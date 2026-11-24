Mantener un auto compacto cuesta $1.096.229 mensuales, casi el doble que realizar los mismos traslados en taxi (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tener un auto propio o trasladarse en taxi o aplicaciones de movilidad puede generar una diferencia significativa en el presupuesto mensual de una familia. Al costo del combustible se suman gastos fijos como cochera, seguro, patente, estacionamiento y mantenimiento, que elevan el valor de mantener un vehículo. En el último año, el aumento de esos costos amplió la brecha entre ambas alternativas.

Para medir esa diferencia, la consultora Focus Market tomó como referencia el caso de una persona que recorre 22 kilómetros diarios —11 de ida y 11 de vuelta— para trasladarse al trabajo, durante 20 días hábiles al mes. El cálculo considera un automóvil compacto modelo 2025 y compara cuánto cuesta mantenerlo frente a realizar esos mismos trayectos en taxi o Uber.

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Los resultados muestran que mantener un vehículo demanda actualmente $1.096.229 mensuales. En cambio, realizar los mismos recorridos en taxi cuesta $560.000, mientras que utilizar Uber representa un gasto de $640.000 por mes. Es decir, tener un auto cuesta prácticamente el doble que viajar en taxi y un 71% más que utilizar una aplicación de movilidad.

La diferencia se profundizó respecto de 2025. Hace un año, mantener el mismo vehículo costaba $762.262 mensuales, por lo que el incremento interanual llegó al 44%. El taxi, en cambio, pasó de $499.200 a $560.000, con una suba del 12%, mientras que Uber aumentó de $580.000 a $640.000, un 10%.

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Una persona que recorre 22 kilómetros diarios durante 20 días hábiles al mes gasta $560.000 en taxi y $640.000 en Uber (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación está en la evolución de los distintos componentes del mantenimiento. La cochera fue el gasto que más aumentó, con un 65%: pasó de $119.000 a $195.000 mensuales. Le siguieron la patente, que subió 60%, de $88.667 a $141.836, y la nafta, con un incremento del 52%, de $53.604 a $81.288.

También aumentaron el lavadero (50%), el service programado (36%) y el estacionamiento durante la jornada laboral (31%). El seguro tuvo una suba más moderada, del 11%, mientras que los elementos de seguridad apenas se encarecieron un 7%.

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De acuerdo con Damián Di Pace, director de Focus Market, los rubros que más presionaron sobre el costo de tener un auto responden a factores específicos: el valor de la tierra en las zonas urbanas, los ajustes fiscales provinciales y el precio internacional del petróleo. En cambio, las tarifas de taxis y aplicaciones tuvieron incrementos más cercanos al proceso de desaceleración inflacionaria.

Para el especialista, la decisión entre comprar un vehículo o utilizar servicios de movilidad dejó de ser solamente una cuestión de comodidad y pasó a convertirse en una decisión económica. Las aplicaciones y los taxis resultan especialmente atractivos para quienes realizan recorridos urbanos acotados, ya que permiten evitar la inversión inicial y los gastos fijos de mantenimiento. El auto propio, en cambio, conserva ventajas para quienes recorren muchos kilómetros, necesitan disponibilidad permanente o viven en lugares con menor oferta de transporte.

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El análisis de Focus Market también contempla la posibilidad de vender el automóvil, invertir el capital obtenido y destinar los rendimientos generados a cubrir los gastos mensuales de movilidad.

Para ese ejercicio, la consultora tomó como referencia las opciones de inversión que ofrece un capital de $37.900.000, como producto de la venta de un vehículo del segmento compacto o utilitario chico.

Con ese dinero, un plazo fijo a una tasa nominal anual del 19% generaría intereses mensuales por $591.863. El rendimiento alcanzaría para cubrir los $560.000 que cuesta viajar en taxi y dejaría un excedente de $31.863. Sin embargo, no sería suficiente para afrontar los $640.000 mensuales de Uber.

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La cochera fue el componente que más aumentó en el último año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una billetera virtual, con una tasa nominal anual promedio del 18,3%, produciría un rendimiento mensual estimado de $568.812. También permitiría cubrir los viajes en taxi, aunque con un margen mucho más ajustado, de apenas $8.812. Tampoco alcanzaría para financiar completamente los traslados en Uber.

La situación cambia si los intereses no se retiran y se reinvierten durante doce meses. En ese escenario, el capital inicial colocado a plazo fijo llegaría a $45.645.279 al cabo de un año y generaría una renta mensual de $712.817 durante el segundo período.

En una billetera virtual, el capital alcanzaría los $45.318.332 y produciría intereses mensuales por $680.147. En ambos casos, los rendimientos permitirían cubrir tanto los viajes en taxi como los de Uber, siempre que durante el primer año los gastos de movilidad se afronten con otros ingresos.

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El informe también incorpora una tercera alternativa para invertir el dinero de la venta de un auto: el bono ajustado por CER TX28. Con una tasa interna de retorno real del 9,23% por encima de la inflación y una proyección inflacionaria del 29,80% para los próximos doce meses, su rendimiento nominal esperado se ubicaría en torno al 42% anual.

La diferencia es que no ofrece liquidez mensual: el capital se cobra al vencimiento, en 2028, y los intereses se pagan semestralmente. Por eso, quien opte por este instrumento deberá financiar sus viajes con ingresos propios hasta recibir los pagos.

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Según Di Pace, vender el auto puede ser una alternativa económicamente más eficiente para determinados perfiles de consumidores, porque permite transformar un activo que se deprecia y genera gastos permanentes en un capital capaz de producir rendimientos.