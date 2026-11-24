León XIV durante la vigilia en el Monumento de los Españoles, durante su visita a Argentina (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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El encuentro con León XIV fue mucho más que un acto religioso masivo. Leído a la luz de los datos sobre la Generación Z, dice bastante sobre lo que hoy busca esta generación, y sobre lo que les falta a las marcas para llegar a ella.

El martes por la noche, los alrededores del Monumento de los Españoles quedaron chicos. Más de un millón de jóvenes llegaron desde distintas provincias para la vigilia con el papa León XIV, muchos con horas de anticipación para ganar un lugar cerca del escenario. Hubo música, oración, banderas de todo el país y carpas de reconciliación que no daban abasto.

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Es tentador archivarlo como una postal de otra época. Sería un error. Creyentes o no, quienes estudiamos a las nuevas generaciones vimos ahí algo que los números vienen anticipando hace tiempo.

Hiperconectados, y cansados de estarlo

La Generación Z es la primera que no conoció un mundo sin pantallas. Su vida cotidiana está mediada por plataformas que ordenan qué ven, qué escuchan y con quién hablan.

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En el estudio Generaciones que realizamos en Quiddity junto a Untold —más de 3.200 encuestas en Argentina, México, Colombia y Brasil a personas de 18 a 27 años y de 50 a 70— esa intensidad aparece con todas las letras. El 79% de los jóvenes cree que su generación depende demasiado de la tecnología, siete de cada diez revisan el celular de manera constante o varias veces por hora, y el 73% admite que las redes le modifican el humor (entre los mayores de 50, el 52%).

Lo interesante es que no hay ingenuidad. Son conscientes del costo y, aun así, les cuesta desengancharse. El 45% dice que le gustaría volver a una época en la que no estábamos todos conectados, y solo el 22% elegiría vivir en la década actual si pudiera elegir.

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El 79% de los jóvenes cree que su generación depende demasiado de la tecnología

Inseguros hoy, optimistas sobre el mañana.

A esa saturación se suma una fragilidad que no siempre se ve. La mitad de los jóvenes argentinos siente que los demás dudan de su capacidad simplemente por su edad. Ponen la salud mental en el segundo lugar de sus prioridades, solo detrás de la familia, pero apenas uno de cada tres se siente cómodo hablando del tema.

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Y aun así, contra el estereotipo del joven desencantado, son la generación más esperanzada. El 61% de los Gen Z argentinos cree que dentro de diez años el mundo va a ser mejor que hoy; entre los mayores de 50 lo piensa el 40%. Malestar en el presente y confianza en lo que viene: ese es el clima emocional desde el cual hay que leer lo que pasó en Palermo.

Más tradicionales de lo que creemos

El estereotipo dice que los jóvenes viven el momento y persiguen el éxito rápido. Los datos dicen otra cosa. Cuando les preguntamos qué los motiva a estudiar o trabajar, lo primero que aparece es conseguir estabilidad económica. Y al definir qué es tener éxito, eligen lograr estabilidad, tener equilibrio y ser fieles a sí mismos.

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La familia directa encabeza sus prioridades, seguida por la salud mental y la física. Incluso frente al dinero son más mesurados de lo que se supone: solo dos de cada diez dicen querer más del que tienen.

El 45% dice que le gustaría volver a una época en la que no estábamos todos conectados, y solo el 22% elegiría vivir en la década actual si pudiera elegir

Es una generación que, frente a la incertidumbre, busca suelo firme. Y en esa búsqueda, las tradiciones —también las religiosas— recuperan atractivo: ofrecen pertenencia, rituales compartidos y un marco de sentido que no depende del próximo posteo.

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Una tendencia que no es solo argentina

Palermo no es un caso aislado. En Francia, uno de los países más secularizados de Europa, en la Pascua de 2026 se bautizaron unas 21.400 personas entre adolescentes y adultos, y los jóvenes de 18 a 25 años ya son el grupo más numeroso entre los adultos bautizados.

