.

La propuesta de SpaceX de crear centros de datos en órbita apunta a revolucionar la infraestructura tecnológica para inteligencia artificial, aprovechando la energía solar en el espacio y la capacidad de lanzamiento masivo del Starship. Aunque el proyecto cuenta con el respaldo y la confianza de Elon Musk, también enfrenta retos técnicos y medioambientales de gran magnitud, especialmente por el riesgo de saturación orbital y el manejo del tráfico espacial.