Llegan los temas de chat a WhatsApp Web: así podrá personalizar sus conversaciones en PC

WhatsApp Web incorpora los temas de chat para personalizar las conversaciones - WHATSAPP OFICIAL

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WhatsApp Web comenzó a implementar los temas de chat entre un grupo de usuarios de su versión beta, una función que permite personalizar el color y el fondo de pantalla de las conversaciones directamente desde el navegador o la aplicación de escritorio. El lanzamiento llega después de meses de pruebas internas y marca la llegada a la computadora de una herramienta que ya existía en versiones móviles de la plataforma.

La novedad resulta relevante porque, hasta ahora, la personalización visual de WhatsApp Web se limitaba a opciones básicas de fondo de pantalla. Con esta actualización, la compañía equipara en parte la experiencia de escritorio con la de los teléfonos, en un momento donde cada vez más usuarios gestionan sus conversaciones desde la computadora durante la jornada laboral.

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La versión beta de WhatsApp Web estrena 27 diseños visuales para los chats (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los anuncios de mayo a la disponibilidad real

En mayo, WhatsApp había confirmado que trabajaba en la incorporación de temas de chat a su cliente web. En aquel anuncio, la empresa detalló que la función ofrecería 39 temas distintos, además de 8 opciones adicionales con fondos de colores más vivos y saturados. La propuesta permitía aplicar un tema a todas las conversaciones o personalizar chats específicos de manera individual.

Meses después, la plataforma comenzó a desplegar la función de forma gradual. En esta primera etapa, los usuarios que forman parte del programa beta de WhatsApp Web pueden acceder a 27 temas de chat desde la sección de configuración, una cifra menor a la anunciada originalmente, aunque suficiente para ofrecer una variedad considerable de combinaciones visuales.

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Cómo seleccionar un tema desde la configuración

El acceso a la función se encuentra en la página de ajustes, dentro de un apartado llamado Tema de chat. Allí, WhatsApp organiza las opciones en un diseño de cuadrícula que facilita la comparación entre alternativas. El proceso de selección incluye los siguientes pasos:

Ingresar a la sección de configuración de WhatsApp Web.

Abrir el apartado Tema de chat, donde aparecen los 27 diseños disponibles.

Revisar la vista previa en tiempo real, visible en el lado derecho de la pantalla, antes de confirmar los cambios.

Restaurar el tema predeterminado en cualquier momento mediante la primera opción de la lista.

WhatsApp lleva a la computadora una de sus opciones visuales más esperadas - (Meta)

Esta vista previa en vivo permite comprobar el aspecto final de los chats antes de aplicar cualquier modificación, lo que evita cambios no deseados en la interfaz.

Qué modifica cada tema en la conversación

Al elegir un tema, WhatsApp ajusta de manera simultánea el color de la conversación y el fondo de pantalla, sin que el usuario deba configurar ambos elementos por separado. Si el cambio se realiza desde la configuración general, el tema se aplica a todas las conversaciones.

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Sin embargo, también es posible asignar un diseño distinto a un chat puntual desde la pantalla de información de esa conversación específica.

La plataforma también habilita opciones de personalización manual, fuera de los temas preestablecidos. Los usuarios pueden combinar un fondo de pantalla y un color de manera independiente, además de decidir si desean mantener o eliminar los garabatos que suelen aparecer como patrón decorativo en el fondo de los chats.

WhatsApp Web permite combinar colores, fondos y garabatos decorativos - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Una función pensada para mantenerse privada

WhatsApp diseñó los temas de chat con un criterio de privacidad individual. Solo la persona que aplica un tema puede visualizarlo en su propia pantalla; el resto de los participantes de la conversación ve su configuración personal o la apariencia predeterminada, según corresponda.

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Por el momento, la compañía también evalúa una función adicional que permitiría sincronizar el tema y el fondo de pantalla entre distintos usuarios, aunque esa opción todavía no se encuentra disponible.

La implementación avanza de forma escalonada, por lo que no todas las cuentas beta cuentan con acceso inmediato a la función. WhatsApp prevé ampliar la disponibilidad en las próximas semanas. La actualización también llegará a la aplicación de Windows, que depende del cliente web para varias de sus funciones, por lo que la experiencia de los temas de chat será idéntica en ambas plataformas.