En España, el informe Jóvenes Españoles 2026 de la Fundación SM muestra que la proporción de jóvenes de 15 a 29 años que se definen católicos pasó del 31,6% en 2020 al 45% en 2025. Y en Estados Unidos, Barna Group registró que los jóvenes de la Gen Z que van a la iglesia lo hacen con más frecuencia que cualquier otra generación: casi dos veces por mes.

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Conviene leer estos números con prudencia: definirse católico no equivale a practicar, y en muchos países la religiosidad general sigue en baja. Pero la dirección del cambio entre los más jóvenes es clara, y lo que vimos en Buenos Aires encaja en ese movimiento.

La experiencia como prueba de verdad

Para una generación que desconfía de casi todo lo que le llega mediado, lo vivido en primera persona adquiere otro peso. Compartir una noche al aire libre con cientos de miles de desconocidos, sin guión ni filtro, es una forma de comprobar que algo es real.

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Los datos acompañan esa lectura. El círculo de confianza de los jóvenes es estrecho y está ocupado, sobre todo, por sus amigos. Y el valor que más reivindican es la autenticidad: el 77% dice querer mostrarse tal como es, sin máscaras. Una vigilia les ofrece pertenencia, silencio y algo imposible de impostar.

Pantalla y calle, juntas

El mensaje del Papa fue en esa misma dirección. Lejos de presentar a la tecnología como una amenaza, León XIV incluyó a las redes y las pantallas entre las cosas llamadas a alabar a Dios, y animó a los jóvenes a salir a compartir lo vivido, también en el mundo digital.

Coincide con lo que observamos: para la Gen Z la tecnología es parte de su identidad y la usan para estar cerca de los suyos, aunque más de la mitad reconoce que también separa a las personas. No se trata de elegir entre online y offline. La vida pasa en el mundo real; las redes la expanden.

Qué buscan hoy los jóvenes en las marcas

Lo que pasó en Palermo interpela directamente a las marcas, que hoy están lejos de esta generación. Nueve de cada diez argentinos no se sienten identificados con la publicidad que ven: hay inversión y hay esfuerzo, pero el vínculo no aparece.

Lo de Palermo no fue una excepción ni una moda pasajera. Fue un millón de jóvenes diciendo, sin necesidad de encuesta, que quieren menos ruido y más encuentro

Cuando eligen qué comprar, los jóvenes van a lo concreto. Entre los argentinos de la Gen Z, el 53% explica su marca preferida por la calidad y porque cumple lo que promete; apenas el 3% menciona los valores sociales que la marca dice defender. En la región, solo el 6% considera la reputación de marca un factor de elección, la mitad que entre los mayores de 50.

No es que no quieran vincularse con las marcas: es que no les creen. Empresas e instituciones quedan fuera de su círculo de confianza, y en redes una recomendación se valida más por el influencer (43%) que por la propia marca (21%). Y aun al influencer le exigen transparencia: cuando perciben un interés puramente comercial o un discurso forzado, la credibilidad se cae.

Lo que sí buscan se parece mucho a lo que fueron a buscar al encuentro con el Papa: vivencias antes que productos, sentido de pertenencia, algo que puedan hacer propio. Después de lo esencial, lo que más disfrutan comprar son experiencias y objetos que expresan quiénes son. Las marcas que logran llegarles hablan de lo que se vive y no de atributos; demuestran en lugar de declarar, conversan en lugar de interrumpir.

Para las marcas, eso se traduce en algunas preguntas concretas. ¿Mis acciones presenciales generan una vivencia memorable o solo contenido para subir? ¿Lo digital acerca a la gente a una experiencia real, o intenta reemplazarla? ¿Mi mensaje tiene algo genuino para decir, o es una campaña con otra ropa? Esta generación distingue rápido una cosa de la otra.

Y hay una más, quizás la más contraintuitiva: en un contexto de estímulo permanente, ofrecer calma y tiempo puede valer más que sumar otra novedad.

Lo de Palermo no fue una excepción ni una moda pasajera. Fue un millón de jóvenes diciendo, sin necesidad de encuesta, que quieren menos ruido y más encuentro. Las instituciones, las escuelas y las marcas que sepan escucharlo tienen mucho para ganar.

La autora es directora regional de Quiddity, del ecosistema Untold