El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, encabezó este lunes el lanzamiento del proyecto “República Dominicana: Programa Nacional de Vinculación Laboral del Talento en la Diáspora hacia Sectores Prioritarios”. (Foto cortesía MIREX)

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El Gobierno de República Dominicana presentó este lunes 23 de noviembre el Programa Nacional de Vinculación Laboral del Talento en la Diáspora hacia Sectores Prioritarios, una iniciativa que busca identificar las capacidades de los dominicanos residentes en el exterior y conectarlas con áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), mediante el Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), junto con el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia. La propuesta cuenta con el respaldo del Fondo de Desarrollo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

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El canciller Víctor -Ito- Bisonó encabezó el acto en el Centro de Convenciones del MIREX, donde planteó que el país dispone de profesionales en el extranjero con conocimientos, formación y experiencia que pueden aportar a las necesidades productivas y a la generación de oportunidades dentro del territorio nacional.

Mapeo de capacidades de los dominicanos en el exterior

La primera etapa de la iniciativa contempla la elaboración de un diagnóstico sobre las competencias profesionales de la diáspora dominicana. Ese relevamiento buscará establecer qué perfiles laborales, conocimientos técnicos y trayectorias acumulan los ciudadanos que viven fuera del país.

La Cancillería y la OIM presentaron una iniciativa que relevará perfiles profesionales de ciudadanos radicados fuera del país para relacionarlos con necesidades productivas y estatales (Foto cortesía MIREX)

A partir de ese mapeo, las instituciones participantes diseñarán mecanismos para relacionar esa oferta de talento con los requerimientos de sectores que el Estado considere prioritarios. El objetivo es convertir la experiencia de los migrantes dominicanos en un recurso disponible para proyectos de desarrollo nacional.

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Bisonó señaló que el programa también apunta a mejorar la coordinación entre los organismos públicos vinculados con la migración, la cooperación internacional y las comunidades en el exterior. El planteo incluye la participación del sector privado, las universidades y las organizaciones de dominicanos en otros países.

“El proyecto permitirá identificar, mediante un mapeo, las capacidades profesionales de nuestra diáspora y relacionarlas con las necesidades de sectores prioritarios”, afirmó Bisonó durante la presentación.

Acompañamiento de la OIM para una propuesta de alcance nacional

La jefa de misión de la OIM, Alba Goycoechea, explicó que el plan se inscribe en la estrategia global del organismo para el período 2024-2028, que incorpora a las diásporas como actores del desarrollo sostenible.

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Alba Goycoechea presentó los objetivos y resultados previstos del proyecto, destacando que esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Global 2024-2028 de la OIM. (Foto cortesía MIREX)

El acompañamiento técnico se orientará a la formulación de una propuesta de alcance nacional. El esquema final debería permitir que las instituciones estatales incorporen herramientas para convocar, registrar y vincular a profesionales dominicanos que residen fuera del país con iniciativas locales.

La propuesta contempla una articulación entre el Estado, el sector privado, la academia y las comunidades dominicanas en el extranjero. Esa coordinación busca evitar que el proyecto quede limitado a un registro de profesionales y avance hacia instrumentos concretos de inserción, asesoramiento o cooperación.

La iniciativa se suma a otros programas desarrollados entre el Gobierno dominicano y la OIM, centrados en las remesas, la inclusión financiera y el conocimiento sociodemográfico de las comunidades migrantes.

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Antecedentes del INDEX con las comunidades migrantes

La viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, la embajadora Celinés Toribio, repasó las acciones realizadas con la OIM para fortalecer el vínculo entre el país y sus ciudadanos radicados en el extranjero.

Una pintura reúne a trabajadores y profesionales dominicanos junto a la bandera nacional y un mapa del mundo para ilustrar la vinculación laboral de la comunidad en el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toribio mencionó los proyectos relacionados con el envío de remesas, la inclusión financiera y la recopilación de información sobre las características de las comunidades dominicanas fuera del territorio nacional. También destacó las iniciativas destinadas a ampliar su participación en políticas públicas.

El programa presentado por el MIREX incorpora una dimensión laboral y profesional. La meta es que los conocimientos adquiridos por los dominicanos en otros países puedan vincularse con las demandas de áreas consideradas prioritarias por las autoridades.

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En el lanzamiento participaron la directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana y representante del organismo en República Dominicana, Anne Lemaistre; el director ejecutivo del INM, José Benedicto Hernández Tejada; y Claribel Hernández, en representación del Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia.