Carmody Sánchez en foto de su DNI y en redes sociales

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Mateo Nicolás Carmody Sánchez, alias “Mateito El Ninja”, ladrón de carrera de la zona oeste, fue encontrado muerto en el asfalto de un tiro en la cabeza. Un revolver estaba junto a su cadáver, según el reporte policial de la jornada. Poco antes, de acuerdo a ese mismo reporte, habría intentado asaltar junto a, por lo menos, dos cómplices, a un vecino en la esquina de Aguado y Maza, zona de Morón, para robarle su Toyota Etios. La banda tripulaba un Fiat Cronos gris. El vecino corrió.

Y entonces, sonaron disparos. “Mateíto El Ninja” cayó. La banda escapó. Lo dejaron allí, tirado, sin chance.

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El Cronos gris fue hallado en La Matanza por la Policía Bonaerense, luego de que la banda lo descartara. Era robado, para empezar; tenía pedido de secuestro de una comisaría de la zona, junto a varios impactos de bala en su carrocería. El auto será peritado por Policía Científica. El cadáver de Carmody Sánchez enfrentará su autopsia correspondiente hoy martes a las 10 AM.

"Mateíto" en más fotos de sus redes

Queda un misterio notable aquí: ¿quién disparó para matar a “Mateíto”? Lo que deberá determinar la Justicia de menores de Morón, entonces, es quién disparó: si su propia banda lo mató por error, y con el revolver que fue encontrado junto a su cuerpo, o si, acaso, fue un vecino, alguien que pasaba por la cuadra, un mal llamado “justiciero” que podría terminar imputado por homicidio liso y llano, a años luz de la legítima defensa legal.

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La autopsia, desde ya, será clave. “Tal vez fue un policía, o un vecino entrenado. Si le disparó en la cabeza, es porque sabía tirar”, asegura una fuente crucial en el expediente. El Instagram de Mateo, con casi 1400 seguidores, fue rápidamente cerrado después de su muerte.

Mientras tanto, sus amigos lo homenajeaban en la misma red social. Postearon las fotos del ladrón muerto en vida, con el emoji de ninja de las redes sociales que Carmody Sánchez usaba para tapar su cara mientras exhibía pistolas o se abanicaba con fajos de dólares. “No sé cómo seguir sin vos, te amo, que descanses en la gloria de Dios, mi bebé”, aseveró uno de ellos, en un tributo de tantos.

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Video: los asaltos de la banda de "Agustincito", ligado a Carmody Sánchez

Carmody Sánchez fue baleado a 15 cuadras de su domicilio. Había nacido en la Navidad de 2009; hubiese cumplido 17 el mes próximo. Llamarlo “ladrón de carrera” no es inexacto. Era un emergente de época, parte de la nueva generación de delincuentes menores de edad de la zona oeste especializados en robar autos que terminan en el mercado de vehículos mellizos o en la comisión de nuevos hechos.

Ya lo habían detenido dos veces en La Matanza. La primera causa en su contra data de 2025, por el delito de robo agravado, un expediente investigado por el fiscal de menores Juan Pablo Volpicina. El expediente terminó archivado. El motivo: la edad de Mateo, de 15 años en ese entonces.

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La Policía Bonaerense lo investigó en el pasado, ya había llegado a su cuenta de Instagram. Lo señalaron como posible miembro de la banda de “Agustincito”, otro ladrón de autos que cumplirá los 17 el próximo mes, capturado por la Bonaerense a comienzos de octubre en Isidro Casanova. Una foto, que ilustra esta nota, muestra a Mateo y “Agustincito” juntos.

Mateo Carmody y "Agustincito" juntos

La banda de “Agustincito” también gustaba de mostrarse en Instagram con sus pistolas, sus caras tapadas por el emoji del ninja. Al joven capo, preso en un instituto de menores, la Bonaerense lo arrestó por cometer dos robos de autos en cinco minutos. Parece un récord.

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El 15 de septiembre pasado por la mañana, una banda integrada por tres pistoleros menores de edad cometió dos robos a mano armada en menos de cinco minutos en La Matanza. El primero ocurrió en Virrey Cisneros al 4100, zona de San Justo. A las 6:56 con 15 segundos, los tres pistoleros cruzaron un Volkswagen Nivus tripulado por una mujer y sus hijas, camino al colegio esa mañana. La banda, que había llegado en un primer vehículo, se fugó en el Nivus menos de 20 segundos después.

Luego, los tres pistoleros fueron por más. En Fitz Roy y Gallo, a seis cuadras de distancia, y a las 6:59 con 41 segundos, atacaron a otra mujer de 35 años y a su familia mientras partían a bordo de un Peugeot 208. Uno de los delincuentes disparó al aire para amedrentar a la víctima. Sin embargo, el robo fracasó: la víctima logró huir. De todas formas, la banda le quitó su iPhone 14 en el forcejeo.

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“Agustincito” fue detenido por el personal del servicio de calle y el titular de la Comisaría 2° Centro de Isidro Casanova. Si “Mateíto El Ninja” partici