La empresa discontinuó la aplicación móvil OnePlus Store y retiró el acceso directo al historial de compras de los usuarios (Europa Press)

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OnePlus eliminó todos los productos de su sitio web en Estados Unidos y lo convirtió en una página de soporte para quienes ya tienen sus equipos. El cambio se notó el 23 de noviembre y alcanza también a Canadá y a otras regiones, aunque no a todas.

El sitio muestra ahora un mensaje de la empresa: tras el anuncio del 16 de julio, la web se “simplifica” para centrarse en la atención de los dispositivos existentes. Para garantía y reparaciones, remite a su página de servicio. Los accesorios también desaparecieron del catálogo.

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En el aviso oficial publicado en su sitio de soporte, fechado el 12 de noviembre, OnePlus precisó dos consecuencias. El historial de pedidos de la cuenta dejó de estar disponible en línea y la aplicación OnePlus Store se discontinuó ese mismo día. Quien necesite ayuda con una compra anterior debe contactar al servicio al cliente. Los términos de venta, incluida la garantía limitada, siguen publicados en el sitio de servicio.

Qué conservan los dueños de un OnePlus

El anuncio del 16 de julio, que la empresa mantiene en su página, indicó que OnePlus concluía los lanzamientos de productos en Europa y Norteamérica. Según ese texto, los equipos existentes seguirán recibiendo actualizaciones de software, parches de seguridad y servicio posventa.

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Las tiendas web de OnePlus en el Reino Unido y Francia continúan activas con un catálogo enfocado principalmente en dispositivos Oppo (Europa Press)

Sus preguntas frecuentes agregan que la garantía vigente se respetará y que las reparaciones seguirán disponibles para los equipos elegibles. La empresa también afirmó que los derechos de los consumidores bajo la ley aplicable no cambian.

Hay una transición de software en marcha. Los usuarios cuyos teléfonos cumplan los requisitos podrán actualizar, si lo desean, a ColorOS, la capa de Oppo, en lugar de OxygenOS. La empresa dijo que quien lo haga podrá volver a OxygenOS, aunque las versiones disponibles para ese regreso se informarán más adelante. Los modelos que no entren quedarán con mantenimiento.

El soporte no dura lo mismo para todos los productos. Según Android Authority, los Buds 4 dejaron de recibir actualizaciones de seguridad en julio, el reloj OnePlus Watch 3 tendrá soporte hasta marzo y la versión de 43 mm hasta julio.

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OnePlus todavía no detalló el límite temporal de actualizaciones para cada modelo ni confirmó fechas de cierre en otros mercados (Europa Press)

Otros mercados siguen abiertos, con matices

El resto del mapa es desigual. 9to5Google, medio digital especializado en noticias, señaló que los sitios del Reino Unido y de países europeos como Francia siguen operativos, pero ofrecen sobre todo productos de Oppo. El OnePlus 15, por ejemplo, ya no puede comprarse en el Reino Unido. El medio supone que esos sitios también cerrarán, aunque la empresa no lo confirmó.

El sitio de la India no sufrió cambios y sigue vendiendo equipos. Android Authority informó que la marca concentra ahora su actividad en China y la India, donde lanzó en octubre el OnePlus 16, con un precio inicial de 5.999 yuanes, unos USD 898.

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El aviso de OnePlus no da una fecha de cierre para los sitios que siguen abiertos. Tampoco precisa hasta cuándo recibirá actualizaciones cada modelo, un dato que depende de cada equipo y que la empresa aún no detalló en su página de soporte.