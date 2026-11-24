María José Unda Contreras integra el panel de jueces que evalúa los trajes nacionales en Miss Universe 2026. (X/María Unda)

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Una guatemalteca integra el panel que evaluará los trajes nacionales de Miss Universe 2026. María José Unda Contreras, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la organización, fue elegida como jueza de esta competencia previa a la final de la edición 75 del certamen, que se realizará este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La presencia de Unda Contreras coloca a Guatemala en una función central dentro de la programación del concurso, en una categoría que suele exhibir referencias culturales, históricas y artísticas de los países representados.

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La organización de Miss Universe dio a conocer su participación dentro del grupo encargado de calificar las propuestas de las concursantes.

La ejecutiva guatemalteca asumió la vicepresidencia de Relaciones Internacionales de la organización tras su ingreso en 2024. (Miss Universe 2026)

María José Unda Contreras es vicepresidenta de Relaciones Internacionales

Unda Contreras inició su vínculo con la Miss Universe Organization en 2024, cuando asumió como coordinadora de Relaciones Internacionales. Un año después fue promovida a la vicepresidencia de esa área, según información difundida por ABC News.

Tras conocerse su designación como integrante del jurado, la guatemalteca compartió un mensaje en sus redes sociales.

“No puedo describir el sentimiento que llenó mi corazón cuando me vi rodeada de un grupo de mujeres tan extraordinario”, escribió.

Unda Contreras trabajó en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular de Guatemala entre 2010 y 2011. (X/María Unda)

Su tarea en el concurso de traje nacional forma parte de las actividades previas a la gala de coronación. Las candidatas presentan diseños que buscan representar elementos distintivos de sus territorios, con referencias a tradiciones, paisajes, personajes o celebraciones.

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La ejecutiva acompañó a Fátima Bosch durante una visita a Guatemala

El 11 de agosto de 2026, María José Unda Contreras integró la delegación de Fátima Bosch, Miss Universe 2025, durante una visita a Guatemala.

La agenda incluyó actividades en Antigua Guatemala, donde ambas fueron recibidas por el alcalde Juan Manuel Asturias.

Antes de su incorporación al certamen internacional, Unda Contreras trabajó entre 2010 y 2011 en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. En ese período formó parte de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, conocida como UDEVIPO.

La designación de la guatemalteca ocurre durante los últimos días de competencia de Miss Universe 2026, que reúne a 116 aspirantes en Puerto Rico. La elección de la nueva titular de la corona está prevista para la noche de este martes.

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El traje de Guatemala se inspiró en las alfombras de Semana Santa

En un segundo plano, María Adelina Castillo, representante de Guatemala en Miss Universe 2026, presentó un traje nacional inspirado en las alfombras de Semana Santa. El diseño estuvo a cargo del zacapaneco César Portillo y llevó a la pasarela una referencia a una de las expresiones culturales más reconocidas del país.

El diseñador César Portillo elaboró el traje de Guatemala con motivos inspirados en las alfombras de Semana Santa. (Miss Universe 2026)

Castillo también participó el domingo 22 de noviembre en la competencia preliminar, que incluyó desfiles en traje de baño y vestido de gala. La médica pediatra lució primero una pieza en tonos azules y celestes, mientras los presentadores destacaron su profesión y su trabajo con niños guatemaltecos.

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Más tarde desfiló con un vestido turquesa, con transparencias y aplicaciones de diamantes. Durante esa presentación, la producción mencionó entre sus intereses personales la pintura, el dibujo de personajes de anime y la lectura de novelas de fantasía.

La final definirá a las 30 clasificadas y a la nueva reina

La competencia preliminar servirá de base para la selección de las 30 finalistas de Miss Universe 2026. Los jueces evaluaron aspectos como presencia escénica, actitud, elegancia y desempeño en las distintas pasarelas.

María Adelina Castillo completó las pasarelas en traje de baño y vestido de gala durante la fase preliminar. (Miss Universe 2026)

La gala también incluyó una actuación del cantante y productor puertorriqueño Benyo junto a Olga Tañón, quienes interpretaron “El Universo”, tema oficial de esta edición. Mientras la representante guatemalteca espera el anuncio de las clasificadas, María José Unda Contreras ya forma parte de la estructura que evaluará una de las categorías culturales del certamen.

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