La Teletón Costa Rica 2026 concluyó con una recaudación de ₡421 millones, quedando a casi ₡79 millones de la meta establecida para esta edición. Crédito: Teletón Costa Rica

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La Teletón Costa Rica 2026 cerró su edición número 42 con una recaudación de ₡421,040,951 (aproximadamente USD 935 mil), una cifra que, pese a representar un importante aporte solidario de los costarricenses, resultó insuficiente para alcanzar la meta de ₡500 millones establecida por la organización.

La última actualización de la pizarra se realizó durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, desde el Gimnasio Nacional, ubicado en La Sabana, San José, donde se desarrolló la jornada principal de recaudación.

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El resultado representa un cumplimiento del 84.2% del objetivo, por lo que quedaron pendientes ₡78,959,049, equivalentes al 15.8% de la cantidad inicialmente proyectada.

La actividad, organizada por el Club Activo 20-30 Internacional de San José, reunió durante 27 horas de transmisión a artistas, presentadores, empresas, instituciones y ciudadanos que realizaron aportes para respaldar una causa centrada en la salud de las personas adultas mayores.

¿A dónde se destinarán los ₡421 millones recaudados?

Los recursos obtenidos durante esta edición serán destinados al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, el único centro hospitalario público especializado en geriatría del país.

La iniciativa pretende fortalecer dos servicios médicos considerados prioritarios: Oftalmología y la Clínica de la Marcha, mediante la adquisición de equipos e implementos especializados.

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En el caso de Oftalmología, la inversión permitirá mejorar la capacidad de atención de pacientes con dificultades visuales, mientras que la Clínica de la Marcha recibirá equipamiento y adecuaciones para atender a personas con problemas de movilidad y riesgo de sufrir caídas.

Estas intervenciones buscan contribuir a que los adultos mayores conserven su independencia y mejoren su calidad de vida, especialmente aquellos que enfrentan limitaciones físicas asociadas con el envejecimiento.

El Gimnasio Nacional, en San José, recibió nuevamente la tradicional jornada solidaria, que reunió a artistas, presentadores y voluntarios durante 27 horas de transmisión. Crédito: Teletón Costa Rica

Una edición marcada por el regreso a sus orígenes

La Teletón 2026 también representó un acontecimiento especial para sus organizadores, debido a que regresó al Gimnasio Nacional, escenario donde se celebró la primera edición en 1984 y que no albergaba el evento desde 1999.

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Bajo el lema “¡Hagamos que suene!”, la campaña reunió a 15 artistas internacionales, 59 artistas y agrupaciones nacionales y 44 presentadores, quienes participaron en una programación diseñada para incentivar la solidaridad de la población.

Entre los invitados internacionales figuraron La Sonora Dinamita, Los Iracundos, Alexander Acha, Pablo Ruiz y Axé Bahía.

La edición también incorporó actividades complementarias, como la Muevetón, una tarima al aire libre en La Sabana, así como pequeñas teletones comunitarias y encuentros deportivos desarrollados antes de la transmisión central.

Aunque la transmisión concluyó sin alcanzar la meta de ₡500 millones, la organización confirmó que las donaciones continúan habilitadas mediante Sinpe Móvil y otros canales oficiales. Crédito: Teletón Costa Rica

Las donaciones continúan abiertas

Pese a que la transmisión televisiva concluyó sin alcanzar el monto esperado, la organización confirmó que los canales de donación permanecerán habilitados para quienes deseen continuar contribuyendo.

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La presidenta del Club Activo 20-30, Pamela Palma, recordó que las personas pueden realizar sus aportes mediante Sinpe Móvil al número 8755-2030, así como a través del sitio oficial de la campaña.

De esta manera, el balance presentado durante la madrugada del domingo no necesariamente representa el monto definitivo que recibirá el hospital, ya que las contribuciones posteriores podrían reducir la diferencia con respecto a la meta.

La edición de este año tuvo como embajadora a Lady Hidalgo Monge, vecina de Acosta, quien representó a las personas adultas mayores y sus familias durante la campaña.

Lady Hidalgo Monge, vecina de Acosta, embajadora 2026. Crédito: Teletón Costa Rica

Tras finalizar las actividades, la Teletón mantiene como principal desafío completar los ₡500 millones previstos, con el propósito de concretar las mejoras médicas proyectadas para el Hospital Blanco Cervantes y fortalecer los servicios dirigidos a una población que requiere atención especializada.

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