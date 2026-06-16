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Robots humanoides de compañía arrasan en ventas: se cargan cada 4 horas y son personalizables

La línea incluye versiones masculina y femenina con gestos y movimientos humanos. Apto solo para adultos jóvenes

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Robots humanoides de compañía despegan en 2026 con IA emocional y ventas récord - crédito @UBTECHRobotics/X
Robots humanoides de compañía despegan en 2026 con IA emocional y ventas récord - crédito @UBTECHRobotics/X

El mercado de robots humanoides ha dado un salto inesperado en 2026, con modelos diseñados para la compañía personal, la interacción emocional y hasta la intimidad, que ya despiertan furor en ventas y debate social. Empresas como Ubtech y Unitree han puesto en manos del consumidor tecnologías que hasta hace poco parecían exclusivas de la ciencia ficción, abriendo una nueva etapa en la relación entre humanos y máquinas.

Este fenómeno no solo responde al avance de la inteligencia artificial y la robótica, también a cambios culturales y a la soledad creciente en grandes ciudades. Los robots humanoides ya no son solo asistentes funcionales: prometen compañía, conversación y hasta la posibilidad de establecer vínculos emocionales, redefiniendo las fronteras de la tecnología de consumo.

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Los humanoides apuntan a ofrecer compañía con respuestas más “humanas”, parpadeo, giros de cabeza y apariencia configurable, una propuesta que trasciende la asistencia funcional y reabre preguntas sobre dependencia emocional, datos personales y límites de la intimidad - crédito @UBTECHRobotics/X

Cómo son los robots con IA emocional

A principios de junio, la compañía china Ubtech presentó la línea Uworld, una generación de robots humanoides orientados al consumidor y dotados de IA emocional. Tanto la versión masculina como la femenina cuentan con memoria integrada, interacción mejorada y apariencia personalizable.

Estos robots no solo pueden conversar y expresar emociones, también reproducen movimientos humanos, parpadean, giran la cabeza y ofrecen conectividad WiFi. Cada carga de batería permite entre 2 y 4 horas de uso.

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El modelo masculino luce traje y gafas, mide 1,83 metros y la versión femenina, de 1,68 metros, aparece en videos promocionales maquillándose. La compañía tecnológica asiática ha enfocado el producto en adultos, especialmente jóvenes solteros.

La preventa ha sido un éxito: más de 3.800 pedidos en solo diez días y una recaudación superior a 10 millones de yuanes (más de 62.000 dólares). El precio final se anunciará el 30 de junio, pero para reservarlo ya se exige un depósito de 3.000 yuanes.

Robots tripulados: la fantasía del mecha hecha realidad

Unitree Robotics presentó GD01, una máquina de estilo mecha que puede alternar entre configuraciones de dos y cuatro patas. Asimismo, puede ser controlado desde su interior. Crédito: Unitree Robotics/YouTube.

El avance en humanoides no se limita a la compañía personal. La empresa Unitree presentó este año el GD01, el primer robot humanoide transformable listo para producción y capaz de ser pilotado por una persona. Este robot de 2,8 metros puede caminar sobre dos piernas, transformarse para desplazarse en cuatro patas y superar obstáculos como muros de hormigón, combinando técnicas de robótica avanzada con una estética propia del anime y la ciencia ficción.

El GD01 se orienta a mercados industriales, operaciones de rescate y turismo cultural, aunque su potencial militar es evidente. Su precio de 500.000 euros lo mantiene por ahora fuera del alcance del consumidor promedio, restringiendo su uso a empresas, instituciones o proyectos especiales. Unitree insiste en que su enfoque es civil y seguro, y alerta contra el uso bélico de sus tecnologías.

La rápida adopción de estos robots plantea cuestiones sobre los límites técnicos y sociales de la robótica personal. Surge el debate sobre hasta qué punto una máquina puede suplir la compañía humana, el impacto de la personalización emocional y la memoria integrada en la privacidad y la salud mental, así como los riesgos y garantías para el operador en entornos reales cuando se trata de robots tripulados.

El auge de los robots humanoides como compañeros o amantes señala un cambio profundo en la relación entre tecnología y vida cotidiana. Los avances en IA emocional y biomecánica permiten que cada vez más personas vean en estas máquinas una alternativa real a la soledad, el entretenimiento o incluso la intimidad, aunque no sin controversia.

Mientras tanto, el desarrollo de robots de gran escala como el GD01 sugiere que los límites de la robótica comercial están lejos de alcanzarse. Entre la fascinación, la inquietud y la expectativa, la sociedad se enfrenta a una nueva generación de máquinas que prometen transformar la vida diaria, la industria y la cultura. El debate sobre su uso, regulación y consecuencias apenas comienza, pero el éxito en ventas confirma que los robots humanoides han dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana.

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