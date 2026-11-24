El gobierno hondureño utilizará la información técnica para diseñar políticas de apoyo basadas en las condiciones reales de los productores.

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La producción agrícola de Honduras será sometida a una evaluación técnica que busca determinar qué tan rentable y competitiva resulta la siembra de arroz, maíz blanco, maíz amarillo y soya, cuatro rubros que enfrentan diferentes desafíos para mejorar sus niveles de productividad y consolidarse dentro del sector agroalimentario nacional.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en coordinación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo regional de desarrollo agrícola, mediante un estudio que permitirá conocer con mayor precisión las condiciones en las que se desarrollan estos cultivos, los costos que implica su producción y los factores que dificultan su crecimiento.

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El propósito central es contar con información técnica que permita identificar las principales limitaciones de cada rubro y establecer qué medidas podrían contribuir a mejorar su desempeño, tanto desde el punto de vista productivo como económico.

La evaluación también pretende determinar si las condiciones actuales permiten que estos cultivos sean competitivos o si es necesario introducir cambios más profundos en los sistemas de producción para garantizar mejores resultados a los agricultores.

Uno de los aspectos del diagnóstico es que no se concentrará únicamente en el precio de los fertilizantes, semillas, plaguicidas y otros insumos utilizados en las actividades agrícolas.

Un análisis más allá de los costos de producción

Aunque estos elementos representan una parte importante de los costos que deben asumir los productores, las autoridades consideran que existen otros factores estructurales con influencia directa en los rendimientos y en la capacidad de competir de los cultivos hondureños.

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Entre ellos figura el acceso a materiales genéticos que respondan adecuadamente a las condiciones tropicales del país, así como la disponibilidad e incorporación de nuevas tecnologías que permitan optimizar las diferentes etapas de la producción.

La selección de variedades adaptadas al clima, las características de los suelos y las condiciones ambientales puede marcar diferencias importantes en los resultados obtenidos en el campo. La modernización de los procesos agrícolas, a su vez, puede contribuir a mejorar la eficiencia, reducir pérdidas y aprovechar de mejor manera los recursos disponibles.

La directora de Cooperación Técnica del IICA, Valeria Piñeiro, indicó que el análisis integrará las dimensiones económica, ambiental y social.

El estudio buscará establecer cuáles son las limitaciones específicas de cada cultivo, dado que el arroz, el maíz blanco, el maíz amarillo y la soya presentan características productivas y necesidades diferentes.

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Los obstáculos que frenan la competitividad agrícola

El ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina, explicó que el diagnóstico permitirá conocer las razones por las cuales determinados rubros no alcanzan niveles adecuados de competitividad, pese a los esfuerzos e intervenciones realizados para fortalecer su producción.

El funcionario señaló que es necesario ampliar el análisis y dejar de considerar los costos de los insumos como el único elemento que determina la rentabilidad de una actividad agrícola. A su criterio, también debe estudiarse la situación genética y tecnológica de los cultivos, debido a que estos componentes pueden influir directamente en la productividad y en la capacidad de los agricultores para obtener mejores resultados.

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La intención es evitar que las políticas de fortalecimiento agrícola se diseñen sin considerar las condiciones reales de producción y las posibilidades económicas de los productores, lo que permitirá establecer prioridades y determinar dónde deben concentrarse los esfuerzos institucionales.

La inseguridad alimentaria impulsa la migración interna y externa, generando pérdida de mano de obra agrícola en Honduras. (Foto: Redes sociales)

La evaluación podría convertirse en una herramienta para revisar las estrategias de producción y orientar a los productores hacia actividades que respondan mejor a las condiciones agroecológicas y económicas de sus respectivas zonas.

Mantener una actividad agrícola que no genera suficientes retornos puede representar una carga económica para las familias productoras, especialmente cuando deben asumir gastos de preparación de tierras, adquisición de semillas, fertilización, manejo de plagas, cosecha y comercialización.

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También será necesario considerar las condiciones ambientales en las que se desarrolla cada actividad, la sostenibilidad de los sistemas productivos y las implicaciones que tienen las decisiones agrícolas para las comunidades rurales.