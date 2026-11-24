El wifi incorpora herramientas para detectar accesos ajenos y proteger todos los dispositivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sacar a personas que usan tu wifi sin permiso ayuda a recuperar la velocidad de conexión, reducir el consumo de datos y proteger la seguridad digital del hogar. Una contraseña fácil de adivinar o una configuración antigua puede permitir que vecinos, visitas o desconocidos entren en la red sin autorización y usen el servicio contratado.

El problema adquiere mayor relevancia porque teléfonos, ordenadores, televisores, cámaras, consolas y asistentes de voz comparten la misma conexión. Un dispositivo ajeno puede saturar el ancho de banda, afectar videollamadas o transmisiones de video y abrir una puerta a riesgos de privacidad si alguno de los equipos de la casa conserva configuraciones inseguras.

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Cómo revisar los dispositivos conectados

El primer paso para saber quién usa una red consiste en revisar la lista de equipos conectados. Muchas compañías de internet incluyen esta herramienta en sus aplicaciones móviles. Desde allí es posible consultar los dispositivos activos, ver su nombre, el tipo de aparato y, en algunos casos, controlar cuánto tiempo pueden permanecer conectados.

Una nueva contraseña puede recuperar la velocidad y cerrar la puerta a conexiones no autorizadas - (Imagen ilustrativa Infobae)

Antes de bloquear un equipo, conviene identificar los aparatos propios. Un teléfono puede aparecer con un nombre técnico, mientras que una consola, una impresora o un televisor suelen figurar con la marca del fabricante. Apagar temporalmente los dispositivos del hogar ayuda a comprobar cuáles desaparecen de la lista y cuáles siguen conectados.

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Si la aplicación del proveedor no muestra esa información, el control puede hacerse desde el panel de administración del router wifi. Para acceder, hay que escribir en el navegador una dirección como 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1. La dirección correcta suele estar impresa en una etiqueta ubicada en la parte inferior o trasera del equipo.

Después de iniciar sesión, hay que buscar secciones denominadas “dispositivos conectados”, “clientes DHCP”, “red local” o “lista de clientes”. El menú suele mostrar el nombre del equipo, su dirección IP local y la dirección MAC, un identificador asociado a cada dispositivo.

La lentitud de la conexión puede ser una señal de alerta

Una caída de velocidad no prueba por sí sola que haya una persona conectada sin permiso. Las actualizaciones automáticas, las copias de seguridad, los videojuegos en línea y el contenido en alta definición también elevan el uso de la red.

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Los routers modernos simplifican el control de quienes utilizan la conexión del hogar (Imagen ilustrativa Infobae)

Aun así, hay indicios que justifican una revisión. Entre ellos están un consumo de datos fuera de lo habitual, cortes frecuentes, problemas para conectar nuevos dispositivos o actividad constante en las luces del router cuando nadie usa internet en casa.

Los sistemas de wifi mesh facilitan esta tarea. Los equipos de marcas como Google, Amazon, Eero o TP-Link cuentan con aplicaciones desde las que se pueden identificar dispositivos, pausar su conexión o bloquearlos sin necesidad de entrar en los ajustes avanzados del router.

Cambiar la contraseña expulsa a los equipos no autorizados

La medida más eficaz para retirar a intrusos es cambiar la contraseña de la red. Cuando se reemplaza la clave, los dispositivos que tenían acceso con la anterior pierden la conexión. Después, solo podrán volver a entrar si conocen la nueva contraseña.

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La clave debe ser larga, difícil de adivinar y diferente de las que se utilizan en el correo electrónico, las redes sociales o las aplicaciones bancarias. Una combinación de palabras, números y símbolos ofrece más protección que una fecha de nacimiento, un nombre o una secuencia sencilla.

WPA3 mejora la protección de las redes domésticas frente a accesos no deseados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es recomendable cambiar la contraseña de administración del router si mantiene la configuración de fábrica. Esa clave protege el panel desde el que se modifican los ajustes de seguridad, por lo que no debe coincidir con la contraseña del wifi.

WPA2 o WPA3 y las actualizaciones refuerzan la seguridad

En la configuración del router conviene comprobar que esté activado el cifrado WPA2 o WPA3. Estos protocolos protegen la comunicación entre los dispositivos y la red doméstica. Si el equipo es compatible, WPA3 ofrece una capa de seguridad más reciente. WEP debe evitarse debido a sus vulnerabilidades conocidas.

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También es aconsejable desactivar WPS, una función que permite conectar aparatos mediante un botón o un código corto. Aunque puede resultar cómoda, reduce el control sobre quién intenta acceder a la red.

El filtrado por dirección MAC permite autorizar solo dispositivos determinados, pero funciona como una medida complementaria. Una contraseña sólida, el firmware actualizado y revisiones periódicas de los equipos conectados son las acciones más útiles para mantener la red bajo control.