El docente hondureño, supera las mil piezas, y destaca la historia que representa a través de su colección.

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“Mi primera pieza de colección fue un rial catarí y me lo trajo mi hermano en su primer viaje como marino. Y eso fue el motivo para hacer mi propia colección”, recuerda Gustavo Rivera Vásquez.

La historia del coleccionista hondureño comenzó con un regalo que llegó desde tierras lejanas. Su hermano Fernando, quien se desempeña como marino mercante, le llevó aquel billete de Catar después de uno de sus primeros viajes. Lo que parecía un sencillo recuerdo familiar terminó despertando una curiosidad que, con los años, se convertiría en una de sus grandes pasiones.

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Debido a su trabajo en el mar, Fernando ha tenido la oportunidad de recorrer distintos países y conocer otras culturas. En cada viaje acostumbraba llevarle a su hermano una moneda o un billete del lugar que había visitado. Así, aquellos pequeños obsequios comenzaron a formar una colección que inicialmente tenía un valor sentimental, pero que poco a poco despertó en Gustavo el interés por conocer más sobre la historia del dinero en el mundo.

Con el tiempo, el también docente hondureño comenzó a localizar ejemplares por su cuenta, intercambiar billetes con otros coleccionistas y realizar compras en plataformas internacionales.

La colección creció junto con su interés por conocer el origen de cada pieza. Ya no bastaba con tener una moneda de otro país: quería descubrir qué personajes aparecían en ella, qué lugares representaba y por qué determinados símbolos habían sido elegidos para formar parte de su diseño.

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“Algunos los ha traído mi hermano en cada uno de sus viajes. Otros han sido en compras de coleccionista y hemos intercambiado algunos billetes”. También en compras en plataformas en línea en el extranjero, detalló el hondureño a Infobae.

Sin embargo, ampliar una colección internacional desde Honduras no es sencillo. La adquisición de ejemplares implica gastos de envío, búsqueda de vendedores y recursos económicos que pueden limitar el acceso a determinadas piezas.

“El desafío más grande ha sido la parte económica, ya que tener un tipo de esta colección requiere una gran inversión de dinero”, admite.

Pese a las dificultades, Gustavo tiene una meta clara: reunir billetes y monedas de todos los países del mundo y construir una colección que destaque en Honduras.

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“Mi mayor sueño es poder tener un billete y moneda de cada país del mundo y tener la mejor colección de estos billetes en Honduras”, afirma.

Forjador de historias

Más allá de reunir ejemplares de distintas denominaciones, la motivación de Gustavo está relacionada con el valor histórico y cultural que encuentra en cada pieza. Su interés por la numismática —disciplina dedicada al estudio y coleccionismo de monedas y papel moneda— le ha permitido descubrir que el dinero también funciona como una representación de la identidad de los países.

El docente aprovecha su profesión para explicar a los estudiantes la historia de otros países.

“Las monedas y billetes son unos verdaderos museos de bolsillo. Va más allá de ser un medio de cambio económico”, explicó.

Para Rivera Vásquez, cada diseño refleja decisiones culturales sobre aquello que una sociedad considera importante preservar y mostrar al resto del mundo. Por eso, considera que estas piezas pueden convertirse en una herramienta para acercarse a la historia de otras naciones.

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“Mi legado de mi colección sería invitar a las personas a no ver los billetes solo como una moneda de cambio, sino como un documento que muestra un pedacito de la historia de cada país”, .

Su curiosidad también lo ha llevado a prestar atención a los materiales utilizados en la fabricación del dinero. Gustavo señala que numerosos países han incorporado progresivamente el polímero en sus emisiones monetarias, mientras que en Honduras la mayoría de las denominaciones continúa fabricándose con papel de algodón.

En el caso hondureño destaca la presencia de figuras históricas, políticas y próceres, mientras que en otros países encuentra representaciones relacionadas con la ciencia, la literatura, el arte y la naturaleza.

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Entre los ejemplares que más admira se encuentra el billete australiano de cinco dólares, cuya versión renovada comenzó a circular el 1 de septiembre de 2016.

Historia y pasión que comparte en las aulas de clase

La colección tiene otra particularidad: Gustavo es docente del área de finanzas en Honduras, una profesión que le permite relacionar su afición con la enseñanza y compartir conocimientos sobre el dinero desde una perspectiva diferente.

El coleccionista hondureño recurrió a compras en plataformas internacionales e intercambios para ampliar su colección.

Su experiencia como coleccionista le ha permitido encontrar en las monedas y los billetes ejemplos para explicar que detrás de cada denominación existen decisiones económicas, elementos históricos y representaciones culturales que pueden despertar el interés de otras personas.

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Actualmente, su colección reúne cerca de mil piezas entre monedas y billetes, con ejemplares de diferentes países y épocas, incluidos algunos relacionados con la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

No está de más mencionar que en Honduras existen muchas personas que dedican tiempo y esfuerzo a coleccionar objetos de distintas categorías. Sin embargo, el valor agregado de la colección de Gustavo Rivera está en la historia que guarda cada pieza.