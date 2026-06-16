Robots humanoides de compañía arrasan en ventas: se cargan cada 4 horas y son personalizables

Robots humanoides de compañía despegan en 2026 con IA emocional y ventas récord - crédito @UBTECHRobotics/X

El mercado de robots humanoides ha dado un salto inesperado en 2026, con modelos diseñados para la compañía personal, la interacción emocional y hasta la intimidad, que ya despiertan furor en ventas y debate social. Empresas como Ubtech y Unitree han puesto en manos del consumidor tecnologías que hasta hace poco parecían exclusivas de la ciencia ficción, abriendo una nueva etapa en la relación entre humanos y máquinas.

Este fenómeno no solo responde al avance de la inteligencia artificial y la robótica, también a cambios culturales y a la soledad creciente en grandes ciudades. Los robots humanoides ya no son solo asistentes funcionales: prometen compañía, conversación y hasta la posibilidad de establecer vínculos emocionales, redefiniendo las fronteras de la tecnología de consumo.

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Los humanoides apuntan a ofrecer compañía con respuestas más “humanas”, parpadeo, giros de cabeza y apariencia configurable, una propuesta que trasciende la asistencia funcional y reabre preguntas sobre dependencia emocional, datos personales y límites de la intimidad - crédito @UBTECHRobotics/X

Cómo son los robots con IA emocional

A principios de junio, la compañía china Ubtech presentó la línea Uworld, una generación de robots humanoides orientados al consumidor y dotados de IA emocional. Tanto la versión masculina como la femenina cuentan con memoria integrada, interacción mejorada y apariencia personalizable.

Estos robots no solo pueden conversar y expresar emociones, también reproducen movimientos humanos, parpadean, giran la cabeza y ofrecen conectividad WiFi. Cada carga de batería permite entre 2 y 4 horas de uso.

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El modelo masculino luce traje y gafas, mide 1,83 metros y la versión femenina, de 1,68 metros, aparece en videos promocionales maquillándose. La compañía tecnológica asiática ha enfocado el producto en adultos, especialmente jóvenes solteros.

La preventa ha sido un éxito: más de 3.800 pedidos en solo diez días y una recaudación superior a 10 millones de yuanes (más de 62.000 dólares). El precio final se anunciará el 30 de junio, pero para reservarlo ya se exige un depósito de 3.000 yuanes.

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Robots tripulados: la fantasía del mecha hecha realidad

Unitree Robotics presentó GD01, una máquina de estilo mecha que puede alternar entre configuraciones de dos y cuatro patas. Asimismo, puede ser controlado desde su interior. Crédito: Unitree Robotics/YouTube.

El avance en humanoides no se limita a la compañía personal. La empresa Unitree presentó este año el GD01, el primer robot humanoide transformable listo para producción y capaz de ser pilotado por una persona. Este robot de 2,8 metros puede caminar sobre dos piernas, transformarse para desplazarse en cuatro patas y superar obstáculos como muros de hormigón, combinando técnicas de robótica avanzada con una estética propia del anime y la ciencia ficción.

El GD01 se orienta a mercados industriales, operaciones de rescate y turismo cultural, aunque su potencial militar es evidente. Su precio de 500.000 euros lo mantiene por ahora fuera del alcance del consumidor promedio, restringiendo su uso a empresas, instituciones o proyectos especiales. Unitree insiste en que su enfoque es civil y seguro, y alerta contra el uso bélico de sus tecnologías.

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La rápida adopción de estos robots plantea cuestiones sobre los límites técnicos y sociales de la robótica personal. Surge el debate sobre hasta qué punto una máquina puede suplir la compañía humana, el impacto de la personalización emocional y la memoria integrada en la privacidad y la salud mental, así como los riesgos y garantías para el operador en entornos reales cuando se trata de robots tripulados.

El auge de los robots humanoides como compañeros o amantes señala un cambio profundo en la relación entre tecnología y vida cotidiana. Los avances en IA emocional y biomecánica permiten que cada vez más personas vean en estas máquinas una alternativa real a la soledad, el entretenimiento o incluso la intimidad, aunque no sin controversia.

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Mientras tanto, el desarrollo de robots de gran escala como el GD01 sugiere que los límites de la robótica comercial están lejos de alcanzarse. Entre la fascinación, la inquietud y la expectativa, la sociedad se enfrenta a una nueva generación de máquinas que prometen transformar la vida diaria, la industria y la cultura. El debate sobre su uso, regulación y consecuencias apenas comienza, pero el éxito en ventas confirma que los robots humanoides han dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana.