Un ahorrador protege su alcancía de un mazo de juez para representar cautela en el uso de los fondos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Moody’s Ratings mejoró la perspectiva de Panamá de negativa a estable y mantuvo la calificación soberana Baa3, una decisión que preserva el grado de inversión del país, según informó recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas.

La agencia mantuvo a Panamá en el nivel Baa3, el escalón más bajo dentro del rango de inversión.

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La actualización de la perspectiva supone que, en principio, Moody’s no anticipa un deterioro de la nota en el corto plazo, aunque la calificación permanece sujeta a la evolución de las cuentas públicas y otros indicadores económicos.

La calificadora de riesgo reafirmó la nota Baa3, con la que la nación canalera conserva el grado de inversión.

Ante este panorama, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) señaló que el cambio de perspectiva respalda la importancia de mantener la disciplina fiscal.

Una pila considerable de billetes de dólares estadounidenses y una alcancía metálica llena de monedas ilustran la importancia del ahorro financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gremio sostuvo que la credibilidad financiera depende de la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos y administrar sus recursos.

El grado de inversión es una referencia utilizada por inversionistas y acreedores para evaluar el riesgo de un país. Una calificación dentro de esta categoría puede facilitar el acceso al financiamiento para el Estado y el sector privado, además de influir en las decisiones de inversión.

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La Cciap plantea que preservar esta condición es relevante para atraer capital y sostener la actividad económica. En una propuesta previa, el gremio vinculó la consolidación de la nota con un plan que permita fortalecer las finanzas públicas y la confianza de los mercados.

El país enfrenta desafíos relacionados con el nivel de deuda pública, el costo de los intereses y el espacio disponible para aplicar políticas fiscales. La Cámara manifiesta que la prioridad debe ser conservar la calificación y crear condiciones para una mejora futura.

Para ello, el gremio propone una gestión del gasto público basada en eficiencia y transparencia, el cumplimiento de las metas fiscales y políticas orientadas a un crecimiento sostenible. Estas medidas, afirma, pueden reforzar la posición del país ante las calificadoras.

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El gremio empresarial propone una gestión del gasto público basada en eficiencia y transparencia, el cumplimiento de las metas fiscales y políticas orientadas a un crecimiento sostenible.

La Cciap también mencionó la ubicación geográfica, la conectividad, la plataforma logística y la economía dolarizada entre los factores que diferencian a Panamá.

Según el organismo, la seguridad jurídica, reglas previsibles e instituciones sólidas son elementos necesarios para aprovechar esas condiciones.

En una nota, la organización empresarial afirmó que la decisión de Moody’s “confirma que vamos por buen camino” y vinculó la protección del grado de inversión con el empleo, el crecimiento y las oportunidades económicas.

La mejora de la perspectiva, agregó, deja como próximo foco el cumplimiento de los compromisos fiscales y la evolución de los indicadores que evalúan las agencias calificadoras.

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Un aspecto central de la evaluación es que el escenario base de Moody’s no supone la reanudación de la producción de la mina Cobre Panamá. La perspectiva estable y la calificación Baa3 se sustentan en los resultados ya alcanzados y en proyecciones que no dependen de la mina.

La perspectiva estable se sostiene en lo que el país ya ha logrado, no en supuestos y cualquier solución sobre la mina será un impulso adicional, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Guillermo Chapman.

Para la agencia, una solución negociada eliminaría un pasivo contingente significativo y representaría un potencial adicional para las exportaciones, la inversión, el crecimiento y los ingresos públicos, reforzando la perspectiva estable, pero no es necesaria para estabilizar la deuda.

“Esta decisión reconoce resultados concretos: cumplimos la meta fiscal, aprobamos la reforma de pensiones y gestionamos la deuda con prudencia. La perspectiva estable se sostiene en lo que el país ya ha logrado, no en supuestos; cualquier solución sobre la mina será un impulso adicional. Seguiremos con disciplina y transparencia para que esta confianza se traduzca en mejores condiciones de financiamiento y más recursos para los panameños”, señaló en su oportunidad el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

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